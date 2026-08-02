रामायण से लेकर RRR तक, इंडियन सिनेमा की सबसे महंगे बजट वाली 10 फिल्में, जहां मेकर्स ने पानी की तरह बहाया गया पैसा!

भारतीय सिनेमा अब ग्लोबल लेवल पर अपनी एक अलग और बड़ी पहचान बना रहा है. आज के समय में फिल्मों के मेकिंग पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, ताकि दर्शकों को बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और एक शानदार म्यूजिक के साथ-साथ सिनेमैटिक अनुभव मिल सके. हाल ही में नितेश तिवारी की आने वाली मोस्ट अवेडिट फिल्म ‘रामायण’ के 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं भारतीय सिनेमा इतिहास की उन टॉप फिल्मों के बारे में, जिनका बजट सबसे ज्यादा रहा है.