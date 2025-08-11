Live

Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च

🕒 Updated: Aug 11, 2025 | 11:12 AM IST

Parliament Monsoon Session live Update: लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी दलों के सांसद सोमवार को संसद भवन के मकर द्वार से दिल्ली के निर्वाचन सदन स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाला यह मार्च ट्रांसपोर्ट भवन से होकर गुज़रेगा। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक द्वारा संसद से चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। रविवार को, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान “मतदाता धोखाधड़ी” के आरोपों को उठाने के लिए संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला था।

Parliament Monsoon Session live Update
Parliament Monsoon Session live Update

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह ने आरोप लगाया कि सभी बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) एक कमरे में “फर्जी फॉर्म” भर रहे थे। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने ऐसे तथ्य सामने रखे जिन्हें कोई नकार नहीं सकता… एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पर, मतदान केंद्रों सहित, दिखाई दिया… राहुल गांधी की माँग मतदाता सूची के इलेक्ट्रॉनिक डेटा की थी, जिसे सॉफ़्टवेयर की मदद से स्कैन करके यह पता लगाया जा सके कि एक ही EPIC नंबर पर कितने वोट पड़े… बिहार में SIR लागू होने के कारण पर सवाल उठाए गए। 2003 में इसका गहन परीक्षण किया गया था, जिसमें बिहार में 2 साल लगे थे, लेकिन इस बार वे इसे 1 महीने में करना चाहते थे…”

संसद का आज का एजेंडा

• सोमवार को लोकसभा का कार्यक्रम व्यस्त रहेगा, जिसमें कई समितियों की रिपोर्ट, मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा होनी है।

• कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और एक अलग सूची से प्रश्न पूछे जाएँगे, जिसके बाद विभिन्न विभागों के मंत्री, जिनमें संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार, वित्त मंत्री पंकज चौधरी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हैं, सदन के पटल पर रखेंगे।

• प्रमुख रिपोर्टों में शशि थरूर और अरुण गोविल द्वारा भारत की हिंद महासागर रणनीति के मूल्यांकन पर विदेश मामलों की स्थायी समिति की आठवीं रिपोर्ट शामिल है। वित्त संबंधी स्थायी समिति, भर्तृहरि महताब और थिरु अरुण नेहरू द्वारा अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की उभरती भूमिका पर अपनी पच्चीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

• सी.एम. रमेश और भोला सिंह रेलवे संबंधी स्थायी समिति की दो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे—एक रेल सुरंगों और पुलों के निर्माण और रखरखाव पर केंद्रित होगी, और दूसरी 2025-26 की अनुदान मांगों के संबंध में की गई कार्रवाई पर।

• प्रताप चंद्र सारंगी और रोडमल नागर, पेयजल एवं स्वच्छता, तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागों की 2024-25 और 2025-26 की अनुदान मांगों से संबंधित जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के लिए चार कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

• सप्तगिरि शंकर उलाका और राजू बिस्ता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के लिए ‘स्वच्छ एवं हरित ग्राम: पंचायतों की भूमिका’ विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और 2025-26 की अनुदान मांगों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

• पी.सी. मोहन और अनूप प्रधान वाल्मीकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के लिए तीन कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय मामले और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय शामिल होंगे।

• अंगोमचा बिमोल अकोईजाम और दर्शन सिंह चौधरी शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के लिए 362वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा में 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाई की रूपरेखा होगी।

Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च

Live Updates

  • 11:12 (IST) 11 Aug 2025

    Parliament Monsoon Session live: शिकायतें सुनी जानी चाहिए-कांग्रेस नेता मोहम्मद अज़हरुद्दीन

    आज संसद से चुनाव आयोग तक इंडिया ब्लॉक के सांसदों के मार्च पर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा, "लोगों को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी उचित जवाब नहीं दे रहा है... यह मार्च सभी को एक बड़ा संदेश देगा... शिकायतें सुनी जानी चाहिए, और गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। यह उन पर निर्भर करता है कि वे इसे कैसे उठाते हैं..."

  • 11:11 (IST) 11 Aug 2025

    Parliament Monsoon Session live: 'यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर उँगलियाँ उठाई गई हैं'-अखिलेश यादव

    Parliament Monsoon Session live: समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर उँगलियाँ उठाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा कई बार उठाया है।

    उन्होंने कहा, "पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में मतदान केंद्रों पर मौजूद थे और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाजपा के पक्ष में पड़ें... मिल्कीपुर उपचुनाव में वोट लूटे गए।"

    उन्होंने आगे कहा, "हमें राहत है कि कम से कम कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार तो है। अगर हम उत्तर प्रदेश में सरकार में होते, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।"

  • 11:10 (IST) 11 Aug 2025

    Parliament Monsoon Session live: राज्यसभा सांसदों ने चुनावी निष्पक्षता पर चिंताओं पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया

    तीन राज्यसभा सांसदों  रंजीत रंजन, अखिलेश प्रसाद सिंह और रजनी पाटिल  ने भारत की चुनावी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर चर्चा की मांग करते हुए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। सांसदों ने देश में चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर बढ़ती चिंताओं का तत्काल समाधान करने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का आह्वान किया है।

  • 11:10 (IST) 11 Aug 2025

    Parliament Monsoon Session live: मार्च से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई

    भारत ब्लॉक के नेता चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान "मतदाता धोखाधड़ी" के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च निकालने वाले हैं, इसलिए परिवहन भवन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।

  • 11:09 (IST) 11 Aug 2025

    Parliament Monsoon Session live: दिल्ली पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए 'अनुमति नहीं' ली गई

    कई रिपोर्टों के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के 'मतदाता चोरी' के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "आज हर नागरिक के मन में चुनाव आयोग के लिए सवाल हैं। चुनाव आयोग द्वारा लगातार जवाबदेही से बचना और धमकियों के ज़रिए विपक्ष को चुप कराने की कोशिशें ठीक नहीं हैं... महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 48 लाख मतदाता जुड़े हैं।"

    उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई चिंताओं का भी जवाब देना चाहिए... देश सच्चाई जानना चाहता है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए।"

Load More

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च
Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च
Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च
Parliament Monsoon Session live Update: SIR विवाद को लेकर विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?