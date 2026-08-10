रसोई में रखे ये 10 सामान बन सकते हैं ‘साइलेंट किलर’! फ्रिज में रखते ही उजड़ जाता है इनका स्वाद और सेहत!

रसोई में रखे ये 10 सामान बन सकते हैं ‘साइलेंट किलर’! फ्रिज में रखते ही उजड़ जाता है इनका स्वाद और सेहत!
क्या आपके घर में अक्सर ऐसा होता है कि बाजार से जो भी खाने-पीने की चीज आई, उसे सीधे उठाकर फ्रिज के हवाले कर दिया. यदि हां, तो यह आदत आपके खाने का स्वाद, ताजगी और हेल्थ बेनिफिट छीन रही है. हम सोचते हैं कि फ्रिज हर चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की एक जादुई मशीन है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है. कई ऐसी खाने-पीने की चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें अगर ठंडे तापमान यानी फ्रिज में रख दिया जाए, तो वे अपना असली स्वाद, रंग और टेक्सचर हमेशा के लिए खो देती हैं. कुछ चीजें तो इतनी जल्दी खराब या बेस्वाद हो जाती हैं कि उन्हें फेंकना पड़ जाता है. आज हम आपको ऐसी ही 10 जरूरी चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपको कभी भी फ्रिज के अंदर रखने की गलती नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका खाना हमेशा फ्रेश और टेस्टी बना रहे.
1. टमाटर
हम में से ज्यादातर लोग टमाटर को फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से टमाटर का स्वाद और उसकी बनावट दोनों खराब हो जाते हैं. ठंडक की वजह से टमाटर का गूदा अंदर से मैशी यानी दरदरा हो जाता है और उसका नेचुरल जूस खत्म हो जाता है. पके हुए टमाटरों को हमेशा कमरे के तापमान पर खुला रखना चाहिए, उन्हें सीधी धूप से जरूर बचा कर रखें.
2. आलू
आलू को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. ठंडे तापमान की वजह से आलू के अंदर मौजूद स्टार्च तेजी से शुगर में बदलने लगता है, जिससे उसका स्वाद अजीब सा मीठा हो जाता है और उसका टेक्सचर भी बिगड़ जाता है. आलू को हमेशा किसी ठंडी, अंधेरी और हवादार जगह पर स्टोर करना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक बिल्कुल ठीक रहें.
3. प्याज
साबुत प्याज को अच्छी एयर सर्कुलेशन की जरूरत होती है. अगर आप इन्हें फ्रिज के अंदर रख देंगे, तो नमी के कारण वे बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं और उन पर फंगस या मोल्ड लग सकता है. प्याज को हमेशा किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखें, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें कभी भी आलू के पास न रखें क्योंकि दोनों मिलकर जल्दी खराब होते हैं.
4. लहसुन
लहसुन की पूरी गांठ को भी फ्रिज में रखने से बचना चाहिए. फ्रिज की ठंडक लहसुन में अंकुर उगने की प्रक्रिया को तेज कर देती है और उसका टेक्सचर भी रबड़ जैसा हो सकता है. लहसुन को हमेशा किसी सूखी और अच्छी हवादार जगह पर ही स्टोर करके रखना सबसे बेस्ट माना जाता है.
5. केले
केले को फ्रिज में रखते ही उनका छिलका काला पड़ जाता है और उनका पकने का नेचुरल प्रोसेस रुक जाता है. अगर आप चाहते हैं कि केले ताजे और स्वादिष्ट बने रहें, तो उन्हें रूम टेम्परेचर पर ही हैंग करके या रखकर छोड़ दें. जब वे आपकी पसंद के अनुसार अच्छी तरह पक जाएं, तब आप उन्हें खा सकते हैं.
6. ब्रेड
बहुत से लोग ब्रेड को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार फ्रिज का तापमान ब्रेड के अंदर मौजूद स्टार्च के रेक्रोडेशन प्रोसेस को तेज कर देता है, जिससे ब्रेड बहुत जल्दी सूखी और बासी हो जाती है. अगर आप ब्रेड को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो उसे फ्रिज में रखने के बजाय फ्रीजर में स्टोर करना बेहतर विकल्प है.
7. शहद
शहद एक ऐसी प्राकृतिक चीज है जो कभी खराब नहीं होती और इसे किसी भी तरह के फ्रिज की कोई जरूरत नहीं होती. ठंडे तापमान में रखते ही शहद बहुत ज्यादा गाढ़ा और क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, जिससे उसे डिब्बे से निकालना या इस्तेमाल करना किसी जंग जीतने जैसा मुश्किल काम बन जाता है. शहद को हमेशा कमरे के तापमान पर टाइट ढक्कन लगाकर रखें.
8. कॉफी
कॉफी पाउडर या बीन्स को भूलकर भी फ्रिज में न रखें. कॉफी में नमी और आसपास की चीजों की महक को बहुत तेजी से सोखने की अजीब खूबी होती है. अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे, तो यह फ्रिज में रखी अन्य चीजों की महक और नमी अपने अंदर खींच लेगी, जिससे इसकी असली खुशबू और स्वाद दोनों बर्बाद हो जाएंगे. कॉफी को हमेशा किसी एयरपैक डिब्बे में ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें.
9. एवोकाडो
अगर आप कच्चा एवोकाडो लेकर आए हैं और उसे जल्दी पकाना चाहते हैं, तो उसे फ्रिज में बिल्कुल न रखें. फ्रिज में रखने से कच्चे एवोकाडो को पकने में बहुत लंबा समय लग जाता है. हां, जब वे पूरी तरह पक जाएं और आपको उन्हें कुछ दिनों के लिए बचाकर रखना हो, तब आप उन्हें फ्रिज में शिफ्ट कर सकते हैं.
10. तुलसी
तुलसी के ताजे पत्ते या हर्ब्स फ्रिज के ठंडे माहौल में बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और उन पर काले-काले धब्बे पड़ जाते हैं. तुलसी के पत्तों को फ्रेश रखने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उन्हें बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे फूलों को रखा जाता है यानी उनकी डंडियों को पानी से भरे एक छोटे गिलास में रखकर कमरे के तापमान पर छोड़ दें.