Patna Sahib Chunav Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू, पटना साहिब सीट पर किसका पलड़ा भारी?

Patna Sahib Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान 11 नवंबर को खत्म हो चुका है. अब प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है. इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस बार कांग्रेस से शशांत शेखर, JSP से विनिता मिश्र और भाजपा से रत्नेश कुशवाहा के बीच यहां मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीट पर 59.93% मतदान दर्ज किया गया है. यह सीट राजधानी पटना में स्थित है. साल 2020 में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. भाजपा उम्मीदवार नंद किशोर यादव ने कांग्रेस के प्रवीन सिंह को 18300 वोटों के अंतर से मात दी थी. वहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के अंशुल अवीजीत को 153846 वोट के अंतर से मात दी थी.
