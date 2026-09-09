थिएटर्स में होगा महाधमाका! 10-11 सितंबर को ये फिल्में हो रहीं रिलीज, अक्षय की ‘हैवान’ के सामने साउथ का चैलेंज

Movies Releasing in Theatres: 10 और 11 सितंबर को कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ का भी काफी क्रेज है, जो 11 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. चलिए जानते हैं उन फिल्मों के नाम.