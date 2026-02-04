Parliament Budget Session 2026 Day 6 Live: संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी, अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर भी रख सकते हैं बात

Parliament Budget Session 2026 Day 6 Live: 28 जनवरी, 2026 को शुरू हआ बजट सत्र 2026 बुधवार (04 फरवरी, 2026) को छठे दिन में प्रवेश कर गया. बुधवार को दिन इसलिए भी अहम है, क्योंकि संसद में छठे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे. सूत्रों के मुताबिक, पीएम नरेन्द्र बुधवार शाम को अपना जवाब दे सकते हैं. इससे पहले 5वें दिन यानी मंगलवार को लोकसभा में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान कई बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार टकराव देखने को मिला. यह अलग बात है कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में मंगलवार को शांति रही. इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही. राज्यसभा के उलट लोकसभा में मंगलवार की कार्यवाही हंगामेदार रही. लोकसभा में राहुल गांधी ने एक पत्रिका का हवाला देते हुए अप्रकाशित किताब के अंशों का जिक्र करने की अनुमति मांगी. सोमवार को ही इस पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई थी. लेकिन इस मु्द्दे पर मंगलवार को भी हंगामा नहीं थमा. वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि संसद में इस मुद्दे पर सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए. विपक्ष ने आवाज दबाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मसलों पर चर्चा नहीं करना चाहती. वहीं, सत्ता पक्ष का कहना है कि यह सब भारत को बदनाम करने की साजिश के तहत किया जा रहा है.

