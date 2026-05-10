शांति से सोने नहीं देते थे पड़ोसी; फिर शख्स ने किया ऐसा जुगाड़ कि हिल उठा पूरा फ्लोर, वीडियो देख लोटपोट हुए लोग

कैसा लगेगा, जब इंसान थका-हारा घर आए, सुकून से 2 मिनट आराम करने बैठे, नींद लेने के लिए 2 मिनट की झपकी लग जाए और अचानक से शोर-शराबे से नींद खुले. सोचकर ही कितना डिस्टर्बिंग लगा रहा है न? लेकिन आज की बढ़ती आबादी के बीच अपार्टमेंट और फ्लैट्स में रहने वालों की ये सच्चाई है. जी हां. आज के समय में कई लोग प्राइवेसी होने के बावजूद शांत माहौल में नहीं रह पाते. इसी घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अपनी पड़ोसियों के शोरगुल और चहलकदमी से परेशान व्यक्ति ने एक ऐसा जुगाड़ निकाल लिया, जिससे पड़ोसियों को उनकी करतूत का स्वाद खुद चखना पड़ गया. जब आप ये वीडियो देखेंगे तो अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे-

क्या है मामला?

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक व्यक्ति ने घर में बेकार पड़ी चीजों से एक ऐसी मशीन बना दी, जो ऊपर वाले फ्लोर की ओर जोरदार शोर और वाइब्रेशन भेजती है. इससे होगा ये कि ऊपर वाल फ्लोर पर शोर मचाने वाले लोगों को अपनी ही कर्मों का फल वापस मिल जाएगा. वीडियो में दिखाए मुताबिक, ये यंत्र घोप-घोप की तेज आवाज निकालता है, जो पूरे फ्लैट में गूंजती हैं.

कहां से मिला ये आइडिया?

हर नए आविष्कार को देखकर हम यही सोचते हैं कि बनाने वाले ने क्या दिमाग लगाया है. ठीक वैसे ही, इस मशीन के पीछे साइंटिफिक दिमाग नहीं है, बल्कि घर के बचे-कुचे कबाड़, पुर्जे, सूझबूझ और ढ़ेर सारा दबा हुआ गुस्सा है. इस वीडियो ने पूरी दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉबलम को टार्गेट करके यूजर्स का ध्यान खींचा है.

लोगों के रिएक्शन ने चौंकाया

हेल्थ एक्सपर्ट भी कहते हैं कि लगातार नींद की गड़बड़ी, थकान और स्ट्रेस के कारण शरीर में बीमारियां घर कर सकती हैं. यदि डेली लाइफ सुकून से जीनी है तो शांति और आराम जैसी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, वरना मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है. इस वायरल वीडियो में व्यक्ति ने अपनी शांति और आराम का ही समाधान निकाला है, लेकिन कुछ अलग तरीके से. इस वीडियो पर कुछ लोग व्यक्ति के दिमाग की तारीफ कर रहे हैं तो जबकि कुछ लोगों ने इसे आग में घी डालने जैसा बताया है.

इस वीडियो पर एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो शोर आपके अपने घर में हो रहा है उसका क्या? किसी ने ये भी कमेंट किया है कि दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपने ही घर में आग लगा ली. किसी ने इस आविष्कार को घोप-घोप डिवाइस का नाम दिया है. लोगों की प्रतिक्रियाओं के बीच कुछ सजेशन भी आए हैं, जैसे- मशीन को चालू करके ऑफिस चले जाओ. कुछ लोगों ने कानूनी मामला दर्ज होने की चेतावनी भी दी है.

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