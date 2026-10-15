फुल ऑन देसी लगने वाले बॉलीवुड के 10 मशहूर सितारे, नहीं हैं भारतीय? इमरान खान से लेकर आलिया तक के पास दूसरे देशों की नागरिकता!
भारतीय सिनेमा में चमकने वाले कई ऐसे बड़े सितारे हैं, जिन्हें फैंस पूरी तरह से भारतीय मानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी नागरिकता का सच कुछ और ही है. बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ये तमाम कलाकार भारत में रहते और काम करते हैं, लेकिन इनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं. कोई अमेरिका और कनाडा की नागरिकता लिए बैठा है, तो किसी के पास ब्रिटेन या यूरोपीय देशों का पासपोर्ट है. जन्मभूमि या पैतृक जड़ों के आधार पर इन सितारों ने दूसरे देशों की नागरिकता अपनाई हुई है. आइए आज हम आपको ऐसे ही 10 मशहूर सेलिब्रिटीज के बारे में बताते हैं, जो भारतीय फिल्मों में काम करने के बावजूद कानूनी तौर पर विदेशी नागरिक हैं और विदेशों की पासपोर्ट धारक सूची में शामिल हैं.
इमरान खान
जाने-माने अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 'जाने तू या जाने ना' से की थी और पहली ही फिल्म से युवाओं के दिलों पर छा गए थे. हालांकि, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अभिनेता इमरान खान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था और उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका (US) की नागरिकता है. भारत में रहकर फिल्में करने के बावजूद वह कानूनी रूप से अमेरिकी नागरिक ही हैं.
आलिया भट्ट
बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार और अपनी बेमिसाल अदायगी से हर किसी को दिवाना बनाने वाली आलिया भट्ट भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी हैं. महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी आलिया के पास ब्रिटिश (UK) नागरिकता है. चूंकि उनकी मां सोनी राज़दान ब्रिटिश मूल की हैं, इसलिए आलिया के पास भी ब्रिटेन का पासपोर्ट है और वह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक के रूप में फेमस हैं.
कैटरीना कैफ
कैटरीना कैफ ने अपनी मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा में मुकाम हासिल किया है. हांगकांग में जन्मी कैटरीना कैफ के पिता कश्मीरी और मां ब्रिटिश मूल की हैं. कैटरीना के पास ब्रिटिश नागरिकता है और वह ब्रिटेन के पासपोर्ट पर ही दुनिया भर की यात्रा करती हैं. उन्होंने एक सक्सेसफुल एक्टिंग करियर के दौरान एक्टर विकी कौशल से शादी की.
सनी लियोन
कैनेडियन-अमेरिकन मूल की एक्ट्रेस सनी लियोन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. सनी का जन्म कनाडा के ओन्टारियो में एक सिख परिवार में हुआ था, जिसके बाद वह अमेरिका चली गईं. उनके पास कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की दोहरी नागरिकता या अमेरिकी नागरिकता के अधिकार हैं. भारत में काम करने के दौरान वह ओसीआई (OCI) कार्ड या विशेष वीजा के जरिए यहां कार्य करती हैं.
नरगिस फाखरी
फिल्म 'रॉकस्टार' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस नरगिस फखरी का जन्म अमेरिका के क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था. उनके पिता पाकिस्तानी और मां चेक गणराज्य की थीं. अमेरिकी परिवेश में पली-बढ़ी नरगिस के पास संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता है. बॉलीवुड में काम करने के बावजूद उनका मूल देश और पासपोर्ट अमेरिका का ही है.
नोरा फतेही
अपने धमाकेदार डांस मूव्स से पूरे भारत में तहलका मचाने वाली नोरा फतेही मूल रूप से मोरक्को की रहने वाली हैं. हालांकि, उनका जन्म और पालन-पोषण कनाडा के टोरंटो में हुआ था. नोरा के पास कनाडाई (Canadian) नागरिकता है. वह एक कनाडाई पासपोर्ट धारक के रूप में भारत आई थीं और यहीं अपने डांस व अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में स्थापित हुईं.
जैकलीन फर्नांडिस
मिस श्रीलंका यूनिवर्स रह चुकीं जैकलीन फर्नांडिस ने बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई है. जैकलीन के पिता श्रीलंकाई और मां मलेशियाई मूल की हैं. उनका जन्म और शुरुआती जीवन बहरीन में बीता. जैकलीन के पास श्रीलंका (Sri Lanka) की नागरिकता है और वह श्रीलंका की ही आधिकारिक नागरिक हैं, जो काम के सिलसिले में भारत में रहती हैं.
कल्कि कोचलिन
अपनी लीक से हटकर फिल्मों और बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाने वाली कल्कि कोचलिन का जन्म पुदुचेरी (पांडिचेरी) में फ्रांसीसी माता-पिता के घर हुआ था. उनके माता-पिता बहुत पहले फ्रांस से आकर भारत बस गए थे. हालांकि कल्कि का अधिकांश बचपन और शुरुआती जीवन भारत में बीता, लेकिन कानूनी रूप से उनके पास फ्रांस (France) की नागरिकता है.
इलियाना डिक्रूज
साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खूबसूरती और अभिनय का जलवा बिखेरने वाली इलियाना डिक्रूज का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन जब वह छोटी थीं तभी उनका परिवार पुर्तगाल चला गया था. पुर्तगाली कानून के तहत, गोवा और पुर्तगाल से जुड़े पुराने संबंधों के कारण इलियाना के पास पुर्तगाल (Portugal) की नागरिकता और पासपोर्ट है, जिसके चलते वह कागजी तौर पर पुर्तगाली नागरिक हैं.
सोनी राजदान
दिग्गज एक्ट्रेस और आलिया भट्ट की मां सोनी राज़दान ने भारतीय सिनेमा में कई बेहतरीन भूमिकाएं निभाई हैं. सोनी राजदान का जन्म बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में एक जर्मन-कश्मीरी परिवार में हुआ था. उनके पास ब्रिटेन (UK) की नागरिकता है. भारतीय फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से विवाह करने के बाद भी उन्होंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता बरकरार रखी है.