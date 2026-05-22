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सालों तक धूप-बारिश झेलने के बाद भी क्यों नहीं लगती रेलवे पटरियों पर जंग? जान लें ये दिलचस्प राज

अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि रेलवे लाइन यानी पटरियां लोहे से बनती हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि बारिश, धूप और खुली हवा होने के बवाजूद पटरियों पर जरा सी भी जंग नहीं लगती और स्टेनलैस स्टील की तरह चमकती रहती है. इसके पीछे क्या कारण है. आज जान लें-

By: Kajal Jain | Published: May 22, 2026 5:30:24 PM IST

सालों तक धूप-बारिश झेलने के बाद भी क्यों नहीं लगती रेलवे पटरियों पर जंग? जान लें ये दिलचस्प राज
सालों तक धूप-बारिश झेलने के बाद भी क्यों नहीं लगती रेलवे पटरियों पर जंग? जान लें ये दिलचस्प राज


Indian Railway से सफर करने वाले लोगों ने गौर किया होगा कि पटरियां इतनी चमकदार होती हैं कि देखकर लगता है जैसे-स्टेनलैस स्टील से बनी हो. लेकिन ये सच नहीं है. सालों तक मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन का वजन सहने वाली पटरियां लोहे से ही बनती हैं. धूप हो, बारिश हो, बर्फबारी हो या आंधी, ये लोहे की फौलाद पटरियां कभी जंग नहीं खातीं. इसके पीछे का कारण यह है कि रेलने की पटरियां साधारण लोहे से नहीं बनती, बल्कि इसमें दूसरे खनिज भी एड किए जाते हैं.

क्या है पटरियों की मजबूती का राज़

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे की पटरियां साधारण लोहे से नहीं बनती. इन्हें लॉन्ग लास्टिंग और हजारों टन का वजन सहने लायक बनाने के लिए 88% लोहा और 12% मैंगनीज से बनाया जाता है, जिससे इसकी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है.

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हवा लगने से बढ़ती है मजबूती

एक तरफ जहां साधारण लोहे के उपकरणों या सामानों में हवा या पानी लगते ही जंग लग जाती है. वहीं हवा और पानी के संपर्क में आने पर रेलवे की पटरियों पर एक स्पेशल ऑक्साइड लेयर बनने लगती है, जो सुरक्षा कवच का काम करती है. पटरियों में मौजूद मैंगनीज हवा पानी और जंग लगने से बचाता है. 

प्योर लोहे से क्यों नहीं बनती पटरियां?

जैसा कि हमने बताया कि ऑक्‍सीजन के संपर्क में आते ही साधारण लोहा रिएक्‍शन छोड़ता है, जिससे जंग जैसी भूरी परत जम जाती है. यही वजह है पटरियां प्योर लोहे से नहीं बनाई जातीं. एक लॉजिक ये भी है कि जंग लगने से लोहा कमजोर पड़ जाता है, जिससे पटरियां टूटने का रिस्क भी हो सकता है, इसलिए मैंगनीज एड किया गया ताकि लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सके. 

दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क

जाहिर है कि भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसके लिए देशभर में करीब 67,000 किलोमीटर तक लंबी पटरियां बिछाई गई हैं. ये लोहे के ट्रैक सालों तक हवा पानी और भारी वजन झेलते हैं, लेकिन इससे पटरियों की चमक पर कोई असर नहीं पड़ता. 

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: General Knowledge NewsGK FactsIndian RailwaysRailway LineTrain Track
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