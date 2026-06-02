Yamaha R15 के पीछे बांध दी लोडिंग ट्रॉली, फटी रह गई लोगों की आंखे, बोले- ‘ये टैलेंट भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए’

इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पर खड़े हैं और दूस से एक चमचमाती Yamaha R15 स्पोर्ट्स बाइक रही है. बाइक की रफ्तार और लुक्स तो आपको दूर से ही इंप्रेस कर देते हैं, लेकिन जब आपकी नजर बाइक के पिछले हिस्से पर जाती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. क्योंकि एक सुपर-स्टाइलिश बाइक अपने पीछे एक छोटा हाथी स्लाइल बड़ी-सी लोडिंग ट्रॉली खींच रही होती है. ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की दास्तां है जहां यूजर भी आपकी तरह देसी बाइक मॉडिफिकेशन को देखकर हैरान रह गया.

स्पीड और यूटिलिटी का अल्टीमेट कॉम्बो

अभी तक Yamaha R15 बाइक को लोग स्पीड, कट्स और स्पोर्टी लुक के लिए जानते थे.कॉलेज के लड़कों से लेकर ट्रैक रेसर्स तक हर कोई इस बाइक को चलाने की चाहत रखता है, लेकिन कब क्या, जब ऐसी स्टाइलिश बाइक के परखच्चे उड़ाकर एक लोडिंग सेक्शन भी एड कर दिया जाए. ऐसा ही सोचा है सोशल मीडिया पर वायरल दीदी ने कि शौक-वौक तो होते रहेंगे लेकिन क्यों न पहले थोड़ा काम धंधा कर लिया जाए और इजाद कर दिया Yamaha R15 Mini Cargo.

देसी इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना

वायरल वीडियो में रेसिंग बाइक के पीछे एक कस्टम मेड ट्रॉली अटैच की गई है. इसमें रोज़मर्रा का भारी-भरकम सामान भी लोड किया गया है. पीछे से देखें तो यह शानदार स्पोर्टी बाइक किसी मिनी कार्गो कैरियर जैसी लग रही है, लेकिन स्पीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा.स्मार्टनेस से किए गए बदलावों के बावजूद ये बाइक रफ्तार के मामले में दूसरे वाहनों को भी पीछे छोड़ती नजर आ रही है.

नेटिजन्स के उड़े होश

इस वायरल बाइक cum मिनी कार्गो को देखकर हर कोई मजेदार कमेंट लिख रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया है कि यामाहा की बाइक को यमराज की बाइक बना दिया. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है कि ये टेलेंट अब तक कहां छिपा हुआ था. एक यूजर ने लिखा है कि इस जुगाड़ से इंस्पायर होकर पुरानी गाड़ियों को मिनी कार्गो में बदल सकते हैं. कुछ लोग इस इनोवेशन की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग सड़क सुरक्षा नियमों पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

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