नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग
Home > अजब गजब न्यूज > नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग

नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग

Shocking News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें नारियल के तने से अजीबोगरीब आवाज आ रही है. जब कुल्हाड़ी से तने को फाड़ा जाता है तो केकड़ों की फ़ौज बाहर निकलती है.

By: Sohail Rahman | Published: October 1, 2025 10:12:01 PM IST

Viral News
Viral News

Crab Family in Coconut Tree: इंडोनेशिया के हरे-भरे बागानों ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो आपको हैरान कर देगा. वायरल हो रहे इस वीडियो में लोग एक सड़े हुए नारियल के तने से अजीब आवाजें आने की बात सुन रहे थे. जब एक स्थानीय किसान ने हिम्मत जुटाकर कुल्हाड़ी से उसे काटा, तो वह हैरान रह गया. वह डरकर चिल्लाया, लेकिन फिर उसने अपना अनुभव वीडियो के माध्यम से दूसरों के साथ साझा किया.

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नारियल का तना बहुत पुराना था. यह बागान में काफी समय से पड़ा था. लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें से आवाजें आ रही थीं. जब लोगों ने इसकी जांच की तो नारियल के तनों के अंदर केकड़ों का पूरा परिवार रहता था. बताया जाता है कि तना कई महीनों से गीली मिट्टी पर सड़ रहा था. स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में यहां से खटखट की आवाज आती थी, मानों जैसे कोई भूत अंदर घूम रहा हो.

नारियल के तने से निकली केकड़ों की फौज

इस बारे में जानकारी देते हुए एक किसान ने कहा कि अंदर चूहे या सांप हो सकते हैं लेकिन हम डर रहे थे. सुबह कुछ लोग इकट्ठा हुए कुल्हाड़ी ली और तने पर वार किया. जब तना खुला तो सभी हैरान रह गए. अंदर केकड़ों का पूरा परिवार था! वीडियो में आप देख सकते हैं कि नारियल के इस तने में से इतने सारे केकड़े निकलते है कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी. यह दृश्य इंडोनेशिया के सुमात्रा या जावा के ग्रामीण क्षेत्र का लगता है, जहां नारियल के बागान आम हैं.



क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

वीडियो अपलोड होने के बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई कि केकड़े नारियल के तनों में क्यों छिपते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार ये मैंग्रोव या घोस्ट केकड़े हैं जिन्हें गीली, सड़ी-गली खोखली लकड़ी पसंद होती है. नारियल का तना नमी सोख लेता है और अंदर की हवा कम नम होती है, जो केकड़ों के लिए एक आदर्श आश्रय है. वे अंदर अंडे देते हैं, शिकार करते हैं और छिपते हैं. एक अध्ययन से पता चला कि उष्णकटिबंधीय जंगलों में 70% केकड़े ऐसे पेड़ के अवशेषों में रहते हैं, जहां वे नमी बनाए रखते हैं.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि मुझे अपना घर भी देखना चाहिए! यूट्यूब शॉर्ट्स वर्जन को 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. एक अन्य ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह किसी हॉरर फिल्म जैसा है! इंडोनेशिया के पर्यावरण विभाग ने बिना सावधानी के इन तनों को काटने से मना किया है, क्योंकि इससे केकड़े फैल सकते हैं और बागान को नुकसान हो सकता है. हालांकि केकड़े फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे जैव विविधता के लिए जरूरी हैं – वे कीड़ों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें :- 

इस मुगल हरम में पार होती थी हैवानियत की हद, तलवार की नोक पर लड़कियों को लाकर होता था ऐसा ‘खेल’

मुगल हरम की औरतें रात के अंधेरे में करती थीं यह काम, सोने को जाती थीं तरस!

Tags: ajab gajab newsbizarre newstrending newsViral Newsweird news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025

7 तरह की रोटियाँ: स्वाद, सेहत और ऊर्जा का खजाना

October 1, 2025
नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग
नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग
नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग
नारियल के तने से आती थी अजीबोगरीब आवाज, फाड़ते ही निकली ऐसी चीज; भाग खड़े हुए लोग