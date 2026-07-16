सोनम वांगचुक के आंदोलन के बीच चर्चा में आए देश के वो 10 ऐतिहासिक अनशन, जब हिल गई थी सिस्टम की नींव!

10 Hunger Strikes in Independent India: देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सोनम वांगचुक 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. लेकिन वो अनशन करने वाले देश के पहले नागरिक नहीं है. उनसे पहले भी आजाद भारत में अलग-अलग मुद्दों पर कई राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक और धर्म-आध्यात्म से जुड़े लोग अनशन कर चुके हैं. देश में अनशन को बड़ी पहचान दिलाई राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने, शहीद भगत सिंह जेल के अंदर भूख हड़ताल कर चुके थे. आजाद भारत के कई आंदोलन सफल साबित हुए. कुछ आंशिक तौर पर सफल रहे. कुछ ने सरकार को सिस्टम सुधारने के लिए मजबूर किया तो कुछ आंदोलन में अनशनकर्ता ने जान तक गंवाई. जिसके बाद जन आक्रोश तक भड़क उठा था. कभी भ्रष्टाचार तो कभी पर्यावरण, कई क्षेत्रों में सुधार लाने और बदलाव के लिए संघर्ष हुए. आजाद भारत में अनशन सरकार तक जनता की बात पहुंचाने का लोकतांत्रिक तरीका माना जाने लगा. यहां जानिए आजादी के बाद किन-किन लोगों ने कब और क्यों अनशन का रास्ता अपनाया?