यमराज से भिड़ गई मां! तेज लहरों के बीच से खींच लाई अपने कलेजे के टुकड़े की जिंदगी, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

एक मां ही तो है जो अपने बच्चे के लिए यमराज से भी भिड़ जाती है. ये हम नहीं वीडियो पर कमेंट करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मां की ममता को सलामी दे रहे हैं. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे समंदर की तेज लहरें छोटे से बच्चे को अपने आगोश में ले लेती है. ये नजारा देख वहां खड़े लोग चीख-पुकार मचाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मां को पता चलता है वो बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए समंदर में छलांग लगा देती है और तेज लहरों से भिड़कर बच्चे को अपनी बाहों में भर लेती है.

लोगों में फैली दहशत

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक पिता अपने बच्चे को लहरों से रूबरू कराता नजर आ रहा है. कुछ लोग तस्वीरें भी लेते हैं, लेकिन देखते ही देखते व्यक्ति के पीछे लहरें विक्राल रूप धारण कर लेती है और वहां मौजूद स भी लोग डर जाते हैं. तब ही कैमरे में एक ऐसा मंजर रिकॉर्ड होता है कि पूरे बीच पर कोहराम मच जाता है. जैसे ही व्यक्ति पीछे देखता है तो एक छोटा मासूम लहरों में बह चुका होता है. लोग बच्चे की ओर हाथ दिखाकर इशारा करते हैं, लेकिन तेज होती लहरों ने सभी के दिल में डर पैदा किया होता है.

छलांग लगाते ही मासूम खींचा

वायरल वीडियो में जहां लोग चीख-पुकार मचाने लगते हैं. इधर पीछे से दौड़ती हुई एक महिला आती है और तेजी से समंदर की लहरों में छलांग लगा देती है. तेजी से बच्चे को मौत के मुंह से खींचकर अपने सीने में दबा लेती है. इस बीच लहरें महिला और बच्चे को अपने आगोश में ले लेती हैं, लेकिन महिला हाल नहीं मानती. जैसे ही लहरे पीछे जाती हैं, वहां उपस्थित कुछ लोग महिला और बच्चे को बचाने आगे आते हैं और दोनों को ऊपर खींच लेते हैं.

सोशल मीडिया पर प्रशंसा

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बच्चे को अचानक समुद्र तट के पास तेज लहरों ने बहा दिया, जिसे देखकर आसपास के लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या. सभी स्तब्ध और असहाय महसूस करने लगे. कुछ लोग तो भयभीत तक हो गए, लेकिन बच्चे की मां बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत समुद्र में कूद पड़ी. खतरनाक लहरों के बावजूद बच्चे तक पहुंची और खींचकर किनारे पर ले आई. इस वीडियो के कमेंट में कुछ लोग बच्चे के प्रति हुई लापरवाही पर लताड़ रहे हैं तो कुछ लोगों ने मां की हिम्मत और जज्बे की तारीफ की है.

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