नाग पंचमी पर क्यों नहीं चढ़ता चूल्हे पर तवा और क्यों नहीं बनतीं रोटियां? जानिए हैरान करने वाला रहस्य!

भारत त्योहारों और परंपराओं का देश है, जहां सालभर हर पर्व बेहद हर्षोल्लास मनाया जाता है और हर पर्व से जुड़ी अपनी मान्यताएं और नियम होते हैं. ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है नाग पंचमी, जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध अर्पित कर आशीर्वाद मांगा जाता है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस खास दिन पर घरों में तवे पर रोटियां नहीं बनाई जातीं? और तवे को चूल्हे पर चढ़ाने की मनाही क्यों होती है? यह सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कई धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. लोग नाग देवता के प्रति आदर दिखाने और किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस नियम का सख्ती से पालन करते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी के दिन तवा और रोटियां न बनाने के पीछे की असली वजह क्या है और इस दिन क्या खास पकवान बनाए जाते हैं.

तवे और नाग देवता का अनोखा रिश्ता

हिन्दू मान्यताओं के अनुसार, घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाला लोहे का तवे को नाग देवता के फन का प्रतीक माना जाता है. नाग पंचमी के दिन तवे का इस्तेमाल करना नाग देवता का अपमान माना जाता है, इसलिए इस दिन घरों में तवे पर रोटियां सेकने से बचा जाता है. इसके अलावा, इस दिन लोहे के इस्तेमाल से भी परहेज किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोहा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिससे पूजा की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है.

ज्योतिषीय कारण और राहु का प्रभाव

वैदिक ज्योतिष के जानकारों के अनुसार, लोहे का तवा राहु ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो जीवन में अचानक आने वाली परेशानियों और भ्रम का कारक होता है. नाग पंचमी के दिन लोहे के तवे का उपयोग करने से कुंडली में राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है. यही वजह है कि लोग इस दिन तवे या लोहे के बर्तनों के इस्तेमाल से बचते हैं ताकि जीवन में किसी तरह की बाधा न आए और पूरा ध्यान नाग देवता की पूजा-अर्चना पर केंद्रित रहे.

नाग पंचमी पर क्या बनता है खास भोजन?

जब इस दिन रोटियां नहीं बनतीं, तो सवाल यह उठता है कि फिर खाने में क्या बनता है? देश के अलग-अलग हिस्सों में नाग पंचमी के दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं? तो आपको बता दें कि कई जगहों पर इस दिन सादी पूरियां या स्वाद के लिए अजवाइन और नमक डालकर पूरियां बनाई जाती हैं. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हींग और चने की दाल से भरी पूरियां बनाने की परंपरा है. इसके साथ ही नाग देवता को भोग लगाने के लिए ‘रसियाव’ (चावल, गुड़, पानी और कद्दूकस किए हुए अदरक से बनने वाली एक खास खीर) बनाई जाती है. महाराष्ट्र और गुजरात में इस दिन गेहूं के आटे से बनने वाली खास स्टीम डिश ‘कानोले’ बनाई जाती है, जबकि कर्नाटक में भुने हुए चने के सत्तू या चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बिना गैस जलाए ‘नो-कुकिंग’ लड्डू तैयार किए जाते हैं.

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