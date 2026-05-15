'लेट शादी करने पर ग्लो नहीं आता', 'नौकरी करने दे रहे हैं'... 4 लोगों की बातें और लड़की के शॉकिंग रिएक्शन!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें समाज के 4 लोग कंटेंट क्रिएटर के परिवार पर शादी करने के दबाव बना रहे हैं. शादी की सही उम्र, फायदे और ससुराल वालों की आजादी के कसीदे पढ़ रहे हैं. इस वीडियो में परिवार के लोग बहस में शामिल हो जाते हैं, जिस पर लड़की के शॉकिंग रिएक्शन ने सुर्खियां बटोर ली हैं. लड़की बताती है कि उसकी उम्र मात्र 25 साल है और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है, लेकिन रिश्तेदारों ने लड़की की मां पर शादी कराने का प्रैशर बनाया हुआ है.

क्या है मामला?

दरअसल, वायरल वीडियो Cloudgirl_rashmi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई है, जिसमें रश्मि के रिश्तेदार और घर वाले शादी पर डिसकशन करते सुनाई पड़ेंगे, जबकि पूरी वीडियो में रश्मि कंफर्टेबल फील कराने के लिए सिर्फ मुसकुराती रहती है. इस वीडियो के कैप्शन में यूजर ने लिखा है कि मेरी मां के साथ 4 लोग VS मैं.

शादी का ऐसा प्रैशर

यूजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताती हैं कि मेरी उम्र अभी सिर्फ 25 साल है और मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूं, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को करियर की कोई चिंता नहीं है, उनका काम सिर्फ मेरे घर आकर शादी का लेक्चर देना है. यूजर आगे बताती हैं कि रिश्तेदारों को इस बात की ज्यादा चिंता है कि मैं कैसी दिखती हूं, कितनी बड़ी हो गई हूं, मुझे अच्छा पति नहीं मिलेगा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाउंगी. हालांकि यूजर लिखती हैं कि क्या ये सभी मेरे शुभचिंतक हैं?.

‘ग्लो चला जाएगा’

जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ती है एक शॉकिंग डिसकशन चालू हो जाता है. हालांकि इस वीडियो में कई लोगों की आवाजें आ रही हैं, जिसमें एक महिला कह रही हैं कि दुल्हन का ग्लो खत्म हो जाएगा. हालांकि यूजर को समझाने के लिए परिवार की दूसरी लड़कियों का हवाला भी दिया जाता है कि कब किसने शादी की, कितनी देर से की, किसकी शादी जल्दी हुई. ससुराल वाले नौकरी करने दे रहे हैं, वगैरह.

लोगों के कमेंट ने चौंकाया

इस वीडियो के आखिर में यूजर के रिश्तेदार अपनी हरकतों पर खुद तंज कसते हैं और कहते हैं कि रश्मि सोच रही होगी कि कहां से आ गए ये लोग. इस वीडियो के वायरल होते ही फीमेल यूजर्स ने कमेंट की बारिश कर दी. एक यूजर ने इसे डॉमिस्टिक वॉइलेंस का नया तरीका बताया है, जबकि एक यूजर ने लिखा है कि नौकरी करने दे रहे हैं का मतलब एहसान कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि अगर वीडियो वायरल हुआ तो तू गई फिर.

ये भी पढें:- Video Viral: सब्जी लेने जा रहा हूं… पति पर शक होते ही पीछे-पीछे दौड़ी पत्नी, फिर जो हुआ उसे देख रह जाएंगे दंग!