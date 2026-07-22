Beautiful Women: ऐनी हैथवे पहले स्थान पर तो जानें दुनिया की 9 और खूबसूरत महिलाओं के बारे में

Beautiful Women: जेहनी खूबसूरती हो या फिर शारीरिक सुंदरता, इसे शब्दों के बंधन और दायरे में नहीं बांधा जा सकता है. जितनी खूबसूरत शख्स में होती है उतना ही सौंदर्यबोध सामने वाले की आंखों में भी होता है. बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं, मॉडलिंग एजेंसियों और ऑनलाइन सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ चुनिंदा हस्तियों को वर्ष 2026 में विश्व स्तर पर सबसे खूबसूरत माना गया है. इनमें मनोरंजन उद्योग, फैशन की दुनिया से जुड़ी शख्सियतें भी शामिल हैं.यहां पर बता रहे हैं कि दुनिया की 10 सबसे चर्चित और खूबसूरत युवतियों के बारे में.