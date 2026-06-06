ताजमहल में बंदरों की ‘पूल पार्टी’! फव्वारे के ठंडे पानी में बंदरों ने काटा ऐसा गदर, पर्यटक भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी!

जहां भीषण गर्मी का पारा 45 डिग्री पार कर चुका था तो वहीं ताजमहल के वजूटैंक में एक अलग ही कहानी चल रही थी. एक ऐसा नजारा जिसे देखकर पर्यटक भी हैरान रह गए. एक तरफ संगमरमर का ताजमहल जो दुनिया का सातवां अजूबा है और अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को भी आकर्षित कर लेता है वहां घूमने आए टूरिस्ट इस ऐतिहासिक इमारत को छोड़ बंदरों की मटरगश्ती का आनंद ले रहे थे. इस घटना से जुड़ा वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बंदरों की पूल पार्टी

वायरल वीडियो में ताजमहल के जस्ट सामने एक वजूटैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है. इस टैंक में कई फव्वारे भी लगे हुए हैं. गर्मी इस कदर हावी है कि टूरिस्ट भी पसीने में पानी-पानी हो रहे हैं लेकिन बंदरों को इस सब से क्या? बंदरों का एक झुंड वजूटैंक के पानी ऐसे मस्ती कर रहा है जैसे वॉटर पार्क में जाकर लोग उछल कूद करते हैं. मानो ये वजूटैंक बंदरों की मस्ती के लिए बना हो. जाहिर है कि तपती गर्मी में इंसान बेहाल हो जाते हैं तो ये फिर भी मूक प्राणी हैं.

बंदरों की एक्साइटमेंट ने पर्यटकों को खींचा

वायरल वीडियो में ताजमहल का वजूटैंक वाटर पार्क बन चुका है. बंदर फव्वारे के आसपास जमकर उछल-कूद कर रहे हैं. एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं. कुछ तो पानी में छपछपाते हुए खेल रहे हैं तो कुछ तैराकों की तरह पूरा वजूटैंक नाप रहे हैं. बेशक बंदरों को इस एक्टीविटी से कुछ राहत मिल रही होगी. और बंदरों के यही सुकून के पल पर्यटकों को भी लुभा गए. नजारा इतना खुशनुमा लग रहा है कि पर्यटक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और सामने चल रहे मनोरम दृश्यों को कैमरों में कैद करने लगे.

सोशल मीडिया पर ली चुटकी

क्योंकि ताजमहल दुनिया का सातवां अजूबा और कपल्स के लिए वर्ल्ड फेमस स्पॉट है इसलिए बंदरों की मस्ती को इंटरनेट भी हावी होने से नहीं रोक पाया. इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर वीडियो को करोड़ों यूजर्स देख चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि बंदरों से गर्मी से निपटने के लिए इंसानों से अच्छा जुगाड़ कर लिया है. एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बंदरों की मस्ती आंठवे अजूबे से कम है क्या…

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