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शादी के स्टेज पर कैमरामैन का ‘शॉकिंग’ एक्शन! लड़की का फोन हवा में उड़ाया, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

नए शादीशुदा जोड़े की वेडिंग फोटेग्राफी के दौरान कैमरामैन का एक एक्शन पूरी शादी का ध्यान खींच लेता है. इस वायरल वीडियो पर कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं तो कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट भी किए हैं.

By: Kajal Jain | Published: June 9, 2026 3:05:41 PM IST

शादी के स्टेज पर कैमरामैन का 'शॉकिंग' एक्शन! लड़की का फोन हवा में उड़ाया, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
शादी के स्टेज पर कैमरामैन का 'शॉकिंग' एक्शन! लड़की का फोन हवा में उड़ाया, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी


शादियों का सीज़न हो और सोशल मीडिया पर कोई मजेदार वीडियो वायरल न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. वैसे तो आजकल दूल्हा-दुल्हन से ज़्यादा लाइमलाइट तो कैमरामैन बटोर ले जाते हैं. कभी परफेक्ट फोटो के लिए कैमरामैन पानी में गिर जाता है तो कुछ पेड़ से तक लटक जाते हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कैमरामैन भाई साहब ने ‘परफेक्ट शॉट’ पर ‘फोकस’ करने के चक्कर में ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. 

लड़की के चक्कर में बिगड़ा फोकस

वायरल क्लिप में देख सकते हैं कि शादी का स्टेज सजा हुआ है. दूल्हा-दुल्हन बड़े चाव से नए-नए पोज दे रहे हैं और अपने खास पलों को एंजॉय कर रहे हैं. इधर कैमरामैन हर एक शॉट को फोकस के साथ क्लिक करने की कोशिश करता है कि तभी कहानी में ट्विस्ट आता है. भरी महफिल में एक लड़की ( दूल्हा या दु्ल्हन की रिश्तेदार) के अंदर का फोटोग्राफर भी जाग जाता है. वह भी अपने स्मार्टफोन से दूल्हा-दुल्हन की तस्वीर खींचने के लिए चुपके से आगे बढ़ती हैं और रील-फोटो शूट करने लगती है. वह ध्यान नहीं देती और कैमरा मैन के बिल्कुल आगे आकर खड़ी हो जाती है.

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मजाकिए अंजाद में सिखाया सबक

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैमरामैन भाई साहब तो अपने काम की धुन में इतना रमे हुए थे कि अगल-बगल का भी होश नहीं था. ऐसे में लड़की के आगे आते ही कैमरैा मैन इरिटेट हो जाता है. वीडियो में कैमरामैन को एक कमाल का एंगल लेने के लिए आगे जाते देख सकते हैं. अचानक कपल शूट कर रही लड़की का फोन हाथ से ले लेता है और और उसे दूर हवा में फेंक देता है.

ठहाके लगाते रहे लोग

जहां कैमरामैन की जरा-सी गुस्ताखी पर लोग नाराज हो जाते हैं तो इसी के उलट महफिल में सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे. यह नजारा ही इतना फनी था कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और लड़की भी चौंक गई कि आखिर कैमरामैन ने यह किया क्या?

इंटरनेट पर लोगों ने की चुटकुलेबाजी

यह मजेदार वीडियो इस समय इंस्टाग्राम रील्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि भाई ने साबित कर दिया कि जब काम पर फोकस हो, तो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा देना चाहिए. अन्य यूजर ने लिखा कि दूल्हा-दुल्हन की फोटो कैसी आई पता नहीं, पर आंटी के फोन का शॉट तो परफेक्ट लग गया.

ये भी पढ़ें:- 60 की उम्र में शादी…क्या बुराई है? दिग्गज एक्ट्रेस को पसंद आई आमिर खान की ‘ईमानदारी’ , गौरी स्प्राट संग तीसरी शादी पर कही ये बड़ी बात!

Tags: pre-wedding photoshootsocial mediaSocial Media ViralViral NewsWedding Photography
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