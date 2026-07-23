पासपोर्ट निकालिए और पैकिंग शुरू कीजिए: विदेश घूमने के लिए नहीं चाहिए लंबी छुट्टियां, सिर्फ 4 दिनों के वीकेंड में घूम आएं ये 10 खूबसूरत देश!

अगर आपका मन किसी विदेशी जगह पर घूमने का कर रहा है, लेकिन ऑफिस से एक हफ्ते की लंबी छुट्टी मिलना मुश्किल है, तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ 4 दिनों का एक लॉन्ग वीकेंड ही काफी है एक नए देश को एक्सप्लोर करने के लिए. बस किसी भी आने वाले लॉन्ग वीकेंड पर शुक्रवार या सोमवार की एक छुट्टी कंबाइन कीजिए, अपनी पैकिंग शुरू कीजिए और निकल पड़िए एक यादगार इंटरनेशनल ट्रिप पर. कम समय की फ्लाइट्स और आसान वीजा नियमों की वजह से भारतीय यात्रियों के लिए ये 10 देश एकदम परफेक्ट ऑप्शन हैं. इनमें से कुछ देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा-ऑन-अराइल प्रदान करते हैं. देखिए पूरी लिस्ट.