Home > अजब गजब न्यूज > मानसून यहां का रास्ता भूल गया! 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव में कभी नहीं बरसती बूंदें, हैरान कर देगी वजह!

मानसून यहां का रास्ता भूल गया! 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव में कभी नहीं बरसती बूंदें, हैरान कर देगी वजह!

जहां आज तक बारिश नहीं हुई, ये देखते ही आपके दिमाग में किसी सुनसान पथरीले रेगिस्तान की छवि उभरी होगी, लेकिन बता दें कि इस गांव में लोगों की अच्छी-खासी आबादी रहती है. टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन बारिश न होने का असली कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे-

By: Kajal Jain | Published: May 25, 2026 4:36:57 PM IST

मानसून यहां का रास्ता भूल गया! 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव में कभी नहीं बरसती बूंदें, हैरान कर देगी वजह!
मानसून यहां का रास्ता भूल गया! 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव में कभी नहीं बरसती बूंदें, हैरान कर देगी वजह!


दुनिया में आज भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनके पीछे का रहस्य न वैज्ञानिक खोज पाते हैं और न ही वहां के लोकल लोग. बस सुनी-सुनाई कहावतों पर जिंदगी चलती रहती है. आज हम आपको ऐसे ही गांव की जानकारी देंगे जहां आज तक एक बूंद कतरा नहीं बरसा है. जहां एक तरफ दुनिया के कुछ इलाके जरा सी बारिश के बाद बाढ़ से सराबोर हो उठते हैं तो वहीं मानसून जैसे इस गांव का पता ही भूल गया हो. इस जगह पर आजतक बारिश नहीं हुई, लेकिन लोग फिर भी खुश रहते हैं. ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रेक्शन भी है. यहां आने वाले भी एक अलग ही लाइफ को एंजॉय करते जाते हैं.

कहां है ये गांव?

हम बात कर रहे हैं यमन के अल-हुतैब गांव की, जो समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है.चारों ओर पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहां गर्मी बेशुमार पड़ती है, लेकिन सुबह और शाम का तापमान इतना ठंडा रहता है कि लोग बिना रजाई के एक मिनट भी नहीं निकाल सकते. ऐसे में सुबह के सूरज का इंतजार होता है और सूरज निकलते ही वापस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने लगती है. 

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क्यों नहीं होती बारिश?

इतनी खूबियों से तो मालूम होता है कि गांव प्राकृतिक खूबसूरती और नजारों से भरा होगा लेकिन बिना बारिश ये गांव सिर्फ पहाड़ों से घिरा एक खंडहर लगता है. यहां बारिश न होने का कारण है गांव का ज्यादा ऊंचाई पर बसे होना. बता दें कि बारिश के बादल करीब 2,000 मीटर की ऊंचाई पर बरसते हैं, जबकि गांव की बसावट 3200 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके कारण बादल और बारिश के सुहावने मौसम का मजा मिल ही नहीं पाता. लेकिन फिर भी यहां के लोग अपने गांव के जन्नत से कम नहीं मानते.

भारत से क्या कनेक्शन है?

यमन के अल-हुतैब गांव में प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का संगम देखने को मिलता है. वैसे तो गांव कहलाए जाने वाले इस स्थान पर शहरों जैसी सुविधाएं है. इस गांव में दो जनजातियां रहती है- अल बोहरा और अल मुकरमा. ये दोनों ही जनजातियां इस्माइली मुस्लिम संप्रदाय से आती हैं, जिनके नेता मुहम्मद बुरहानुद्दीन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते थे, जिनकी मृत्यु साल 2014 में मुंबई में हुई. बताया जाता है कि मुहम्मद बुरहानुद्दीन हर तीन साल बाद यमन के अल-हुतैब गांव की सैर के लिए जाते थे.

ये भी पढ़ें:- मर्दों पर ‘लाइफटाइम बैन’! एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ महिलाओं की चलती है, ‘शांत समंदर’ के बीच ऐसे एंजॉय करती है ‘ड्रीम लाइफ’

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: ajab gajab news
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