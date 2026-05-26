तमाशा बन गया प्यार! महिलाओं ने नोंच डाले बाल, फिर भी एक-दूजे में खोया रहा ये कपल; वीडियो देख भड़के लोग

फिल्मों में प्यार के कुछ तो सही दिखाए गए हैं- पहले प्रेमी जोड़े समाज से छिपते-छिपाते इश्क की मासूम दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही समाज के सामने प्यार की पोल-पट्टी खुलती है तो प्रेमी-प्रेमिका के हिस्से जुदाई आ जाती है. सोशल मीड़िया पर वायरल इस वीडियो में आपको फिल्मों जैसा ही एक्शन, ड्रामा, इमोशन और कॉमेडी के बीच समाज की कड़वी सच्चाई दिख जाएगी, जहां प्रेमी जोड़े को लोगों की भीड़ ने घेरा हुआ है और लड़की को जमकर प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन प्यार बुरे से बुरे हालात में भी साथ छोड़ने नहीं दे रहा.

प्यार की सजा प्यार के साथ

वायरल वीडियो में एक लड़का और लड़की नजर आ रहे हैं जो प्रेमी जोड़े बताए जा रहे हैं. वीडियो देखने पर स्पष्ट दिख रहा है कि घटनास्थल का माहौल काफी गर्माया हुआ है. लोगों की भीड़ जमा हो गई है. प्रेमी-प्रेमिका ने एक दूसरे को जकड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ग्रामीण महिलाएं लड़की के बाल खींचकर जमीन पर गिरा देती है और जमकर मार-पीट करती हैं, लेकिन लड़का अपनी प्रेमिका को पकड़कर रखता है, मानो एक ही शरीर का हिस्सा हों.

गुस्से में नोंच डाले बाल

इस वीडियो में देख सकते हैं कि जहां लड़का अपनी प्रेमिका को कसकर पकड़े हुए है. जब महिलाएं लड़की को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं तो लड़का-लड़की दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हाथ नहीं छोड़ते. परवान चढ़ते इश्क को देख एक महिला सड़के में थप्पड भी जड़ देती है, लेकिन दोनों चुपचाप तकलीफें झेल रहे हैं.

इस पूरी वीडियो में महिलाएं लड़की के बालों को नोंचती रहती हैं, मानों प्यार की सजा बालों को दे रही हों. इस बीच लड़की तड़पती, चीखती-चिल्लाती रहती है. आसपास के लोग काफी समझाते हैं, लेकिन मामला शांत नहीं होता.

सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायर होती ही लोग रोमियो-जूलियट और मजनू-लैला से दोनों की तुलना कर रहे हैं. कुछ लोग समाज में महिलाओं की हालत पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग इस प्यार को सात जन्म का अटूट बंधन कह रहे हैं.

एक यूजर ने कमेंट किया है कि फेविकॉल का जोड़ है ऐसे नहीं टूटेगा. एक यूजर ने कमेंट लिखा है कि मुझे ऐसा अटूट प्यार कब मिलेगा. जबकि कुछ लोग दोनों की शादी करने की सलाह दे रहे हैं.

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