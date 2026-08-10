18 साल की उम्र से पहले बड़े पर्दे पर छा गए थे 10 बॉलीवुड स्टार्स; मासूमियत और अदाकारी ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था तहलका!
बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में हर साल कई नए चेहरे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बालिग यानी 18 साल का होने से पहले ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और अपनी लाजवाब एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ दी थी. कुछ ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखा, तो कुछ ने टीनेज में ही लीड हीरो या हीरोइन के रूप में डेब्यू कर लिया था. आज हम आपको ऐसे ही कुछ पॉपुलर सेलेब्रिटीज और उनकी पहली फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचा दिया था और आगे चलकर अपने दम पर इंडस्ट्री पर राज किया. आइए एक नजर डालते हैं उन सितारों पर जो बालिग होने से पहले ही बड़े पर्दे की शान बन गए थे.
आलिया भट्ट
आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार आलिया भट्ट ने बहुत छोटी उम्र में ही कैमरे का सामना कर लिया था. साल 1999 में आई थ्रिलर फिल्म संघर्षमें उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था, जिसमें उन्होंने प्रीति जिंटा के बचपन का किरदार निभाया था. उस समय उनकी उम्र काफी कम थी.
कुणाल खेमू
बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाने वाले कुणाल खेमू ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया. साल 1993 में आई सुपरहिट फिल्म सर में उन्होंने एक बच्चे की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने बहुत सराहा था.
पद्मिनी कोल्हापुरे
70s और 80s के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने बेहद कम उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने साल 1977 में आई फिल्म 'बुड्ढा मिल गया' और इसके बाद फिल्म 'सत्यम शिवम सुंदरम' में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया, जिसमें उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी.
श्रीदेवी
भारतीय सिनेमा की पहली 'फीमेल सुपरस्टार' कही जाने वाली दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी ने तो महज 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. उन्होंने साल 1969 में तमिल फिल्म 'कंदन करुणई' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी, और इसके बाद साल 1975 की बॉलीवुड फिल्म 'जूली' में भी उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था.
संजय दत्त
'संजू बाबा' यानी संजय दत्त ने भी फिल्मों में काफी कम उम्र में एंट्री कर ली थी. साल 1972 में आई सुनील दत्त और नूतन की फिल्म 'रेशम और शेरा' में उन्होंने एक चाइल्ड एक्टर (कव्वाल) का रोल निभाया था, हालांकि लीड एक्टर के तौर पर उनका डेब्यू बाद में हुआ था.
आमिर खान
बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने भी कम उम्र में सिल्वर स्क्रीन पर अपना करियर शुरू कर दिया था. साल 1973 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म 'यादों की बारात' में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था, जिसमें उनके मासूम चेहरे को बहुत पसंद किया गया था.
तब्बू
अपनी संजीदा और दमदार अदाकारी के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस तब्बू ने भी कम उम्र में ही फिल्मों का रुख कर लिया था. साल 1982 में आई देव आनंद की फिल्म 'बाजार से बाजार' या यूं कहें कि साल 1980 की फिल्म 'उछाल' और देव आनंद की फिल्म 'बाज़ार' में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट का छोटा सा रोल प्ले किया था. साल 1983 की फिल्म 'नूरी' या 'कुली' में भी वह नजर आई थीं.
ऋतिक रोशन
'ग्रीक गॉड' के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन ने भी अपने पिता राकेश रोशन की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था. साल 1980 में आई फिल्म 'आशा' और साल 1986 में आई फिल्म 'भगवान दादा' में उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन शेयर की थी.
बॉबी देओल
धर्मेंद्र के छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल ने भी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम किया था. साल 1977 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धरम वीर' (Dharam Veer) में उन्होंने धर्म सिंह के बचपन का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.
उर्मिला मातोंडकर
अपनी खूबसूरती और बेहतरीन डांस के लिए मशहूर उर्मिला मातोंडकर ने भी बहुत कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने साल 1977 में आई फिल्म 'कर्म' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, और इसके बाद साल 1983 में आई शेखर कपूर की फेमस फिल्म 'मासूम' में उनके बाल कलाकार के रूप में निभाए गए किरदार ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था.