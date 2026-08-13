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Bollywood Birthday Special: आसमान से आज ही उतरीं थीं बॉलीवुड की ये अप्सराएं, जिन्हें देख धड़कता था धर्मेंद्र से अमिताभ तक का दिल

Bollywood Birthday Special: आज 13 अगस्त को बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया की कई जानी-मानी अभिनेत्रियां अपना जन्मदिन मना रही हैं. इनमें दिग्गज अभिनेत्री वैजयंतीमाला से लेकर श्रीदेवी, अनिता राज, काम्या पंजाबी और अपरा मेहता तक शामिल हैं. अपनी शानदार अदाकारी, खूबसूरती और अलग-अलग किरदारों के जरिए इन सितारों ने मनोरंजन जगत में खास पहचान बनाई है. आइए, जानते हैं इन सभी अभिनेत्रियों के बारे में कुछ खास बातें.


By: Heena Khan | Last Updated: August 13, 2026 8:43:35 AM IST

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वैजयंतीमाला

वैजयंतीमाला हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों और बेहतरीन शास्त्रीय नृत्यांगनाओं में से एक हैं. उन्होंने ‘नागिन’, ‘देवदास’ और ‘गंगा जमुना’ जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया और फिल्म जगत में अमिट छाप छोड़ी.

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श्रीदेवी

श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. ‘मिस्टर इंडिया’, ‘चांदनी’, ‘चालबाज’ और ‘इंग्लिश विंग्लिश’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है.

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अनिता राज

अनिता राज ने 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता. उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ टेलीविजन पर भी काम किया और कई लोकप्रिय किरदार निभाए.

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काम्या पंजाबी

काम्या पंजाबी टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जो अपने दमदार और नकारात्मक किरदारों के लिए खास तौर पर पहचानी जाती हैं. ‘बनूं मैं तेरी दुल्हन’ और ‘शक्ति-अस्तित्व के एहसास की’ जैसे धारावाहिकों में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया.

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अपरा मेहता

अपरा मेहता टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं और अपने कॉमिक अंदाज के लिए खास पहचान रखती हैं. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में निभाया उनका किरदार आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है.

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