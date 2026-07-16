सोनम वांगचुक के आंदोलन के बीच चर्चा में आए देश के वो 10 ऐतिहासिक अनशन, जब हिल गई थी सिस्टम की नींव!
10 Hunger Strikes in Independent India: देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सोनम वांगचुक 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. लेकिन वो अनशन करने वाले देश के पहले नागरिक नहीं है. उनसे पहले भी आजाद भारत में अलग-अलग मुद्दों पर कई राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक और धर्म-आध्यात्म से जुड़े लोग अनशन कर चुके हैं. देश में अनशन को बड़ी पहचान दिलाई राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने, शहीद भगत सिंह जेल के अंदर भूख हड़ताल कर चुके थे. आजाद भारत के कई आंदोलन सफल साबित हुए. कुछ आंशिक तौर पर सफल रहे. कुछ ने सरकार को सिस्टम सुधारने के लिए मजबूर किया तो कुछ आंदोलन में अनशनकर्ता ने जान तक गंवाई. जिसके बाद जन आक्रोश तक भड़क उठा था. कभी भ्रष्टाचार तो कभी पर्यावरण, कई क्षेत्रों में सुधार लाने और बदलाव के लिए संघर्ष हुए. आजाद भारत में अनशन सरकार तक जनता की बात पहुंचाने का लोकतांत्रिक तरीका माना जाने लगा. यहां जानिए आजादी के बाद किन-किन लोगों ने कब और क्यों अनशन का रास्ता अपनाया?
पोट्टी श्रीरामलू (1952)
19 अक्टूबर 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग के लिए पोट्टी श्रीरामलू ने आमरण अनशन किया था. 56 दिन चले अनशन में उनकी तबियत बिगड़ गई और 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया. इसके बाद जन आक्रोश भड़का और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई.
मास्टर तारा सिंह (1961)
1961 में पंजाबी भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 'पंजाबी सूबा आंदोलन' चलाया गया. शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह ने 48 दिन तक अनशन किया. अनशन किया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मामले को संज्ञान में लिया और 1 नवंबर 1966 को पंजाब की स्थापना हुई.
संत फतेह सिंह (1966)
'पंजाबी सूबा आंदोलन' सफल रहा और पंजाब एक अलग राज्य बन गया लेकिन चंडीगढ़ इसका हिस्सा नहीं था. इसे शामिल कराने के लिए संत फतेह सिंह ने 10 दिन तक भूख हड़ताल की. इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मामले को संज्ञान में लिया और चंडीगढ़ को हरियाणा के साथ-साथ पंजाब की राजधानी बना दिया.
के. चंद्रशेखर राव (2009)
2009 में तेलंगाना नामक अलग राज्य की मांग तेज हो गई. 29 नवंबर को के. चंद्रशेखर राव भी आमरण अनशन पर बैठ गई. सरकार ने जेल भेजा तो वहां भी भूख हड़ताल जारी रखी. जब सेहत बिगड़ गई तो जन आक्रोश बढ़ गया और मजबूरन अनशन के 11 दिन के अंदर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से तेलंगाना नामक राज्य का गठन का आश्वासन देना पड़ा.
इरोम शर्मिला (2000-2016)
असम राइफल्स द्वारा 10 नागरिकों की हत्या के बाद जन आंदोलन भड़का. इस दौरान, नवंबर 2000 में सशस्त्र बलों के विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को खत्म कराने के लिए 'आयरन लेडी ऑफ मणिपुर' इरोम चानू शर्मिला 16 साल तक अनशन पर बैठीं. उन्हें जबरन फीडिंग पाइप के जरिए लिक्विड देते थे. हालांकि यह मांग पूरी नहीं हुई और अनशन 9 अगस्त 2016 को खत्म हुआ.
अन्ना हजारे (2011)
जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे. पूरा देश दिल्ली की सड़कें घेरे बैठा था. जब जनता का प्रैशर बढ़ा तो केंद्र सरकार ने नागरिक समाज और सरकारी प्रतिनिधियों की संयुक्त मसौदा समिति की स्थापना की घोषणा की. और 11 दिनों के बाद अन्ना ने अपने अनशन का समापन किया. इस अनशन के दौरान गांधीवादी मूल्यों की चर्चा तेज हो गई थी.
स्वामी निगमानंद सरस्वती (2011)
हरिद्वार में गंगा किनारे अवैध खनन के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ-साथ स्वामी निगमानंद सरस्वती ने 19 फरवरी 2011 में अनशन किया. पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन 115 दिन चला लेकिन 13 जून 2011 को स्वामी निगमानंद सरस्वती ने प्राण त्याग दिए.
मेधा पाटकर (2019)
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सरदार सरोवर बांध से प्रभावित गावों का पुर्नस्थापन और मुआवजे की मांग के लिए अगस्त 2019 में मेधा पाटकर ने आमरण अनशन किया. उनके साथ 6 अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे. जनदबाव के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया और भूख हड़ताल 9वें दिन खत्म हो गई.
मनोज जरांगे पाटिल (2023-24)
2023-24 में जब पूरा महाराष्ट्र मराठा आरक्षण की मांग करने लगा तो मनोज जरांगे पाटिल ने जिम्मा संभाला और 29 अगस्त 2023 को भूख हड़ताल पर बैठ गए. जनवरी 2024 में दोबारा प्रयास किया जो सफल साबित हुए. महाराष्ट्र सरकार ने वहां के मराठी भाषियों को कुनबी प्रमाण पत्र देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशन समाप्त हुआ.
जगजीत सिंह डल्लेवाल (2024-25)
2024-25 का किसान आंदोलन तो याद होगा? किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने फसलों की एमएसपी को कानूनन अनिवार्य कराने के लिए भूख हड़ताल करने लगे. 26 नवंबर 2024 से आरंभ हुआ यह किसान आंदोलन 123 दिन चला. केंद्र सराकर के हस्तक्षेप से उन्होंने 8 मार्च 2025 को पानी पीकर अनशन तोड़ा. किसान महापंचायत में आंदोलन के समापन की घोषणा की गई.