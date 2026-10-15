फुल ऑन देसी लगने वाले बॉलीवुड के 10 मशहूर सितारे, नहीं हैं भारतीय? इमरान खान से लेकर आलिया तक के पास दूसरे देशों की नागरिकता!

भारतीय सिनेमा में चमकने वाले कई ऐसे बड़े सितारे हैं, जिन्हें फैंस पूरी तरह से भारतीय मानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी नागरिकता का सच कुछ और ही है. बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ये तमाम कलाकार भारत में रहते और काम करते हैं, लेकिन इनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं. कोई अमेरिका और कनाडा की नागरिकता लिए बैठा है, तो किसी के पास ब्रिटेन या यूरोपीय देशों का पासपोर्ट है. जन्मभूमि या पैतृक जड़ों के आधार पर इन सितारों ने दूसरे देशों की नागरिकता अपनाई हुई है. आइए आज हम आपको ऐसे ही 10 मशहूर सेलिब्रिटीज के बारे में बताते हैं, जो भारतीय फिल्मों में काम करने के बावजूद कानूनी तौर पर विदेशी नागरिक हैं और विदेशों की पासपोर्ट धारक सूची में शामिल हैं.