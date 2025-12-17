Parliament Session Live: SHANTI बिल पर बहस को लेकर शशि थरूर ने खुद को क्यों बताया ‘बदकिस्मत’

Parliament Winter Session 2025 Live Updates: केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी ‘जी राम जी बिल 2025’ लोकसभा में पेश कर दिया है. लोकसभा में ‘जी राम जी बिल’ के नाम बदलने पर आज चर्चा होगी, जो रात 12 बजे तक चलेगी. वहीं राज्यसभा में विकसित भारत बिल पर चर्चा होगी.

बता दें कि ‘जी राम जी बिल 2025’ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म कर एक नया ढांचा स्थापित करेगा, जो विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है. इस बिल में ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है. मुख्य फोकस जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े एसेट्स और जलवायु परिवर्तन से निपटने के कामों पर है.

ग्राम पंचायतों से शुरू होकर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक तक सभी काम एकीकृत होंगे. टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग होगा, जिसके तहत एआई, जीआईएस मैपिंग और डेटा आधारित प्लानिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी.