Viral Video: जब पुलिस स्टेशन पहुंच गई 5 साल की मासूम, रोने के बजाए करने लगी डांस, बच्ची के रिएक्शन देख लोग हुए हैरान

सोशल मीडिया पर एक 50 सैकेंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, यहां पुलिस की घेराबंदी के बीच एक 5 साल की मासूम बच्ची अठखेलियां करती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर से बिछड] गई थी, जिसके बाद वो किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां पुलिस अफसरों से डरने या रोने के बजाए पूरे समय शांत रही. इस वीडियो में बच्ची का खुशमिजाज स्वभाव लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. दुनिया के कोने-कोने से यूजर्स बच्ची की हिम्मत और विश्वास की तारीफ कर रहे हैं. साथ ही पुलिस के रवैये को भी सराहना मिल रही है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला-

पुलिस से हो गई दोस्ती

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 5 साल की मासूम बच्ची के अचानक मिलने पर पुलिस अधिकारी जांच-पड़ताल कर रहे थे. बच्ची के परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब बच्ची पुलिस के साथ खुशी-खुशी बैठी हुई थी. बच्ची के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था मानो उसने नए दोस्त बना लिए हों.

लोगों ने किए फनी कमेंट

इस वायरल वीडियो पर कुछ लोग पुलिस के कंफर्टेबल और सिक्योर कस्टडी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोगों को बच्ची का शांत और बेफिक्र रहना लुभा रहा है. इस वीडियो में कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया है कि बच्ची का जल्दी घर वापस जने का कोई इरादा नहीं थी, जबकि एक यूजर ने कमेंट किया है कि बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ लुका-छिपी खेल रही थी.

बच्ची के रिएक्शन ने जीते दिल

इस वीडियो में एक तरफ बच्ची के पिता और दूसरी तरफ पुलिस अफसर मामले की जानकारी देते नजर आ रहे हैं, जबकि बच्ची बेफिक्री से अपने घर जाने की खुशी मना रही है. इससे पहले वायरल हुई गुमशुदगी की वीडियो में एक रिश्तेदार ने बच्ची को पहचान लिया था, जिसके चलते फौरन मां को सूचना दे दी गई थी. बच्ची का रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है, जबकि कुछ लोग सीख ले रहे हैं कि बुरी से बुरी कंडीशन में भी चिल रहना चाहिए.

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