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Video Viral: सब्जी लेने जा रहा हूं… पति पर शक होते ही पीछे-पीछे दौड़ी पत्नी, फिर जो हुआ उसे देख रह जाएंगे दंग!

Wife Catches Husband with Girlfriend: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी चुपके से अपने पति का पीछा करती हैं और पति के प्रेम प्रसंग का राज खुल जाता है. इस घटना के वीडियो में प्रेमिका की अल्मारी से जो निकलता है, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 14, 2026 4:56:28 PM IST

Video Viral: सब्जी लेने जा रहा हूं… पति पर शक होते ही पीछे-पीछे दौड़ी पत्नी, फिर जो हुआ उसे देख रह जाएंगे दंग!


Wife Catches Husband with Girlfriend: हाल ही में इंटरनेट एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी अपने पति को रंगे हाथ उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लेती है. हैरान करने बात तो ये है कि पति हर रोज की तरह सब्जी खरीदने का कहकर निकला था. ये मामला पत्नि को थोड़ा संदिग्ध लगा और छिपते-छिपाते पति के पीछे-पीछे निकल गई. चूहे-बिल्ली की इस दौड़ से पति के प्रेम प्रसंगों का पर्दाफाश हो गया.

सब्जी खरीदने का कहकर निकला पति

वायरल वीडियो के कैप्शन से पता चला है कि पति रोजाना सब्जी खरीदने का कहकर घर से निकलता था, जबकि बाहर जाते ही पहले अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताने लगा. इस बात का शक जब पत्नी को हुआ तो पत्नि भी पति का पीछा करते हुए प्रेमिका के अड्डे पर पहुंच जाती हैं.

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दरवाजा खुलते ही फूटा भांडा

पत्नी दरवाजा खटखटाती है और सामने पति की प्रेमिका हड़बड़ी में खड़ी होती है. पत्नी पहले तो कमरे के अंदर घुंस आती है और तलाशी लेती है. सामान में पति के जूते, रुमाल औ अंडर गार्मेंट मिलते हैं, जबकि वहां खड़ी दूसरी महिलाएं वीडियो बना लेती हैं.  

प्रेमिका के लिए करता था मारपीट

इस वायरल वीडियो में पत्नी पहले पति को आवाज देकर सामने आने को कहती है. पति के रूबरू होते ही मामला और गर्म हो जाता है. दोनों पक्षों के बीच की तीखी बहस विवाद का रूप ले लेती है. पत्नी गुस्से में प्रेमिका को अपशब्द कहने लगती है. धक्कामुक्की हो जाती है.

पत्नी का आरोप है कि पति अपने लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंगों के कारण मारपीट कर रहा था. महिला ने बताया कि उसका छोटा बच्चा भी है, लेकिन इसके बावजूद पति का व्यवहार जरा भी ठीक नहीं हो रहा था.

ये भी पढ़ें:- आलू और लौकी के छिलके से बनाएं MasterChef वाला 5-Star Snack; अब कचरा नहीं, बनेंगे Crispy Munchies!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: home-hero-pos-4husband Wife Videomarital disputesviral video
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