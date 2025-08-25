अगर लड़की करती है ये 10 हरकतें, तो समझिए वो आपको secretly पसंद करती है

बातें ध्यान से सुनना

अगर लड़की आपकी बातें ध्यान से सुन रही है और छोटी-छोटी बातें याद रख रही है, तो यह अट्रैक्शन का संकेत हो सकता है। जैसे आपने अपनी पसंद का खाना बताया और वो बाद में उसे याद रखे, तो समझ लीजिए वह आपको पसंद करती है।