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भीड़भाड़ छोड़ चुनी तन्हाई! इस छोटे से द्वीप पर मु्फ्त घर और शानदार जिंदगी जी रहा कपल

Wales Island: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई शांति और सुकून चाहता है. शहरों का बढ़ता किराया, प्रदूषण और रोज का तनाव लोगों को इतना थका रहा है कि वे अब प्रकृति के करीब जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं.

By: Shristi S | Published: July 12, 2026 3:10:03 PM IST

यनिस एनली के छोटे से द्वीप पर मु्फ्त घर और शानदार जिंदगी जी रहा कपल
यनिस एनली के छोटे से द्वीप पर मु्फ्त घर और शानदार जिंदगी जी रहा कपल


Wales Island: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई शांति और सुकून चाहता है. शहरों का बढ़ता किराया, प्रदूषण और रोज का तनाव लोगों को इतना थका रहा है कि वे अब प्रकृति के करीब जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं. इंग्लैंड के वेल्स के एक युवा जोड़े ने एक अनोखे कदम से सबको हैरान कर दिया है. कार्डिफ़ के रहने वाले लोइस रॉबर्ट्स और एरॉन लॉयड एक कपल हैं.

अपनी व्यस्त और महंगी ज़िंदगी से तंग आकर उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. यह जोड़ा अब वेल्स के तट से दूर एक छोटे, दूर के आइलैंड पर रहता है, जिसे यनिस एनली कहते हैं, जिसे बार्डसे आइलैंड भी कहा जाता है. इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ़ चार लोग रहते हैं, जिनमें वे दोनों और दो स्थानीय किसान शामिल हैं.

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आइलैंड पर लोगों से ज़्यादा भेड़ें

आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि इस आइलैंड पर लोगों से ज़्यादा भेड़ें हैं, जिनकी संख्या लगभग 500 है. इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति पर लगभग 66 भेड़ें हैं. इस सुनसान, ऑफ़-ग्रिड आइलैंड पर जाने से इस जोड़े की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है. वे अब बिना किराए के रहते हैं और अपनी आधी कमाई सीधे अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं. लोइस का कहना है कि हर सुबह, वे अलार्म घड़ी की तेज आवाज से नहीं, बल्कि सैकड़ों भेड़ों के मिमियाने की आवाज से उठते हैं, जिससे उन्हें प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस होता है. यह कपल सालों से पहाड़ों और समुद्र से घिरे इस सुनसान आइलैंड पर जाने का सपना देख रहा था, लेकिन कई युवाओं की तरह, पैसे की तंगी ने इसे नामुमकिन बना दिया.

अब बच जाती है आधी सैलरी

कार्डिफ जैसे बड़े शहर में उनकी आधी से ज़्यादा सैलरी किराए, बिजली और पानी के बिल और रोज के दूसरे खर्चों में खर्च हो जाती थी, जिससे वे भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचा पाते थे. लोइस ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री पूरी की थी और एक रिसर्चर के तौर पर काम कर रही थी, जबकि एरन फ़िल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में लाइटिंग टेक्नीशियन था. दोनों को अपना करियर पसंद था, लेकिन वे एक शांतिपूर्ण, आज़ाद ज़िंदगी भी चाहते थे. उनकी तलाश तब खत्म हुई जब उन्होंने इंटरनेट पर एक ऐड देखा. ऐड में कहा गया था कि आइलैंड के ऐतिहासिक हॉलिडे कॉटेज और गार्डन की देखभाल के लिए एक वार्डन की जरूरत है, जिसके बदले में एक मुफ़्त घर और अच्छी सैलरी मिलेगी. कपल ने बिना समय बर्बाद किए, अपना सामान पैक किया और इस अनोखे सफर पर निकल पड़े.

शुरू में, उन्होंने 2024 और 2025 के बीच कुछ महीनों के लिए सीजनल कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया, और सर्दियों में शहर लौट आए. लेकिन जब मार्च 2026 में पिछले फुल-टाइम वार्डन ने नौकरी छोड़ दी, तो लोइस और एरन ने परमानेंटली यह रोल संभाल लिया. अब, वे आइलैंड के परमानेंट निवासी बन गए हैं. यहां की ज़िंदगी ऐसा है जैसे समय में पीछे चले गए हों. वे एक बहुत पुराने, ऐतिहासिक घर में रहते हैं जिसके पीछे के बगीचे में एक कम्पोस्ट टॉयलेट है. आइलैंड पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, और जो कोई भी फ़ोन पर बात करना चाहता है, उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ता है. हालांकि घर के अंदर Wi-Fi है, लेकिन कभी-कभी खराब मौसम की वजह से यह पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं.

Tags: IslandsUK
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