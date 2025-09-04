क्या है डिजिटल रेप? दरिंदे अपना रहे ये तरीका, बलात्कार से कितना है अलग

Digital Rape: भारत में लगातार रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी हैं। जिस तरह से भारत में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ऐसे में ये अब चिंता का विषय बन गया है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा की खबरें सुनकर हर कोई सहम जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में डिजिटल रेप (Digital Rape) जैसे शब्दों ने लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया है। वहीँ अगर कहा जाए तो, समाज में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि डिजिटल रेप (Digital Rape) क्या है, यह बलात्कार से कैसे अलग है और भारत में इस शब्द को लेकर अब चर्चा क्यों हो रही है।

क्या होता है Digital Rape?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिजिटल रेप (Digital Rape) का मतलब तकनीक या किसी सोशल मीडिया से जुड़ी चीज से नहीं है, बल्कि इसका मतलब शरीर के किसी भी अंग यानी उंगली या किसी अन्य वस्तु से है। जब किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में उंगली या कोई अन्य वस्तु डाली जाती है, और उसके साथ बर्बरता की जाती है तो ये डिजिटल रेप कहलाता है। यहाँ डिजिटल का मतलब ‘अंक’ है। यानी जिसमें किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली, अंगूठे या पैर की उंगलियों जैसे शारीरिक अंगों का इस्तेमाल करके प्रवेश कराया जाता है।

जानिए Digital Rape और बलात्कार में अंतर

बलात्कार और डिजिटल बलात्कार में सीधा अंतर प्रजनन अंगों का इस्तेमाल है। 2012 से पहले डिजिटल बलात्कार को छेड़छाड़ माना जाता था, लेकिन निर्भया कांड के बाद इसे बलात्कार की श्रेणी में जोड़ दिया गया। यह हमला अस्पताल, घर, दफ्तर कहीं भी हो सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर, यह एक गंभीर अपराध है जिसका पीड़िता के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

