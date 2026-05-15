धरती पर और कितने दिन का डीजल-पेट्रोल बचा है? ये कब तक खत्म हो जाएगा? ये आंकड़े होश उड़ा देंगे!

Global Oil Crisis : यदि आज की तरीख में कोई आपसे कहे कि दुनिया खत्म होने वाली है तो शायद आप उनकी बातों का यकीन न करें, लेकिन पैट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या धरती पर तेल बचा भी है या सिर्फ सप्लाई के कारण कीमतें बढ़ाई जा रही हैं. क्या जल्द वो दिन आना वाला है, जब हमारी गाड़ियां एक बूंद डीजल पैट्रोल को तरस जाएंगी और सड़कों पर किसी चादर की तरह बिछी खड़ी रहेंगी? खैर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो दिन भी जल्द आने वाला है, क्योंकि जिन रफ्तार से हम अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करा रहे हैं, उस रफ्तार से वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की नींद उड़ाकर रख दी है. इससे जुड़े आंकड़े भी सामने आए हैं, जो धरती पर डीजल-पैट्रोल की डेडलाइन सो साफ और स्पष्टता से प्रदर्शित कर रहे हैं.

क्या हैं रुझान?

आज के आधुनिक दौर में हर व्यक्ति डीजल, पैट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयले पर निर्भर है. इन सभी का सोर्स फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन हैं. आज तेजी से जीवाश्म ईंधनों की माइनिंग की जा रही है और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है. इसकी बढ़ती खपत और क्लाइमेट चेंज के नतीजे साफ संकेत देते हैं कि एक न एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे. इस मामले में एक्सपर्ट, रिसर्च और आंकड़े बताते हैं कि लगभग अगले 50 सालों में डीजल-पैट्रोल की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है.

धरती पर कितना स्टॉक है?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ओर से साल 2015 में की गई एनर्जी आउटलुक स्टडी से पता चला है कि आज के समय में डिस स्पीड से खनन, उत्पादन और खपत है, उस हिसाब से धरती पर अगले 53 साल के लिए तेल, 54 साल के प्राकृतिक गैस, और 110 सालों के लिए कोयला बचा है. हालांकि क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी की ओर से सख्ती बरतने के बावजूद साल 2040 तक जीवाश्म ईंधन की मांग 59% तक होगी.

जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तेल और गैस का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, उसे तैयार होने में लाखों साल लग जाते हैं. आज से लाखों साल पहले धरती के नीचे पेड़-पौधे और जानवरों को दबने से ये जीवाश्म ईंधन तैयार हुआ, जिससे कच्चा तेल और कोयला आदि प्राप्त होता है. इसे रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस तैयार की जाती है.

कब तक खाली हो जाएंगे भंडार?

साल 1950 के दशक में मशहूर जियोलॉजिस्ट एम. किंग हबर्ट भविष्यवाणी करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, जब पूरी धरती को जीवाश्म ईंधनों की कमी से जूझना पड़ेगा. हालांकि तेल का प्रोडक्शन तेजी से बढ रह होगा, जिसके कुछ सालों के अंदर से एक दम खत्म हो जाएगा. इस मामले में रिसर्चर्स कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल के पीक प्रोडक्शन का दौर जा चुका है और अब गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं यानी हमें सावधान होने की आवश्यकता है और दूसरे एनर्जी सोर्स पर फोकस करने का समय आ गया है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

ये चिंताएं साल 1999 में ही उजागर होने लगी थी, जब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने अनुमान लगाया कि दुनिया की तेल सप्लाई 2062 से 2094 के बीच बंद हो जाएगी. फिल्हाल, दुनिया में कुल मिलाकर 1.4 से 2 ट्रिलियन बैरल के करीब तेल रिजर्व हैं, जबकि साल 2006 में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स यानी CERA का अनुमान था कि धरती पर 3.74 ट्रिलियन बैरल तेल बचा है. इन आंकडों से अंदाजा लगा लीजिए कि धरती पर तेल की खपत कितनी तेज हो रही है.

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