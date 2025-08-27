थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से

करी पत्ता भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। इसका स्वाद और सुगंध इतनी खास होती है कि किसी भी साधारण खाना को यह लाजवाब बना देता है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, करी पत्ता का इस्तेमाल तड़के में खूब किया जाता है। लेकिन केवल स्वाद ही नहीं, इसमें मौजूद विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं।आइए जानते हैं वे सात आसान ट्रिक्स जिनसे आप घर पर बिना ज्यादा मेहनत किए करी पत्ता का पौधा उगा सकते हैं।