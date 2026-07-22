  • Home>
  • Gallery»
  • Beautiful Women: ऐनी हैथवे पहले स्थान पर तो जानें दुनिया की 9 और खूबसूरत महिलाओं के बारे में

Beautiful Women: ऐनी हैथवे पहले स्थान पर तो जानें दुनिया की 9 और खूबसूरत महिलाओं के बारे में

Beautiful Women: जेहनी खूबसूरती हो या फिर शारीरिक सुंदरता, इसे शब्दों के बंधन और दायरे में नहीं बांधा जा सकता है. जितनी खूबसूरत शख्स में होती है उतना ही सौंदर्यबोध सामने वाले की आंखों में भी होता है. बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं, मॉडलिंग एजेंसियों और ऑनलाइन सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ चुनिंदा हस्तियों को वर्ष 2026 में विश्व स्तर पर सबसे खूबसूरत माना गया है. इनमें मनोरंजन उद्योग, फैशन की दुनिया से जुड़ी शख्सियतें भी शामिल हैं.यहां पर बता रहे हैं कि दुनिया की 10 सबसे चर्चित और खूबसूरत युवतियों के बारे में.


By: JP Yadav | Last Updated: July 22, 2026 8:16:42 PM IST

Follow us on
Google News
Anne Hathaway - Photo Gallery
1/7

ऐनी हैथवे

हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐनी हैथवे को नामी पत्रिकाओं जैसे People द्वारा दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्तियों की सूची में टॉप स्थान पर रखा गया है.

You Might Be Interested In
Bella Hadid - Photo Gallery
2/7

बेला हदीद

सुपरमॉडल बेला हदीद अपने उत्कृष्ट चेहरे के अनुपात और 'गोल्डन रेशियो' (94.35% परफेक्शन) के आधार पर विश्व की सबसे खूबसूरत महिला का दर्जा हासिल है.

Deepika Padukone - Photo Gallery
3/7

दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी शानदार अभिनय क्षमता के अलावा खूबसूरत के लिए भी जाना जाता है.

You Might Be Interested In
Dasha Taran - Photo Gallery
4/7

दासा तरां

रूस मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कातिल मुस्कान लोगों के दिलों में घर कर जाती है.

Dilraba Dilmurat - Photo Gallery
5/7

दिल्राबा दिलमुरात

चीनी अभिनेत्री और मॉडल दिल्राबा दिलमुरात अपनी अद्भुत सुंदरता और चीनी मनोरंजन उद्योग में मशहूर हैं.

Scarlett Johansson - Photo Gallery
6/7

स्कारलेट जोहानसन

हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री स्कारलेट जोहानसन अपने खूबसूरत अंदाज और क्लासिक हॉलीवुड ब्यूटी मशहूर हैं.

You Might Be Interested In
Sydney Sweeney - Photo Gallery
7/7

सिडनी स्वीनी

'यूफोरिया' (Euphoria) फेम इस अमेरिकी अभिनेत्री ने बहुत कम समय में अपनी शानदार एक्टिंग और स्टाइल से लोगों को अपना दीवाना बनाया है.

Tags:
Fashion News
Beautiful Women: ऐनी हैथवे पहले स्थान पर तो जानें दुनिया की 9 और खूबसूरत महिलाओं के बारे में - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Beautiful Women: ऐनी हैथवे पहले स्थान पर तो जानें दुनिया की 9 और खूबसूरत महिलाओं के बारे में - Photo Gallery
Beautiful Women: ऐनी हैथवे पहले स्थान पर तो जानें दुनिया की 9 और खूबसूरत महिलाओं के बारे में - Photo Gallery
Beautiful Women: ऐनी हैथवे पहले स्थान पर तो जानें दुनिया की 9 और खूबसूरत महिलाओं के बारे में - Photo Gallery
Beautiful Women: ऐनी हैथवे पहले स्थान पर तो जानें दुनिया की 9 और खूबसूरत महिलाओं के बारे में - Photo Gallery