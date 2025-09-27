13 Reasons Why सस्पेंस-थ्रिलर से भरपूर ये सीरीज नहीं देखी है तो फटाफट करें ट्राई, आपके दिमाग को हिला देंगे इसके सीन
13 reasons why Web Series: अगर आप सस्पेंस-थ्रिलर वेब सीरीज के शौकीन हैं और वीकेंड पर कुछ नया देखना चाहते हैं तो यहां हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी और सीन्स आपका दिमाग की नसों को खोलकर रख देंगे. यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
क्या है 13 Reason Why की कहानी?
13 Reasons Why एक अडल्ट नॉवल पर बेस्ड वेब सीरीज है. इस सीरीज की कहानी हन्ना बेकर नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है. यह लड़की अपने स्कूल में साथ पढ़ने वालों के दबाव में आकर सुसाइड कर लेती है.
स्कूल गर्ल सुसाइड पर बेस्ड है स्टोरी
लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता लगता है कि सुसाइड से पहले लड़की ने 13 टेप रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें उसने उन 13 लोगों के बारे में सुराग और हिंट छोड़ा है जो उसकी मौत के पीछे की वजह हैं.
सुसाइड और ट्रॉमा है दिखाती
13 Reasons Why का एक नहीं, बल्कि 4 सीजन हैं. ऐसे में आपको इसकी कहानी लंबे समय के लिए स्क्रीन से चिपके रहने के लिए मजबूर कर देगी. पहले सीजन की कहानी में कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है. जिसमें स्कूल में बुली करने से लेकर ट्रॉमा और सुसाइड शामिल है.
सीरीज के हैं 4 सीजन
पहले सीजन में क्ले एक लड़का देखने के लिए मिलता है, जिसे हन्ना की मौत का बहुत दुख होता है. लेकिन, सीजन 2 में वह लड़का सिर्फ दुख में नहीं था बल्कि हन्ना की आत्मा से बहस और बात करता भी दिखाई दिया.
ट्विस्ट हैं जबरदस्त
सीरीज की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं जो आपको स्क्रीन से नजर हटाने का मौका भी नहीं देंगे.
इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है कहानी
अगर आप 13 Reasons Why देखने के बारे में सोच रहे हैं, तो बदता दें कि इसे देखने से पहले अपना दिमाग और दिल मजबूत बना लें. क्योंकि, इस सीरीज के सीन आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकते हैं.
सेक्सुअल वॉयलेंस और सुसाइड के हैं सीन
सीरीज में सेक्सुअल वॉयलेंस और सुसाइड के भी सीन हैं, जो बच्चों के साथ देखने लायक नहीं हैं. ऐसे में अगर आप फैमिली के साथ यह सीरीज देखने वाले हैं तो सोच समझकर कदम उठाएं.
कहां देखें?
13 Reasons Why के चारों सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखे जा सकते हैं.