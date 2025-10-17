  • Home>
ये हैं दुनिया की 7 सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर

10 most beautiful women cricketers: क्रिकेट का क्रेज़ समय के साथ लोगों को और भी ज़्यादा दीवाना बनाता जा रहा है. क्रिकेट में पुरुषों के प्रति प्रशंसकों की दीवानगी अक्सर साफ़ दिखाई देती है. लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटरों से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका खेल और खूबसूरती बेमिसाल है. ये महिलाएं इतनी खूबसूरत हैं कि आप उन्हें देखते ही उनके दीवाने हो जाएंगे. चाहे क्रिकेट का मैदान हो या कहीं और, उनकी चुस्ती, फुर्ती और नज़ाकत किसी को भी पल भर में मदहोश कर सकती है.

By: Divyanshi Singh | Published: October 17, 2025 12:55:16 PM IST

ellyse perry


ऐलिसे पेरी

आस्‍ट्रेलियन क्रिकेटर ऐलिसे एलेक्‍सेंड्रा पेरी जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही बोल्‍ड भी हैं। पेरी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलों मे महिर हैं। जब वह 16 साल की थी तभी से वह दोनो गेम्‍स खेल रही हैं। 2007 से उन्‍होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरु किया।

Smriti Mandhana


स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना भारत की स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्हें लेडी सहवाग भी कहा जाता है.

Jahanara Alam


जहांनारा आलम

बांग्लादेशी क्रिकेटर जहांनारा आलम अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.

Sana Mir


सना मीर

पाकिस्‍तान वूमेन्‍स क्रिकेट टीम की कप्‍तान सना मीर बेहद खूबसूरत हैं. सना ने एशियन गेम्‍स मे 2 गोल्‍ड मेडल जीते थे.सना पहली महिला क्रिकेटर हैं जिने पीसीबी वूमेन क्रिकेटर ऑफ द इयर 2013 के अवार्ड से सम्‍मानित किया गया.

Holly Furling


हॉली ली फर्लिंग

हॉली ली फर्लिंगऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलती हैं. होली ने 2013 में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण किया था. होली मध्यम गति की गेंदबाज़ी करती हैं. होली ने 2013 के महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था.

Sarah Jane Trailer


सारा जेन ट्रेलर

इंग्लिश क्रिकेटर सारा जेन का ट्रेलर देखकर ही कोई भी उनका दीवाना हो जाएगा. उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने में माहिर माना जाता है. उन्होंने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लिश टीम के लिए मैच खेला था. सारा जितनी बोल्ड हैं, उतनी ही हॉट भी हैं. 2009 में चेम्सफोर्ड में खेले गए एक मैच में सारा ने 120 रन बनाए थे.

Harleen Deol


हरलीन देओल

हरलीन देओल की गिनती खूबसूरत महिला खिलाड़ियों में होती है.हरलीन ने पहली बार 9 साल की उम्र पहला क्रिकेट टूर्नामेंट खेला था.

