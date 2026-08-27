Rakshabandhan Special Song: लड़ाई-झगड़े से लेकर पक्के यार बनने तक… भाई-बहन के इस स्पेशल बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड के ये 10 आइकॉनिक गाने!

Rakshabandhan Special: रक्षाबंधन का प्यारा त्योहार सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि उस अटूट प्यार और नोंकझोक को सेलिब्रेट करने का दिन है, जो उम्रभर हमारे साथ रहता है. आजकल रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ बहनों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने हर उस भाई-बहन के साथ खड़े होने का जश्न है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है. अगर आपके पास भाई नहीं है, तो आप अपनी बहन को भी राखी बांध सकती हैं और इस खूबसूरत रिश्ते को यादगार बना सकती हैं. इस राखी पर गिफ्ट्स, मिठाइयों और ढेर सारी मस्ती के साथ-साथ बॉलीवुड के उन गानों का तड़का लगाना तो बनता है जो भाई-बहन के इस पवित्र बंधन को परफेक्शन के साथ सेलिब्रेट करते हैं. अगर आप पुराने ‘फूलों का तारों का’ वाले गानों से हटकर कुछ मॉडर्न और दिल को छू लेने वाले ट्रैक ढूंढ रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आइए, बॉलीवुड के उन 10 आइकॉनिक गानों के बारे में जानते हैं जो इस रक्षाबंधन आपके जश्न में चार चांद लगा देंगे.