Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च

Parliament Monsoon Session live Update: लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी दलों के सांसद सोमवार को संसद भवन के मकर द्वार से दिल्ली के निर्वाचन सदन स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाला यह मार्च ट्रांसपोर्ट भवन से होकर गुज़रेगा। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक द्वारा संसद से चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। रविवार को, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान “मतदाता धोखाधड़ी” के आरोपों को उठाने के लिए संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला था।

Parliament Monsoon Session live Update

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह ने आरोप लगाया कि सभी बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) एक कमरे में “फर्जी फॉर्म” भर रहे थे। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने ऐसे तथ्य सामने रखे जिन्हें कोई नकार नहीं सकता… एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पर, मतदान केंद्रों सहित, दिखाई दिया… राहुल गांधी की माँग मतदाता सूची के इलेक्ट्रॉनिक डेटा की थी, जिसे सॉफ़्टवेयर की मदद से स्कैन करके यह पता लगाया जा सके कि एक ही EPIC नंबर पर कितने वोट पड़े… बिहार में SIR लागू होने के कारण पर सवाल उठाए गए। 2003 में इसका गहन परीक्षण किया गया था, जिसमें बिहार में 2 साल लगे थे, लेकिन इस बार वे इसे 1 महीने में करना चाहते थे…”

संसद का आज का एजेंडा

• सोमवार को लोकसभा का कार्यक्रम व्यस्त रहेगा, जिसमें कई समितियों की रिपोर्ट, मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा होनी है।

• कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और एक अलग सूची से प्रश्न पूछे जाएँगे, जिसके बाद विभिन्न विभागों के मंत्री, जिनमें संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार, वित्त मंत्री पंकज चौधरी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हैं, सदन के पटल पर रखेंगे।

• प्रमुख रिपोर्टों में शशि थरूर और अरुण गोविल द्वारा भारत की हिंद महासागर रणनीति के मूल्यांकन पर विदेश मामलों की स्थायी समिति की आठवीं रिपोर्ट शामिल है। वित्त संबंधी स्थायी समिति, भर्तृहरि महताब और थिरु अरुण नेहरू द्वारा अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की उभरती भूमिका पर अपनी पच्चीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

• सी.एम. रमेश और भोला सिंह रेलवे संबंधी स्थायी समिति की दो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे—एक रेल सुरंगों और पुलों के निर्माण और रखरखाव पर केंद्रित होगी, और दूसरी 2025-26 की अनुदान मांगों के संबंध में की गई कार्रवाई पर।

• प्रताप चंद्र सारंगी और रोडमल नागर, पेयजल एवं स्वच्छता, तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागों की 2024-25 और 2025-26 की अनुदान मांगों से संबंधित जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के लिए चार कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

• सप्तगिरि शंकर उलाका और राजू बिस्ता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के लिए ‘स्वच्छ एवं हरित ग्राम: पंचायतों की भूमिका’ विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और 2025-26 की अनुदान मांगों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

• पी.सी. मोहन और अनूप प्रधान वाल्मीकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के लिए तीन कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय मामले और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय शामिल होंगे।

• अंगोमचा बिमोल अकोईजाम और दर्शन सिंह चौधरी शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के लिए 362वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा में 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाई की रूपरेखा होगी।