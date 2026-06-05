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ट्रेन रुकी नहीं… और पार्सल पहुंच गया! चलती ट्रेन के पास जान जोखिम में डालकर किया ऐसा स्टंट, वीडियो देख भड़के लोग!

चलती ट्रेन में डिलीवरी का वीडियो इंटरनेट पर बवाल मचा रहा है. जिसमें व्यक्ति की वाहवाही तो हो रही है लेकिन कुछ लोग यात्री सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 5, 2026 4:59:14 PM IST

ट्रेन रुकी नहीं... और पार्सल पहुंच गया! चलती ट्रेन के पास जान जोखिम में डालकर किया ऐसा स्टंट, वीडियो देख भड़के लोग!
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यूं तो इंडियन रेलवे में यात्री, टीटी और फूड वेंडर से जुड़े न जाने कितनी घटनाएं सामने आती हैं. ज्यादातर घटनाओं से जुड़े वीडियो यात्रियों अवेयरनेस के लिए पोस्ट किए जाते हैं. लेकिन हाल ही में वायरल वीडियो में न सिर्फ यात्री सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि इसने रेलवे के नियमों का उल्लंघन करने पर भी तीखी बहस छेड़ दी है. एक स्टंट कम पार्सल डिलीवरी का वीडियो है, जिसे सोशल मीडिया पर लाखों यूजर्स देख चुके हैं. वीडियो में एक चलती ट्रेन नजर आ रही है, जिसमें सवार व्यक्ति को खतरनाक तरीके से पार्सल डिलीवरी की जा रही है.

चलती ट्रेन में पार्सल डिलीवरी

वायरल वीडियो में न कोई स्टेशन है और न ही कोई रेलवे का स्टॉप. सामने एक ट्रेन नजर आ रही है जो तेज रफ्तार में बढ़ रही है. इस वीडियो में एक व्यक्ति बार-बार चलती ट्रेन की ओर झुकता दिखाई दे रहा है. शुरुआत में तो सिचुएशन कन्फ्यूजिंग लगती है लेकिन आगे समझ आता है कि व्यक्ति किसी को पार्सल डिलीवरी करना चाहता है. इसलिए वो फोन पर किसी से बात करते हुए हाथ दिखाने का संकेत देता है.

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एक सैकेंड में पहुंचा दिया पार्सल

वायरल वीडियो में जैसे ही व्यक्ति को संकेत मिलता है वो ट्रेन की तरफ कुछ फेंकने की कोशिश करता है. उसकी मदद करने के लिए पीछे से एक युवक आता है और एक सफेद रंग का पार्सल लेकर ट्रेन में फेंक देता है. इंटरनेट पर वायरल कुछ मिनट का वीडियो देख सासें थम सी जाती हैं. एक तरफ सोशल मीडिया पर डिलीवरी मैन की फुर्ती, तालमाल और टीमवर्क कीतारीफ हो रही है तो वहीं कुछ लोग दौड़ती ट्रेन के पास खड़े होने के खतरे गिना रहे हैं.

यात्री सुरक्षा को लेकर छिड़ी बहस

इस वायरल क्लिप ने सोशल मीडिया पर यात्री सुरक्षा को लेकर तगड़ी बहस छेड़ दी है. कुछ लोग एंड टाइम पर लोगों की मदद करने के मूमेंट को सराहनीय काम बता रहे हैं जबकि कुछ यूजर्स ने व्यक्ति की आलोचना करते हुए खतरनाक स्टंट को लेकर सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं जताई हैं. जाहिर है कि चलती ट्रेन के पास स्टंट वीडियो शूट करना या ऐसी डिलीवरी पहुंचाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है.ये रेलवे के सुरक्षा नियमों के खिलाफ भी है.

ये भी पढ़ें:- ‘कनाडा अब इंडियन कॉलोनी बन गया है, जागो!’… खुशी से थिरकते भारतीयों को देख सुलग उठा कनाडा, सोशल मीडिया पर छेड़ दी जंग!

Tags: Indian Railwayssocial mediasocial media viral videoTrain stuntTrain Video
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