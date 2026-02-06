Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में छात्रों को गुरुमंत्र दे रहे पीएम मोदी, यहां जानें पल-पल का अपडेट

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘परीक्षा पे चर्चा’के 9वें एडिशन शामिल होंगे. शुक्रवार (6 फरवरी, 2026) को सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री मोदी छात्र-छात्राओं से बातचीत करेंगे. पिछले कई सालों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले किया जाता है. इस दौरान छात्र और अभिभावक समेत शिक्षकों से पीएम मोदी बातचीत करते हैं. PPC 2026 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा से संबंधित तनाव से निपटने की समस्या का तरीका बताना है. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छात्रों को तनाव को दूर करने का न सिर्फ सुझाव देंगे, बल्कि अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे. शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा के दौरान वो छात्रों को मोटिवेट करेंगे. विभिन्न प्लेटफॉर्म पर परीक्षा पे चर्चा का प्रसारण किया जाएगा.

