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पासपोर्ट निकालिए और पैकिंग शुरू कीजिए: विदेश घूमने के लिए नहीं चाहिए लंबी छुट्टियां, सिर्फ 4 दिनों के वीकेंड में घूम आएं ये 10 खूबसूरत देश!

अगर आपका मन किसी विदेशी जगह पर घूमने का कर रहा है, लेकिन ऑफिस से एक हफ्ते की लंबी छुट्टी मिलना मुश्किल है, तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ 4 दिनों का एक लॉन्ग वीकेंड ही काफी है एक नए देश को एक्सप्लोर करने के लिए. बस किसी भी आने वाले लॉन्ग वीकेंड पर शुक्रवार या सोमवार की एक छुट्टी कंबाइन कीजिए, अपनी पैकिंग शुरू कीजिए और निकल पड़िए एक यादगार इंटरनेशनल ट्रिप पर. कम समय की फ्लाइट्स और आसान वीजा नियमों की वजह से भारतीय यात्रियों के लिए ये 10 देश एकदम परफेक्ट ऑप्शन हैं. इनमें से कुछ देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा-ऑन-अराइल प्रदान करते हैं. देखिए पूरी लिस्ट.


By: Kajal Jain | Published: July 23, 2026 4:19:46 PM IST

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दुबई (UAE) - Photo Gallery
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1. दुबई (UAE)

फ्लाइट का समय: 3-4 घंटे
क्यों जाएं: अगर आपको लग्जरी, शॉपिंग और एडवेंचर पसंद है, तो दुबई बेस्ट है. 4 दिनों में आप बुर्ज खलीफा देख सकते हैं, दुबई मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं, डेजर्ट सफारी का मजा ले सकते हैं और जुमेराह बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं.

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2. बैंकॉक (थाईलैंड)

फ्लाइट का समय: 4-5 घंटे
क्यों जाएं: बैंकॉक स्ट्रीट फूड, सस्ती शॉपिंग और नाइटलाइफ के लिए मशहूर है. यहां आप ग्रैंड पैलेस, फ्लोटिंग मार्केट और सुंदर बौद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं.

सिंगापुर - Photo Gallery
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3. सिंगापुर

फ्लाइट का समय: लगभग 5-6 घंटे
क्यों जाएं: सिंगापुर बेहद साफ-सुथरा और मॉडर्न देश है, जहां घूमना बहुत आसान है. 4 दिनों में आप मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे, सेंटोसा आइलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा मज़ा ले सकते हैं.

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4. काठमांडू (नेपाल)

फ्लाइट का समय: 1.5 से 2 घंटे
क्यों जाएं: भारतीय नागरिकों के लिए यहां कोई वीजा नहीं लगता. आप पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप और दरबार स्क्वायर घूम सकते हैं. हिमालय के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए पास ही नगरकोट भी जा सकते हैं.

कोलंबो (श्रीलंका) - Photo Gallery
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5. कोलंबो (श्रीलंका)

फ्लाइट का समय: 2-3 घंटे
क्यों जाएं: भारत से बिल्कुल पास होने की वजह से यहां पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता. कोलंबो में आप बीच, ऐतिहासिक इमारतों और लजीज सी-फूड का मज़ा ले सकते हैं. समय मिले तो पास के 'गाले' या 'बेंटोटा' बीच पर भी जा सकते हैं.

माले (मालदीव) - Photo Gallery
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6. माले (मालदीव)

फ्लाइट का समय: 2-4 घंटे
क्यों जाएं: मालदीव सिर्फ हनीमून कपल के लिए ही नहीं है. अगर आप रोजमर्रा के तनाव से दूर समुद्र किनारे सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो 4 दिन का यह ट्रिप आपको एकदम तरोताजा कर देगा. यहां स्नॉर्कलिंग और वॉटर स्पोर्ट्स का मजा जरूर लें.

पारो (भूटान) - Photo Gallery
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7. पारो (भूटान)

फ्लाइट का समय: 2-3 घंटे
क्यों जाएं: भूटान की शांति, पहाड़ और शुद्ध हवा आपका दिल जीत लेगी. भारतीय यात्रियों के लिए यहां भी वीजा की जरूरत नहीं होती. यहां का टाइगर्स नेस्ट मठ देखना एक अद्भुत अनुभव है.

कुआलालंपुर (मलेशिया) - Photo Gallery
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8. कुआलालंपुर (मलेशिया)

फ्लाइट का समय: 4-5 घंटे
क्यों जाएं: यह शहर आधुनिकता और संस्कृति का बेहतरीन मेल है. पेट्रोनास ट्विन टावर्स की ऊंचाई देखने से लेकर बाटू केव्स के दर्शन और स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने तक, 4 दिनों में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं.

बाकू (अजरबैजान) - Photo Gallery
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9. बाकू (अजरबैजान)

फ्लाइट का समय: 4-5 घंटे
क्यों जाएं: बाकू आजकल भारतीय पर्यटकों के बीच काफी ट्रेंड में है. यहां आपको यूरोपियन और एशियन कल्चर का अनोखा मिक्स मिलेगा. यहां का 'ओल्ड सिटी', फ्लेम टावर्स और कैस्पियन सागर का किनारा घूमने लायक बेहतरीन जगहें हैं.

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मस्कट (ओमान) - Photo Gallery
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10. मस्कट (ओमान)

फ्लाइट का समय: 3-3.5 घंटे
क्यों जाएं: अगर आप शांत समुद्र तट, सुंदर मस्जिदें और पारंपरिक अरब संस्कृति देखना चाहते हैं, तो मस्कट सही विकल्प है. सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद और मुतरा सूक यहां के मुख्य आकर्षण हैं.

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