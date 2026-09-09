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थिएटर्स में होगा महाधमाका! 10-11 सितंबर को ये फिल्में हो रहीं रिलीज, अक्षय की ‘हैवान’ के सामने साउथ का चैलेंज

Movies Releasing in Theatres: 10 और 11 सितंबर को कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ का भी काफी क्रेज है, जो 11 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. चलिए जानते हैं उन फिल्मों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 9, 2026 5:33:46 PM IST

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Haiwaan - Photo Gallery
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हैवान

अक्षय कुमार और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ये फिल्म साउथ फिल्म का 'ओपम' का रीमेक है.

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'डेमोंटे कॉलोनी 3' एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की अलौकिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे आर. अजय ज्ञानमुथु ने लिखा और निर्देशित किया है. यह फिल्म 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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मंदादी एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 'सेल्फी' फिल्म के निर्देशक मथिमारन पुगाझेंधी ने लिखा और निर्देशित किया है. यह फिल्म भी 10 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है.

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सरदार 2

सरदार 2 नाम की फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है. यह फिल्म एक स्पाई सरदार की कहानी है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकलता है. फिल्म 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Tags:
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