नई दिल्ली. Most Searched Personalities On Google In India: गूगल पर इस साल यानी 2019 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों में भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमाव टॉप पर रहे. गूगल ने इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले हस्तियों की लिस्ट जारी की है जिसमें अभिनंदन वर्तमान के साथ ही सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, क्रिकेटर युवराज सिंह, गणितज्ञ और मोटिवेशनल स्पीकर आनंद कुमार, एक्टर विकी कौशल, क्रिकेटर ऋषभ पंत, सड़क से अचानक बॉलीवुड की गलियों में सिंगर के रूप में फेमस रानू मंडल, एक्ट्रेस तारा सुतारिया, टीवी और फिल्म एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही फेमस एक्ट्रेस कोइना मित्रा प्रमुख हैं.