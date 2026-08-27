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Rakshabandhan Special Song: लड़ाई-झगड़े से लेकर पक्के यार बनने तक… भाई-बहन के इस स्पेशल बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड के ये 10 आइकॉनिक गाने!

Rakshabandhan Special: रक्षाबंधन का प्यारा त्योहार सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि उस अटूट प्यार और नोंकझोक को सेलिब्रेट करने का दिन है, जो उम्रभर हमारे साथ रहता है. आजकल रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ बहनों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने हर उस भाई-बहन के साथ खड़े होने का जश्न है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है. अगर आपके पास भाई नहीं है, तो आप अपनी बहन को भी राखी बांध सकती हैं और इस खूबसूरत रिश्ते को यादगार बना सकती हैं. इस राखी पर गिफ्ट्स, मिठाइयों और ढेर सारी मस्ती के साथ-साथ बॉलीवुड के उन गानों का तड़का लगाना तो बनता है जो भाई-बहन के इस पवित्र बंधन को परफेक्शन के साथ सेलिब्रेट करते हैं. अगर आप पुराने ‘फूलों का तारों का’ वाले गानों से हटकर कुछ मॉडर्न और दिल को छू लेने वाले ट्रैक ढूंढ रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आइए, बॉलीवुड के उन 10 आइकॉनिक गानों के बारे में जानते हैं जो इस रक्षाबंधन आपके जश्न में चार चांद लगा देंगे.


By: Kajal Jain | Published: August 27, 2026 5:23:40 PM IST

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तेरी यारी - Photo Gallery
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10. तेरी यारी

यह एक कंटेम्परेरी यानी मॉडर्न एंथम है जो यह साबित करता है कि भाई-बहन बड़े होकर कैसे एक-दूसरे के सबसे पक्के और पक्के दोस्त बन जाते हैं. इस गाने की रिलैक्स्ड और कूल वाइब इस बात का जश्न मनाती है कि कैसे लेट-नाइट बातें, बिना फिल्टर का ट्रस्ट और जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में साथ निभाना इस रिश्ते को खास बनाता है. इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन या भाई के साथ इस गाने पर थिरककर इस खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाएं.

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किशोर कुमार की दमदार और इंटेंस वोकल परफॉर्मेंस वाला यह गाना भाई के उस प्रोटेक्टिव नेचर को गहराई से दिखाता है जो अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता. यह ट्रैक इस बात का प्रतीक है कि एक भाई अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए किसी भी मुसीबत से अकेले लड़ने की ताकत रखता है.

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उदित नारायण की भावुक और एक्सप्रेसिव आवाज़ इस गाने को भाई-बहन के रिश्ते का एक प्यारा सा ब्राइडल ट्रिब्यूट बना देती है. यह गाना भाइयों की उन दुआओं को दिखाता है जो वे अपनी बहन की विदाई पर उसकी खुशियों के लिए मांगते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि उसका नया घर हमेशा प्यार और रोशनी से आबाद रहे.

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एक वाइब्रेंट बीट और चुलबुली केमिस्ट्री से सजा यह गाना भाई-बहन जैसे उस खास रिश्ते को सेलिब्रेट करता है जो दोस्तों की तरह होता है. यह ट्रैक इस बात का भरोसा दिलाता है कि दुनिया चाहे जितनी भी उलझनों से भरी हो, आपका पार्टनर-इन-क्राइम यानी आपका भाई या बहन हर मुश्किल को आसान बना ही देता है.

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किशोर कुमार की एनर्जेटिक और जिंदादिल आवाज़ वाला यह पॉपुलर गाना चेहरे पर तुरंत मुस्कान ले आता है. यह ट्रैक भाई की उस उमंग, गर्व और खुशी को बयां करता है जो वह अपनी बहन की शादी के करीब आने पर महसूस करता है, और उसकी जिंदगी के इस नए और खूबसूरत फेज का जश्न मनाता है.

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यह दिल को छू लेने वाला फैमिली ट्रैक पूरे परिवार की एकता को दिखाने के साथ-साथ भाई-बहनों के बीच के गहरे इमोशनल सपोर्ट को भी बहुत अच्छे से हाइलाइट करता है. यह गाना सिखाता है कि कैसे भाई-बहन जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे के साथ चट्टान बनकर खड़े रहते हैं और अपने माता-पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं.

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लता मंगेशकर की आइकॉनिक और रूहानी आवाज़ इस पारंपरिक गाने को एक इमोशनल रिक्वेस्ट बना देती है. यह ट्रैक उस खूबसूरत पल को कैद करता है जब एक बहन कलाई पर राखी बांधते हुए अपने भाई को उसके सुरक्षा वाले वादे की याद दिलाती है. यह गाना हर रक्षाबंधन के दिन हर घर में जरूर बजता है.

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किशोर कुमार की गर्मजोशी और सुरीली आवाज़ में गाया गया यह गोल्डन क्लासिक आज भी भाई-बहन के प्यार का सबसे बड़ा अल्टीमेट एंथम माना जाता है. इसके मीठे बोल एक भाई के उस बेइंतहा और बिना शर्त प्यार को दर्शाते हैं, जो अपनी बहन को यकीन दिलाता है कि वह उसके लिए इस दुनिया की हर चीज से बढ़कर अनमोल है.

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अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की जादुई आवाज़ में सजा यह मॉडर्न मास्टरपीस भाई-बहन के बड़े होने के उस खट्टे-मीठे सफर को आईना दिखाता है. यह गाना एक भाई के उन खामोश बलिदानों और त्याग को हाइलाइट करता है, जो बचपन से लेकर जवानी तक के हर पायदान पर उनके रिश्ते को एक मजबूत भावनात्मक धागे से बांधे रखता है.

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हाल ही में आया यह सोल-स्टिरिंग गाना भाई-बहन के बीच की फियरलेस लॉयल्टी और प्रोटेक्टिव प्यार को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है. इसकी जेंटल कंपोजीशन एक ढाल की तरह काम करती है, जो जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधेरे पलों में भी एक-दूसरे का साया बनकर साथ निभाने का वादा करती है. यह गाना आज के जमाने के भाई-बहन के मजबूत रिश्ते के लिए एकदम फिट बैठता है.

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Rakshabandhan 2026
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