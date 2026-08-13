Bollywood Birthday Special: आसमान से आज ही उतरीं थीं बॉलीवुड की ये अप्सराएं, जिन्हें देख धड़कता था धर्मेंद्र से अमिताभ तक का दिल

Bollywood Birthday Special: आज 13 अगस्त को बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया की कई जानी-मानी अभिनेत्रियां अपना जन्मदिन मना रही हैं. इनमें दिग्गज अभिनेत्री वैजयंतीमाला से लेकर श्रीदेवी, अनिता राज, काम्या पंजाबी और अपरा मेहता तक शामिल हैं. अपनी शानदार अदाकारी, खूबसूरती और अलग-अलग किरदारों के जरिए इन सितारों ने मनोरंजन जगत में खास पहचान बनाई है. आइए, जानते हैं इन सभी अभिनेत्रियों के बारे में कुछ खास बातें.