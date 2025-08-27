  • Home>
  • Gallery»
  • थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से

थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से

करी पत्ता भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। इसका स्वाद और सुगंध इतनी खास होती है कि किसी भी साधारण खाना को यह लाजवाब बना देता है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, करी पत्ता का इस्तेमाल तड़के में खूब किया जाता है। लेकिन केवल स्वाद ही नहीं, इसमें मौजूद विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं।आइए जानते हैं वे सात आसान ट्रिक्स जिनसे आप घर पर बिना ज्यादा मेहनत किए करी पत्ता का पौधा उगा सकते हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 27, 2025 22:00:14 IST
Follow us on
Google News
Choosing the right pot - Photo Gallery
1/7

सही गमले का चुनाव

करी पत्ता उगाने के लिए गमले का चुनाव सबसे पहला और जरूरी कदम है। अगर गमला छोटा होगा तो पौधे की जड़ें फैल नहीं पाएंगी और पौधा कमजोर रह जाएगा। इसलिए कम से कम 12–14 इंच गहरा गमला लें।

The right mixture of soil - Photo Gallery
2/7

मिट्टी का सही मिश्रण

पौधे की सेहत मिट्टी पर निर्भर करती है। करी पत्ता पौधा हल्की, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में जल्दी बढ़ता है। इसके लिए आप 40% बगीचे की मिट्टी, 40% नदी की रेत और 20% गोबर की खाद मिलाकर एक अच्छा मिश्रण बना सकते हैं।

Planting a plant from seeds or cuttings - Photo Gallery
3/7

बीज या कटिंग से पौधा लगाना

करी पत्ता पौधा उगाने के दो तरीके हैं बीज से या कटिंग से। बीज से पौधा उगाना आसान है लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है। अक्सर लोग कटिंग का तरीका अपनाते हैं क्योंकि इससे पौधा जल्दी तैयार हो जाता है।

The right method of irrigation - Photo Gallery
4/7

सिंचाई का सही तरीका

करी पत्ता पौधे को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बल्कि ज्यादा पानी से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। गर्मियों में हर दूसरे दिन पौधे को पानी दें, लेकिन केवल उतना ही कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। सर्दियों में हफ्ते में दो बार पानी देना पर्याप्त है।

Need for sunlight - Photo Gallery
5/7

धूप की आवश्यकता

करी पत्ता पौधा धूप का बहुत शौकीन होता है। इसे कम से कम 5–6 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। अगर आपके पास छत या बालकनी है तो यह पौधा वहां जल्दी बढ़ेगा।

Pruning and caring for plants - Photo Gallery
6/7

पौधे की छंटाई और देखभाल

करी पत्ता पौधा समय-समय पर छंटाई चाहता है। अगर इसकी टहनियां बहुत लंबी हो जाएं तो उन्हें काट देना चाहिए ताकि नई टहनियां निकलें और पत्तियां बढ़ें। छंटाई से पौधे का आकार भी सुंदर बना रहता है।

थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से - Photo Gallery
थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से - Photo Gallery
थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से - Photo Gallery
थक गए हैं बाजार से करी पत्ता लाकर? तो आज ही उगाइए इसे कुछ आसान ट्रिक्स से - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?