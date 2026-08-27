Rakshabandhan Special: शाहरुख से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक… बॉलीवुड के इन 10 मशहूर सितारों के भाई-बहन लाइमलाइट से दूर आखिर कहां और क्या करते हैं?
Rakshabandhan Special: रक्षाबंधन आते ही हर भाई-बहन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है. यह वो खास दिन है जब बचपन की वो मीठी नोंकझोक, एक-दूसरे की चुगली करना और पुरानी यादें ताजा हो जाती है. आम लोगों की तरह ही हमारी बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में भी कई ऐसे भाई-बहन हैं, जिनका रिश्ता बेहद खास और मजबूत है. कुछ सितारे तो ऐसे हैं जिनकी लाइमलाइट हर वक्त कैमरे की नजरों में रहती है, लेकिन उनके भाई-बहन इस चकाचौंध से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं. वहीं कुछ भाई-बहनों की जोड़ियां ऐसी भी हैं जो मिलकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट संभालती हैं और एक-दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. तो चलिए रक्षाबंधन के इस खूबसूरत मौके पर बॉलीवुड के इन 10 मशहूर सेलिब्रिटीज के थोड़े कम जाने-माने भाई-बहनों के बारे में जानते हैं कि कौन कहां है और क्या करता है.
10. हर्षवर्धन कपूर और सोनम कपूर
अनिल कपूर के घर के ये दोनों बच्चे फैशन और फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. सोनम कपूर जहां बॉलीवुड की फैशनिस्ता हैं और अपनी शादी के बाद ज्यादातर लंदन और मुंबई में वक्त बिताती हैं, वहीं हर्षवर्धन कपूर लीक से हटकर ऑफ-बीट फिल्में करना पसंद करते हैं. दोनों भाई-बहन सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते. आम घरों के भाई-बहनों की तरह इनकी यह कूल और थोड़ी फिल्मी नोकझोक इनके रिश्ते को और भी ज्यादा मजेदार और खास बनाती है.
9. अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा
बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके भाई कर्णेश शर्मा का रिश्ता पार्टनरशिप वाला है. अनुष्का जहां अभिनय की दुनिया का जाना-माना चेहरा हैं, वहीं कर्णेश उनके साथ मिलकर 'क्लीन स्लेट फिल्म्स' नाम का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और कई बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं. दोनों भाई-बहन मुंबई में रहकर अपने बिजनेस को संभालते हैं. आम भाई-बहनों की तुलना में ये दोनों प्रोफेशनल पार्टनर्स भी हैं, जो काम और परिवार दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से बैलेंस करना जानते हैं.
8. सैफ अली खान और सबा अली खान
पटौदी खानदान के चिराग सैफ अली खान और उनकी बहन सबा अली खान का रिश्ता शाही अंदाज़ से भरा है. सैफ जहां बॉलीवुड के मंझे हुए अभिनेता हैं और मुंबई में अपना परिवार संभालते हैं, वहीं सबा अली खान एक सफल ज्वैलरी डिजाइनर होने के साथ-साथ भोपाल और दिल्ली में औकाफ (Waqf) ट्रस्ट की संपत्तियों की देखभाल करती हैं. सबा सोशल मीडिया पर परिवार की पुरानी तस्वीरें शेयर करने के लिए जानी जाती हैं. आम परिवारों की तरह ही ये दोनों अपनी रॉयल जिम्मेदारियों के बीच भी भाई-बहन के प्यार को बखूबी निभाते हैं.
7. पूजा भट्ट और राहुल भट्ट
महेश भट्ट के बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट दोनों ही अपनी बेबाक और बिंदास पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. पूजा भट्ट जहां एक मशहूर एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं और हाल ही में रियलिटी शो का हिस्सा भी रही हैं, वहीं राहुल भट्ट एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर और जिम एक्सपर्ट हैं जो मुंबई में रहते हैं. दोनों का रिश्ता बहुत ही मैच्योर है. आम भाई-बहनों की तरह वे दुनिया के सामने अपनी राय खुलकर रखते हैं और एक-दूसरे के बुरे वक्त में हमेशा चट्टान की तरह साथ खड़े नजर आते हैं.
6. प्रियंका चोपड़ा और सिद्धार्थ चोपड़ा
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और उनके छोटे भाई सिद्धार्थ चोपड़ा का रिश्ता बचपन से ही बहुत याराना रहा है. प्रियंका जहां हॉलीवुड और बॉलीवुड में झंडे गाड़कर लॉस एंजिल्स में सेटल हैं, वहीं सिद्धार्थ एक जाने-माने शेफ और आंत्रप्रेन्योर हैं जो मुख्य रूप से भारत में अपना हॉस्पिटैलिटी बिजनेस संभालते हैं. दूरियां होने के बावजूद दोनों भाई-बहन रक्षाबंधन या किसी भी फैमिली फंक्शन पर मिलना नहीं भूलते. आम परिवारों की तरह ये दोनों भी एक-दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं.
5. रणवीर सिंह और रितिका भवनानी
अपने एनर्जेटिक अंदाज से सबका दिल जीतने वाले रणवीर सिंह अपनी बड़ी बहन रितिका भवनानी के बेहद करीब हैं. रितिका एक सफल बिजनेस वुमन और स्टाइलिस्ट हैं जो मुंबई में रहती हैं. रणवीर अक्सर इंटरव्यू में कहते हैं कि रितिका उनकी मां की तरह उनका ख्याल रखती हैं. आम भाई-बहनों की तुलना में इनका रिश्ता बहुत ही वाइब्रेंट है, जहां रणवीर अपनी मस्ती से सबको हंसाते हैं, तो रितिका उनकी हर कामयाबी के पीछे एक मजबूत पिलर बनकर खड़ी रहती हैं.
4. ऐश्वर्या राय और आदित्य राय
विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके बड़े भाई आदित्य राय का रिश्ता बेहद सादगी भरा है. जहां ऐश्वर्या मुंबई में बच्चन परिवार की शान और बॉलीवुड की टॉप स्टार हैं, वहीं आदित्य मर्चेंट नेवी में इंजीनियर रह चुके हैं और फिल्म प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे हैं. आदित्य लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. आम भाई-बहनों की तरह इनका रिश्ता ज्यादा मीडिया में नहीं दिखता, लेकिन त्योहारों और खास मौकों पर दोनों का स्ट्रांग बॉन्ड साफ नजर आता है.
3. सुष्मिता सेन और राजीव सेन
खूबसूरत एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और उनके भाई राजीव सेन के बीच भाई-बहन का बेहद प्यारा और प्रोटेक्टिव बॉन्ड है. राजीव सेन मॉडलिंग और बिजनेस की दुनिया से जुड़े हैं और अक्सर मुंबई में रहते हैं, जबकि सुष्मिता अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली एक इंडिपेंडेंट डीवा हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ फनी रील्स और तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. आम घरों के भाई-बहनों की तरह ही इनके बीच भी छोटी-मोटी नोकझोक होती है, लेकिन मुसीबत आने पर राजीव हमेशा अपनी बहन के ढाल बनकर खड़े नजर आते हैं.
2. दीपिका पादुकोण और अनीशा पादुकोण
बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण और उनकी छोटी बहन अनीशा पादुकोण का रिश्ता एकदम कूल और मॉडर्न दोस्तों जैसा है. जहां दीपिका फिल्मों की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं और मुंबई में अपनी फैमिली लाइफ एन्जॉय कर रही हैं, वहीं अनीशा ने ग्लैमर से अलग गोल्फ और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को अपना करियर चुना है और वे 'द पादुकोण द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस' को संभालती हैं. दोनों बहनों के बीच गजब की ट्यूनिंग है. आम परिवारों की बहनों की तरह ये दोनों साथ में छुट्टियां बिताने और मस्ती करने के लिए जानी जाती हैं, बस फर्क इतना है कि दीपिका पर्दे पर जलवा बिखेरती हैं और अनीशा पर्दे के पीछे रहकर बिजनेस संभालती हैं.
1. शाहरुख खान और शहनाज़ लालारुख खान
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और उनकी बड़ी बहन शहनाज़ लालारुख खान का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. हालांकि शहनाज़ लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं और मीडिया की चकाचौंध से बचना पसंद करती हैं, लेकिन शाह रुख अपनी हर सफलता का श्रेय उन्हें देते हैं. पिता के निधन के सदमे के बाद शहनाज़ डिप्रेशन में चली गई थीं, तब शाह रुख और गौरी ने मन्नत में ही उनकी बहुत देखभाल की. आज वे शाहरुख के साथ मुंबई में ही रहती हैं. अगर आम जिंदगी से तुलना करें, तो जहां शाहरुख पूरी दुनिया पर राज करते हैं, वहीं शहनाज़ एक शांत और गुमनाम जिंदगी जीना पसंद करती हैं, लेकिन भाई के लिए उनका प्यार अटूट है.