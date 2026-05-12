दुनिया ने झेली तबाही, पर इन 10 देशों को छू भी नहीं पाया कोरोना; अब Hanta Virus ने बढ़ाई 2026 में टेंशन!

World Health Organization के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया से 7 मिलियन यानी 70 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया. इन दिनों Covid 19 की तर्ज पर ही हंता वायरस ने सनसनी मचाई हुई है. चूहे, गिलहरी जैसे छोटे काटने वाले जीवों से फैलने वाला हंता वायरस अभी तक 3 लोगों की जान ले चुका है. यूं तो Hanta Virus की पहचान सबसे पहले साल 1978 में दक्षिण कोरिया में हुई थी, लेकिन साल 2026 में वेस्ट अफ्रीका के करीब MV होंडियस नामक क्रूज शिप इसका कहर फिर से फैला. इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए स्पेसिफिक दवाई या वैक्सीन इजाद नहीं हो पाई है. इसी कड़ी में आपको बता दें कि पूरी दुनिया Corona Virus से ग्रस्त नहीं थी. कुछ देश ऐसे भी थे, जहां कोविड-19 का वायरस पहुंच नहीं पाया. इन देशों के नाम जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे-