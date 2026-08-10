18 साल की उम्र से पहले बड़े पर्दे पर छा गए थे 10 बॉलीवुड स्टार्स; मासूमियत और अदाकारी ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था तहलका!

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में हर साल कई नए चेहरे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बालिग यानी 18 साल का होने से पहले ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और अपनी लाजवाब एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ दी थी. कुछ ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखा, तो कुछ ने टीनेज में ही लीड हीरो या हीरोइन के रूप में डेब्यू कर लिया था. आज हम आपको ऐसे ही कुछ पॉपुलर सेलेब्रिटीज और उनकी पहली फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचा दिया था और आगे चलकर अपने दम पर इंडस्ट्री पर राज किया. आइए एक नजर डालते हैं उन सितारों पर जो बालिग होने से पहले ही बड़े पर्दे की शान बन गए थे.