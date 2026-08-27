Rakshabandhan Special: शाहरुख से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक… बॉलीवुड के इन 10 मशहूर सितारों के भाई-बहन लाइमलाइट से दूर आखिर कहां और क्या करते हैं?

Rakshabandhan Special: रक्षाबंधन आते ही हर भाई-बहन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है. यह वो खास दिन है जब बचपन की वो मीठी नोंकझोक, एक-दूसरे की चुगली करना और पुरानी यादें ताजा हो जाती है. आम लोगों की तरह ही हमारी बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में भी कई ऐसे भाई-बहन हैं, जिनका रिश्ता बेहद खास और मजबूत है. कुछ सितारे तो ऐसे हैं जिनकी लाइमलाइट हर वक्त कैमरे की नजरों में रहती है, लेकिन उनके भाई-बहन इस चकाचौंध से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं. वहीं कुछ भाई-बहनों की जोड़ियां ऐसी भी हैं जो मिलकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट संभालती हैं और एक-दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. तो चलिए रक्षाबंधन के इस खूबसूरत मौके पर बॉलीवुड के इन 10 मशहूर सेलिब्रिटीज के थोड़े कम जाने-माने भाई-बहनों के बारे में जानते हैं कि कौन कहां है और क्या करता है.