थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से
करी पत्ता भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। इसका स्वाद और सुगंध इतनी खास होती है कि किसी भी साधारण खाना को यह लाजवाब बना देता है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, करी पत्ता का इस्तेमाल तड़के में खूब किया जाता है। लेकिन केवल स्वाद ही नहीं, इसमें मौजूद विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं।आइए जानते हैं वे सात आसान ट्रिक्स जिनसे आप घर पर बिना ज्यादा मेहनत किए करी पत्ता का पौधा उगा सकते हैं।
सही गमले का चुनाव
करी पत्ता उगाने के लिए गमले का चुनाव सबसे पहला और जरूरी कदम है। अगर गमला छोटा होगा तो पौधे की जड़ें फैल नहीं पाएंगी और पौधा कमजोर रह जाएगा। इसलिए कम से कम 12–14 इंच गहरा गमला लें।
मिट्टी का सही मिश्रण
पौधे की सेहत मिट्टी पर निर्भर करती है। करी पत्ता पौधा हल्की, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में जल्दी बढ़ता है। इसके लिए आप 40% बगीचे की मिट्टी, 40% नदी की रेत और 20% गोबर की खाद मिलाकर एक अच्छा मिश्रण बना सकते हैं।
बीज या कटिंग से पौधा लगाना
करी पत्ता पौधा उगाने के दो तरीके हैं बीज से या कटिंग से। बीज से पौधा उगाना आसान है लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है। अक्सर लोग कटिंग का तरीका अपनाते हैं क्योंकि इससे पौधा जल्दी तैयार हो जाता है।
सिंचाई का सही तरीका
करी पत्ता पौधे को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बल्कि ज्यादा पानी से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। गर्मियों में हर दूसरे दिन पौधे को पानी दें, लेकिन केवल उतना ही कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। सर्दियों में हफ्ते में दो बार पानी देना पर्याप्त है।
धूप की आवश्यकता
करी पत्ता पौधा धूप का बहुत शौकीन होता है। इसे कम से कम 5–6 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। अगर आपके पास छत या बालकनी है तो यह पौधा वहां जल्दी बढ़ेगा।
पौधे की छंटाई और देखभाल
करी पत्ता पौधा समय-समय पर छंटाई चाहता है। अगर इसकी टहनियां बहुत लंबी हो जाएं तो उन्हें काट देना चाहिए ताकि नई टहनियां निकलें और पत्तियां बढ़ें। छंटाई से पौधे का आकार भी सुंदर बना रहता है।
