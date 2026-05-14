Video Viral: सब्जी लेने जा रहा हूं… पति पर शक होते ही पीछे-पीछे दौड़ी पत्नी, फिर जो हुआ उसे देख रह जाएंगे दंग!

Wife Catches Husband with Girlfriend: हाल ही में इंटरनेट एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी अपने पति को रंगे हाथ उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लेती है. हैरान करने बात तो ये है कि पति हर रोज की तरह सब्जी खरीदने का कहकर निकला था. ये मामला पत्नि को थोड़ा संदिग्ध लगा और छिपते-छिपाते पति के पीछे-पीछे निकल गई. चूहे-बिल्ली की इस दौड़ से पति के प्रेम प्रसंगों का पर्दाफाश हो गया.

सब्जी खरीदने का कहकर निकला पति

वायरल वीडियो के कैप्शन से पता चला है कि पति रोजाना सब्जी खरीदने का कहकर घर से निकलता था, जबकि बाहर जाते ही पहले अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताने लगा. इस बात का शक जब पत्नी को हुआ तो पत्नि भी पति का पीछा करते हुए प्रेमिका के अड्डे पर पहुंच जाती हैं.

दरवाजा खुलते ही फूटा भांडा

पत्नी दरवाजा खटखटाती है और सामने पति की प्रेमिका हड़बड़ी में खड़ी होती है. पत्नी पहले तो कमरे के अंदर घुंस आती है और तलाशी लेती है. सामान में पति के जूते, रुमाल औ अंडर गार्मेंट मिलते हैं, जबकि वहां खड़ी दूसरी महिलाएं वीडियो बना लेती हैं.

एक युवक अपनी पत्नी को यह कहकर घर से निकला कि वह मार्केट सब्जी लेने जा रहा है लेकिन वह सीधे बाजार न जाकर अपनी कथित प्रेमिका के कमरे पर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को उस पर शक हुआ, उसने अपने परिवार वालों को साथ लिया और उसके पीछे-पीछे उस स्थान पर पहुंच गई वहां पहुंचने पर… pic.twitter.com/jiiLPVS63c — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 7, 2026

प्रेमिका के लिए करता था मारपीट

इस वायरल वीडियो में पत्नी पहले पति को आवाज देकर सामने आने को कहती है. पति के रूबरू होते ही मामला और गर्म हो जाता है. दोनों पक्षों के बीच की तीखी बहस विवाद का रूप ले लेती है. पत्नी गुस्से में प्रेमिका को अपशब्द कहने लगती है. धक्कामुक्की हो जाती है.

पत्नी का आरोप है कि पति अपने लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंगों के कारण मारपीट कर रहा था. महिला ने बताया कि उसका छोटा बच्चा भी है, लेकिन इसके बावजूद पति का व्यवहार जरा भी ठीक नहीं हो रहा था.

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