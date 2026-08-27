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Rakshabandhan Special: शाहरुख से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक… बॉलीवुड के इन 10 मशहूर सितारों के भाई-बहन लाइमलाइट से दूर आखिर कहां और क्या करते हैं?

Rakshabandhan Special: रक्षाबंधन आते ही हर भाई-बहन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है. यह वो खास दिन है जब बचपन की वो मीठी नोंकझोक, एक-दूसरे की चुगली करना और पुरानी यादें ताजा हो जाती है. आम लोगों की तरह ही हमारी बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में भी कई ऐसे भाई-बहन हैं, जिनका रिश्ता बेहद खास और मजबूत है. कुछ सितारे तो ऐसे हैं जिनकी लाइमलाइट हर वक्त कैमरे की नजरों में रहती है, लेकिन उनके भाई-बहन इस चकाचौंध से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं. वहीं कुछ भाई-बहनों की जोड़ियां ऐसी भी हैं जो मिलकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट संभालती हैं और एक-दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. तो चलिए रक्षाबंधन के इस खूबसूरत मौके पर बॉलीवुड के इन 10 मशहूर सेलिब्रिटीज के थोड़े कम जाने-माने भाई-बहनों के बारे में जानते हैं कि कौन कहां है और क्या करता है.


By: Kajal Jain | Published: August 27, 2026 4:57:19 PM IST

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10. हर्षवर्धन कपूर और सोनम कपूर

अनिल कपूर के घर के ये दोनों बच्चे फैशन और फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. सोनम कपूर जहां बॉलीवुड की फैशनिस्ता हैं और अपनी शादी के बाद ज्यादातर लंदन और मुंबई में वक्त बिताती हैं, वहीं हर्षवर्धन कपूर लीक से हटकर ऑफ-बीट फिल्में करना पसंद करते हैं. दोनों भाई-बहन सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते. आम घरों के भाई-बहनों की तरह इनकी यह कूल और थोड़ी फिल्मी नोकझोक इनके रिश्ते को और भी ज्यादा मजेदार और खास बनाती है.

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