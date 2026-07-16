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सोनम वांगचुक के आंदोलन के बीच चर्चा में आए देश के वो 10 ऐतिहासिक अनशन, जब हिल गई थी सिस्टम की नींव!

10 Hunger Strikes in Independent India: देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सोनम वांगचुक 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. लेकिन वो अनशन करने वाले देश के पहले नागरिक नहीं है. उनसे पहले भी आजाद भारत में अलग-अलग मुद्दों पर कई राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक और धर्म-आध्यात्म से जुड़े लोग अनशन कर चुके हैं. देश में अनशन को बड़ी पहचान दिलाई राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने, शहीद भगत सिंह जेल के अंदर भूख हड़ताल कर चुके थे. आजाद भारत के कई आंदोलन सफल साबित हुए. कुछ आंशिक तौर पर सफल रहे. कुछ ने सरकार को सिस्टम सुधारने के लिए मजबूर किया तो कुछ आंदोलन में अनशनकर्ता ने जान तक गंवाई. जिसके बाद जन आक्रोश तक भड़क उठा था. कभी भ्रष्टाचार तो कभी पर्यावरण, कई क्षेत्रों में सुधार लाने और बदलाव के लिए संघर्ष हुए. आजाद भारत में अनशन सरकार तक जनता की बात पहुंचाने का लोकतांत्रिक तरीका माना जाने लगा. यहां जानिए आजादी के बाद किन-किन लोगों ने कब और क्यों अनशन का रास्ता अपनाया?


By: Kajal Jain | Published: July 16, 2026 2:45:15 PM IST

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19 अक्टूबर 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग के लिए पोट्टी श्रीरामलू ने आमरण अनशन किया था. 56 दिन चले अनशन में उनकी तबियत बिगड़ गई और 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया. इसके बाद जन आक्रोश भड़का और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई.

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'पंजाबी सूबा आंदोलन' सफल रहा और पंजाब एक अलग राज्य बन गया लेकिन चंडीगढ़ इसका हिस्सा नहीं था. इसे शामिल कराने के लिए संत फतेह सिंह ने 10 दिन तक भूख हड़ताल की. इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मामले को संज्ञान में लिया और चंडीगढ़ को हरियाणा के साथ-साथ पंजाब की राजधानी बना दिया.

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2009 में तेलंगाना नामक अलग राज्य की मांग तेज हो गई. 29 नवंबर को के. चंद्रशेखर राव भी आमरण अनशन पर बैठ गई. सरकार ने जेल भेजा तो वहां भी भूख हड़ताल जारी रखी. जब सेहत बिगड़ गई तो जन आक्रोश बढ़ गया और मजबूरन अनशन के 11 दिन के अंदर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से तेलंगाना नामक राज्य का गठन का आश्वासन देना पड़ा.

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