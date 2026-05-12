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दुनिया ने झेली तबाही, पर इन 10 देशों को छू भी नहीं पाया कोरोना; अब Hanta Virus ने बढ़ाई 2026 में टेंशन!

World Health Organization के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया से 7 मिलियन यानी 70 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया. इन दिनों Covid 19 की तर्ज पर ही हंता वायरस ने सनसनी मचाई हुई है. चूहे, गिलहरी जैसे छोटे काटने वाले जीवों से फैलने वाला हंता वायरस अभी तक 3 लोगों की जान ले चुका है. यूं तो Hanta Virus की पहचान सबसे पहले  साल 1978 में दक्षिण कोरिया में हुई थी, लेकिन साल 2026 में वेस्ट अफ्रीका के करीब MV होंडियस नामक क्रूज शिप इसका कहर फिर से फैला. इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए स्पेसिफिक दवाई या वैक्सीन इजाद नहीं हो पाई है. इसी कड़ी में आपको बता दें कि पूरी दुनिया Corona Virus से ग्रस्त नहीं थी. कुछ देश ऐसे भी थे, जहां कोविड-19 का वायरस पहुंच नहीं पाया. इन देशों के नाम जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे-


By: Kajal Jain | Published: May 12, 2026 4:13:25 PM IST

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पलाऊ - Photo Gallery
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पलाऊ

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशांत महासागर से घिरे छोटे से पलाऊ में कोविड-19 की शुरुआती साल 2019 में 90,000 पर्यटकों ने दस्तक दी थी, जो यहां की कुल आबादी का 5 गुना है. इसके बावजूद देश में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला दर्ज नहीं हुआ. जबकि इस देश की जीडीपी का 40% टूरिज्म से आता है.

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तुवालू - Photo Gallery
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तुवालू

हवाई और ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच स्थित तुवालू तीन प्रवालद्वीपों और छह एटोलों से मिलकर बना है, जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मील और जनसंख्या 10,000 के आसपास है. ये एक इंडिपेंडेट कंट्री है, जहां कोविड के समय इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया और सख्त कानून लागू किए गए.

नियू - Photo Gallery
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नियू

न्यूजीलैंड से लगभग 1,500 मील उत्तर-पूर्व में स्थित नियू द्वीप दुनिया के सबसे बड़े प्रवाल द्वीपों में से एक है. कोरोना वायरस से निपटने में नियू को न्यूजीलैंड से डायरेक्ट मदद मिली थी.

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कुक - Photo Gallery
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कुक

15 छोटे द्वीपों से मिलकर बना कुक द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर में है, जो न्यूजीलैंड से 2,000 मील दूर उत्तर-पूर्व में स्थित है. यहां कोरोना महामारी की खबर आते ही क्रूज जहाजों समेत सभी वेकेशनल बोट्स पर बैन लगा दिया गया था.

माइक्रोनेशिया - Photo Gallery
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माइक्रोनेशिया

माइक्रोनेशिया 600 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है, जहां चार राज्यों के बीच 300 वर्ग मील से भी कम जमीन है. ये देश 10 लाख वर्ग मील में समंदर के बीच फैला है. WHO के मुताबिक, यहां कोविड-19 का एक भी मामला नहीं था. इस द्वीप को यूएस, चीन और जापान से भी हेल्थ मिली थी.

किरिबाती - Photo Gallery
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किरिबाती

हवाई से लगभग 2,000 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित किरिबाती में 32 छोटे-बड़े द्वीप आते हैं. कोविड-19 से निपटने के लिए किरिबाती ने शुरुआत में ही ट्रेवल बैन लगा दिया था. वैसे इस देश से गिनी चुनी एयरलाइन्स ही वर्किंग हैं.

नॉर्थ कोरिया - Photo Gallery
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नॉर्थ कोरिया

उत्तर कोरिया को तानाशाह किम जोंग उन का देश भी कहते हैं, जहां कोरोनावायरस का एक भी मामला दर्ज नहं हुआ. हालांकि उत्तर कोरिया की सीमा चीन और दक्षिण कोरिया से लगती है. 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सख्त लॉकडाउन, ट्रेवल बैन और इंटरनेशनल बॉर्डर लॉक किए गए थे.

सेंट हेलेना - Photo Gallery
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सेंट हेलेना

दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना एक ब्रिटिश एरिया है, जो लगभग आइसोलेशन में ही रहती है. सेंट हेलेना की आबादी 4,500 है. ये द्वीप 10 मील लंबा और 5 मील चौड़ा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी खोज 1502 में पुर्तगालियों ने की थी, उससे पहले द्वीप एक दम निर्जन था.

टोकेलाऊ - Photo Gallery
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टोकेलाऊ

दक्षिण प्रशांत महासागर में तीन प्रवालद्वीपों से मिलकर बना टोकेलाऊ न्यूजीलैंड के आश्रित है. इसका कुल क्षेत्रफल 4 वर्ग मील है और राजधानी तीनों द्वीपों के बीच हर साल बदलती रहती है. 1500 की आबादी वाले देश में हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए ये देश कोरोना के आतंक से बचा रहा.

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टोंगा - Photo Gallery
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टोंगा

लगभग 170 द्वीपसमूह वाले टोंगा में 36 द्वीप में लोग रहते हैं. यहां कोरोना महामारी के शुरुआती चरण में ही क्रूज पर बैन लगा दिया गया. एयरपोर्ट बंद करके कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया था. यही वजह है कि इस देश में कोरोना महामारी का संक्रमण नहीं फैल पाया.

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Corona Viruscovid 19hanta virushealth newsWorld Health OrganisationWorld Health Organization
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