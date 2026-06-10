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अपनी तीनों गर्लफ्रेंड की शादी में गए थे मीका सिंह, फिर ठुकराए 150 रिश्ते; ‘स्वयंवर’ के बाद भी क्यों हैं कुंवारे

Mika Singh: बॉलीवुड के नामी सिंगर मीका सिंह बुधवार (10 जून, 2026) को अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं. बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गीत देने वाले मीका सिंह करीब 4 दशक से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और अपनी आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहे हैं. सिंगर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शादी-समारोह हो या फिर अन्य कोई आयोजन या फिर डांस फेस्टिवल, मीका सिंह का गाया कोई आइटम नंबर जरूर होता है. दरअसल, यह गाना उनके पहले ही पॉप एल्बम का टाइटल ट्रैक था, जिसने उन्हें रातों-रात एक स्टार बना दिया. निजी जिंदगी की बात करें तो ETimes से बात करते हुए मीका ने बताया था कि 20 साल में 100-150 रिश्ते आए हैं. मीका सिंह ने बताया कि 2001 में एक गर्लफ्रेंड थी और वह दिल्ली की थी.  2-3 गर्लफ्रेंड थीं और तीनों की शादी मैंने अटेंड की. यहां हम जानेंगे मीका सिंह से जुड़ी 10 रोचक बातें.
 

  1.  फिल्म ‘सिंह इस किंग’ का उनका गाना ‘बस एक किंग’ खूब लोकप्रिय हुआ.
    मीका सिंह ने पंजाबी और हिंदी के अलावा बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए हैं.
  2. 2022 में स्वयंवर आधारित रियलिटी शो ‘स्वयंवर – मीका दी वोटी’ में हिस्सा लिया था.
  3.  2006 का राखी सावंत को जबरन किस करने का मामला सामने आया.
  4. 2014 में एक डॉक्टर को थप्पड़ मारने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था.
  5. मीका सिंह  गायक होने के साथ बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर भीं हैं.
  6. वह सॉन्ग राइटर और परफॉर्मर भी हैं.
  7.   मीका का अपना एक बैंड है, जिसके साथ वे दुनिया भर में लाइव कॉन्सर्ट करते हैं.
  8. मीका रियल एस्टेट में बहुत निवेश करते हैं 
  9. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग 414 करोड़ रुपये (4.14 अरब) है.

By: JP Yadav | Last Updated: June 10, 2026 1:32:10 PM IST

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एक गाने के लेते हैं 20 लाख रुपये

वर्तमान में बॉलीवुड फिल्मों में एक गाने के मीका सिंह 20 लाख रुपये लेते हैं.

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अमरीक सिंह है मीका सिंह का असली नाम

बहुत कम लोग जानते हैं कि मीका सिंह का असली नाम नाम अमरीक सिंह (Amrik Singh) है.

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गुरुद्वारों में गाते थे मीका सिंह

10 जून 1977 को दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में जन्में मीका सिंह करियर के शुरुआती दिनों में गुरुद्वारों में कीर्तन गाते थे.

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8 साल में सीख लिया तबला बजाना

मीका सिंह ने सिर्फ 8 साल की उम्र में तबला बजाना सीख लिया था.

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14 साल की उम्र में गिटार बजाना सीखा

12 साल की उम्र में मीका सिंह ने हारमोनियम और 14 साल की उम्र में गिटार बजाना सीख लिया था.

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1998 में आया पहला एल्बम

मीका सिंह का पहला सोलो एल्बम 'सावन में लग गई आग' था जो 1998 में रिलीज़ होते ही सुपरहिट हो गया.

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क्या था फिल्मों में पहला गाना

बॉलीवुड डेब्यू वर्ष 2006 की फिल्म 'अपना सपना मनी मनी' के गाने 'दिल में बजी गिटार' से किया.

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मीका सिंह सुबह करते हैं रियाज

मीका देर रात तक पार्टी करने के बजाय सुबह जल्दी उठकर रियाज और वर्कआउट करना पसंद करते हैं.

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महंगी घड़ियों का शौक

मीका सिंह को महंगी गाड़ियों और शानदार घड़ियों का बहुत शौक है.

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राखी सावंत के साथ मीका का विवाद

वर्ष 2006 में मीका सिंह की बर्थडे पार्टी में राखी सावंत ने मना करने के बावजूद उनके चेहरे पर केक लगा दिया. इससे नाराज होकर मीका ने मीडिया के सामने राखी को जबरन चूम लिया. कोर्ट में मामला गया, लेकिन 2023 में दोनों समझौता कर लिया फिर यह विवाद खत्म हो गया.

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