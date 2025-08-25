  • Home>
  अगर लड़की करती है ये 10 हरकतें, तो समझिए वो आपको secretly पसंद करती है

अगर लड़की करती है ये 10 हरकतें, तो समझिए वो आपको secretly पसंद करती है

क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लड़की किसी को दिल ही दिल में पसंद करती है तो वह कैसा बर्ताव करती है? ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी भावनाएँ खुलकर नहीं कह पातीं, लेकिन उनकी छोटी-छोटी हरकतें बहुत कुछ बयां कर देती हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 25, 2025 23:26:37 IST
1/7

कैसे पता करें कि कोई लड़की आपको पसंद करती है

जब कोई लड़की किसी को पसंद करती है, तो उसकी मुस्कान अक्सर बेवजह चमक उठती है। छोटी-सी बात पर भी हंसी आ जाती है और आपके आस-पास उसका चेहरा अलग ही ग्लो करता है।

2/7

हर टाइम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना

करने पर लड़की छोटी-छोटी बातें भी शेयर करने के बहाने ढूँढ लेती है। वो आपसे पूछ सकती है, “तुम्हारा दिन कैसा था?” या “ये फिल्म देखी?”। कभी-कभी बातें मामूली होती हैं, लेकिन उसके लिए यह आपके करीब आने का तरीका होता है।

3/7

बातें ध्यान से सुनना

अगर लड़की आपकी बातें ध्यान से सुन रही है और छोटी-छोटी बातें याद रख रही है, तो यह अट्रैक्शन का संकेत हो सकता है। जैसे आपने अपनी पसंद का खाना बताया और वो बाद में उसे याद रखे, तो समझ लीजिए वह आपको पसंद करती है।

4/7

आखिर लड़कियां नर्वस क्यों हो जाती है

कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लड़कियाँ सामने आते ही हल्की सी नर्वस हो जाती हैं। आवाज थोड़ा बदल सकती है, हाथों में हल्की हरकत या बार-बार बालों से खेलना भी इसी का हिस्सा होता है

5/7

हर समय बहाने बनाना

जब कोई चोरी चुपके पसंद करता है, तो वह पास रहने के छोटे-छोटे कारण ढूँढता है। लड़की भी उसी तरह बहाने बना सकती है कि “चलो साथ चलते हैं” या “मैं भी यहीं जा रही थी।”

6/7

जेलसी का संकेत

अगर लड़की आपको किसी और से ज्यादा बात करते देख थोड़ा रेस्टलेस लगे या मजाक -मजाक में ताने दे, तो यह जेलसी का हल्का-सा संकेत हो सकता है।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

