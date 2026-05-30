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नौकरी बचाने के लिए बीवी बनी ढाल! पति के गंजे सिर पर रखी अपनी चोटी, चेहरा पहचानते ही तकनीक ने भी टिका दिए घुटने; वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में सिर मुंडवाने के कारण एक व्यक्ति का ऑनलाइन फेस वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, इसलिए व्यक्ति अपने पुराने लुक से मेल खाने की मजेदार कोशिश करता है, जिसमें उसकी पत्नी का 100% रोल होता है. ताज्जुब की बात तो ये है कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है. ये पूरी वीडियो इतनी फनी है कि आप भी अपनी वाइफ को शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे-

By: Kajal Jain | Published: May 30, 2026 10:38:35 PM IST

नौकरी बचाने के लिए बीवी बनी ढाल! पति के गंजे सिर पर रखी अपनी चोटी, चेहरा पहचानते ही तकनीक ने भी टिका दिए घुटने; वीडियो वायरल
नौकरी बचाने के लिए बीवी बनी ढाल! पति के गंजे सिर पर रखी अपनी चोटी, चेहरा पहचानते ही तकनीक ने भी टिका दिए घुटने; वीडियो वायरल


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना लाखों वीडियो पोस्ट होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही वीडियो लोगों को पंसद आती है, जो वायरल होने लगती हैं. ऐसी एक रील को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसे आप जुगाड़ नहीं महा-जुगाड़ कहेंगे. दरअसल ये मामला एक ऑनलाइन फेस वेरिफिकेशन का है, जो बैंक के काम से लेकर ऑफिस या सरकारी कामों में अनिवार्य होता जा रहा है. लेकिन वीडियो वाले भाईसाहब ऐसी सिचुएशन में थे कि फेस वेरिफिकेशन बार-बार फेल हो रहा था. यदि वेरिफिकेशन को टाल दिया जाता तो नौकरी पर बात आ जाती है. ऐसी कंडीशन में पत्नी साथ में ढ़ाल बनकर खड़ी रही और फाइनली तकनीक के साथ थोड़ी हेर-फेर करके फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करा दिया. 

क्या है पूरा मामला?

ये अनोखी घटना तेलंगाना के महबूबाबाद की है, जहां इनुगुर्थी मंडल के कोमाटीपल्ली गांव में माल्याला श्रीनिवास नाम के एक दिहाड़ी मजदूर ने मंदिर में अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सिर मुंडवा लिया. लेकिन जब रोजगार गारंटी योजना के तहत काम पर वापस लौटे तो फील्ड एसिस्टेंट ने फेस ऑथेंटिकेटिड वेरिफिकेशन के जरिए मोबाइल ऐप पर हाजिरी लगाने को कहा, लेकिन अफसोस सिर मुंडवाने के बाद सिस्टम श्रीनिवास को पहचानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ.

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ऐप ने पहचानने से किया इंकार

जब ऐप्लीकेशन ने श्रीनिवास की शक्ल पहचानने से इंकार कर दिया तो वो टेंशन में आ गया और अधिकारी भी सीरियस होकर बार-बार वेरिफिकेशन करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गंजे सिर की वजह से अटेंडेंस रिजेक्ट हो रही थी. सबसे बड़ी चिंता ये कि हाजिरी नहीं लगी तो दिन की दिहाड़ी कट जाएगी और बीवी-बच्चे खाएंगे क्या? लेकिन इस परेशानी के आगे भी श्रीनिवास की पत्नी ढ़ाल बनकर खड़ी हो गई और तकनीक ने भी घुटने टेक दिए.

ढ़ाल बनकर खड़ी हो गई पत्नी

जहां टेक्नोलॉजी अपने पर अड़ जाती है, वहां याद आता है जुगाड़. अधिकारी यह तो समझ चुके थे कि सारी समस्या बालों की है. खबर लगते हीपत्नी को तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पति के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई. फिर क्या… पति के गंजे सिर के ऊपर इस तरीके से बाल सेट कर दिए कि मानो ये असली बाल उग आए हों. ऐसे में तकनीक को इस जुगाड़ के आगे झुकना पड़ा. जैसे ही अधिकारी ने श्रीनिवास का फेस स्कैन किया तो अटेंडेंस तुरंत सक्सेसफुल हो गई. इसे देख वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे.

सोशल मीडिया पर उड़ा गर्दा

सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना रह नहीं पा रहे. वीडियो के कमेंट में एक यूजर ने लिखा है कि आखिरकार पत्नी ही काम आई. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा है कि पत्नी के पास हर समस्या का समाधान होता है, आप कहकर तो देखिए. एक यूजर ने कमेंट किया है कि हर इंसान की सफलता के पीछे महिला का हाथ नहीं, कुछ पर महिला के बाल भी मेहरबान हो जाते हैं. कुछ लोग व्यक्ति को हैकर बता रहे हैं. कुल मिलाकर वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

ये भी पढ़ें:- ‘टायर भी हमारा, लॉक भी हमारा’…MCD में फंसी कार को छुड़ाने के लिए दिल्ली के लड़कों ने लगाई ऐसी तरकीब, Video देख आप भी पकड़ लेंगे सिर!

Tags: funny videoHacking Vidoe Viralsocial mediaSocial Media ViralViral Newsviral video
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