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सांपों के पैर क्यों नहीं होते? करोड़ों साल पुराने इवोल्यूशन का राज खोलते हैं वैज्ञानिक, जानिए पूरी कहानी

Why do snakes not have legs: वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सांप हमेशा से बिना पैरों के नहीं थे. करोड़ों साल पहले उनके पूर्वजों के पैर मौजूद थे, लेकिन इवोल्यूशन की प्रक्रिया में बदलते वातावरण के अनुसार वे धीरे-धीरे समाप्त हो गए. कुछ वैज्ञानिक इसे जमीन के नीचे रहने का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ समुद्री विकासक्रम से जोड़ते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 27, 2026 11:22:47 AM IST

सांपों के पैर आखिर कहां गए
सांपों के पैर आखिर कहां गए


Why do snakes not have legs: बिना पैरों के तेज़ी से रेंगने वाला सांप प्रकृति के सबसे अनोखे जीवों में गिना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सांपों के पैर क्यों नहीं होते? क्या वे शुरू से ही बिना पैरों के थे या विकास की प्रक्रिया में उन्होंने अपने पैर खो दिए? वैज्ञानिकों के अनुसार, सांप हमेशा से बिना पैरों के नहीं थे. करोड़ों साल पहले उनके पूर्वजों के पैर हुआ करते थे, लेकिन इवोल्यूशन (विकास) के दौरान बदलते वातावरण और जीवनशैली के कारण ये धीरे-धीरे समाप्त हो गए. वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.

क्या सांप हमेशा से बिना पैरों के थे?

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सांप शुरू से बिना पैरों के नहीं थे. इवोल्यूशन की लंबी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपने पैर खो दिए. जिस तरह व्हेल में पानी में तैरने के लिए फ्लिपर विकसित हुए और पक्षियों में उड़ने के लिए पंख विकसित हुए, उसी तरह सांपों के शरीर में भी समय के साथ बड़े बदलाव हुए. वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके लंबे और पतले शरीर ने उन्हें अपने वातावरण में बेहतर ढंग से जीवित रहने में मदद की.

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दो प्रमुख सिद्धांतों पर टिकी है वैज्ञानिकों की राय

सांपों के पैर खत्म होने को लेकर वैज्ञानिकों के बीच दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं.

जमीन के नीचे रहने की थ्योरी

एक वर्ग का मानना है कि सांपों के पूर्वज जमीन के नीचे बिल बनाकर रहने लगे थे. संकरी जगहों में आने-जाने के दौरान पैर उनके लिए बाधा बनते थे. ऐसे में लाखों वर्षों के विकासक्रम में उनके पैर धीरे-धीरे समाप्त हो गए, जिससे वे मिट्टी और बिलों में आसानी से रेंग सकें.

समुद्र में विकसित होने की थ्योरी

दूसरे वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती सांप समुद्री वातावरण में विकसित हुए थे. पानी में तैरने के दौरान पैरों की जरूरत कम थी, इसलिए समय के साथ उनके पैर खत्म हो गए और लंबा, लचीला शरीर विकसित हो गया. हालांकि दोनों सिद्धांत अलग-अलग हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि लंबा और बिना पैरों वाला शरीर सांपों के लिए फायदेमंद साबित हुआ.

जीवाश्म बताते हैं करोड़ों साल पुरानी कहानी

वैज्ञानिकों को मिले जीवाश्म बताते हैं कि सांपों के पैर अचानक नहीं गायब हुए थे. शोध के अनुसार डिनिलिसिया पैटागोनिका (Dinilysia patagonica) नामक बिना पैरों वाला शुरुआती सांप लगभग 8.5 करोड़ वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस काल में मौजूद था. इसका लगभग पूरा कंकाल मिला है, जिसमें पैर ही नहीं बल्कि कंधे और पेल्विक गर्डल जैसी संरचनाएं भी नहीं थीं. इससे संकेत मिलता है कि उस समय तक सांप पूरी तरह बिना पैरों वाले जीव बन चुके थे.

कुछ प्राचीन सांपों के छोटे-छोटे पैर भी थे

वैज्ञानिकों को नजाश रियोनेग्रिना (Najash rionegrina) नाम के करीब 9.2 करोड़ वर्ष पुराने सांप का जीवाश्म भी मिला है. इस सांप के शरीर के पिछले हिस्से में छोटे-छोटे पैर मौजूद थे, लेकिन वे इतने कमजोर थे कि चलने या शरीर का भार उठाने में सक्षम नहीं थे. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इन पैरों का उपयोग संभवतः प्रजनन (मेटिंग) के दौरान साथी को पकड़ने के लिए किया जाता होगा.

समुद्री सांपों में भी मिले पैरों के निशान

यरूशलम के पास मिले समुद्री जीवाश्मों में पैचिराचिस (Pachyrhachis) और हासियोफिस (Haasiophis) जैसे प्राचीन समुद्री सांपों के पिछले पैरों की हड्डियां मिली हैं. हालांकि इन सांपों में पैर शरीर से मजबूत तरीके से जुड़े नहीं थे, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि तैरने में उनका विशेष उपयोग नहीं होता था.

बिना पैरों के होना क्यों बना सांपों की ताकत?

वैज्ञानिकों के अनुसार पैरों का समाप्त होना सांपों के लिए नुकसान नहीं बल्कि बड़ा फायदा साबित हुआ.

  • संकरे बिलों में आसानी से घुसने लगे.
  • झाड़ियों और चट्टानों के बीच तेजी से रेंग सके.
  • शिकार तक बिना आवाज पहुंचे.
  • दुश्मनों से आसानी से छिप सके.
  • अलग-अलग तरह के वातावरण में खुद को ढाल पाए.

इसी वजह से आज सांप दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में पाए जाते हैं.

अब भी पूरी तरह नहीं सुलझा है रहस्य

वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआती सांपों के जीवाश्म बहुत कम और कई बार अधूरे मिले हैं. ऐसे में यह निश्चित रूप से कहना अभी संभव नहीं है कि उनके पैर जमीन के नीचे रहने के कारण खत्म हुए या समुद्री जीवन के कारण. नई खोजें और भविष्य के जीवाश्म इस रहस्य पर और अधिक रोशनी डाल सकते हैं.

क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इवोल्यूशन एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें किसी जीव का शरीर उसके वातावरण और जीवनशैली के अनुसार बदलता रहता है. सांपों के मामले में भी यही हुआ और लाखों वर्षों में उनका शरीर बिना पैरों वाला, लंबा और लचीला बन गया, जिसने उन्हें प्रकृति के सबसे सफल शिकारी जीवों में शामिल कर दिया.

Tags: snake evolution
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