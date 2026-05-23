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Sheesha Song Viral: बच्ची के डांस स्टेप्स और ‘क्यूट एक्सप्रेशन्स’ ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे फैन!

ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर के पंजाबी सूट में बच्ची का 'गिद्धा' डांस आर्ट देखकर लोग जमकर तारीफें कर रहे हैं, लेकिन एक तबका इस प्रतिभा को बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है. इस वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर अलग ही बहस छेड़ दी है

By: Kajal Jain | Published: May 23, 2026 6:46:03 PM IST

Sheesha Song Viral: बच्ची के डांस स्टेप्स और 'क्यूट एक्सप्रेशन्स' ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे फैन!
Sheesha Song Viral: बच्ची के डांस स्टेप्स और 'क्यूट एक्सप्रेशन्स' ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे फैन!


इंटरनेट की दुनिया भी बड़ी अजीब है. यहां कब क्या वायरल हो जाए, कुछ पता नहीं चलता. कब किस चीज पर बहस छिड़ जाए, ये बात भी कोई नहीं जानता. और 4 लोग, वो तो सोशल मीडिया पर अच्छे-खासे कंटेंट की भी धज्जियां उड़ा देते हैं. जैसा हाल ही में वायरल एक डांस वीडियो के साथ हुआ है. जिसमें एक प्यारी सी बच्ची ने पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य ‘गिद्धा’ पर बेहद खूबसूरती से डांस परफॉर्म किया है, लेकिन खुशी, उमंग और ढ़ेर सारे क्यूट एक्सप्रेशन से भरे डांस को लेकर भी इंटरनेट भी दो गुटों में बंट गया है. कुछ लोग वायरल वीडियो पर बच्ची की प्रतिभा की सराहना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लोग संस्कार, परंपरा, मर्यादा और सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Snigdha854671 नाम के यूजर ने 21 मई को एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसको कैप्शन दिया है कि आप इससे बेहतर डांस करके दिखाइए! करीब 84 सेकंड के डांस वीडियो को 14 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. 8,000 से ज़्यादा लाइक मिले हैं और कमेंट की बात करें सैकड़ों लोग बच्ची की प्रतिभा और  मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आलोचक बच्ची के माता-पिता पर उसे ऑनलाइन कंटेंट बनाने और वायरल करने का आरोप लगा रहे हैं.

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ऐसा क्या है वीडियो में?

वायरल वीडियो के बैकग्राउंट में फेमस हरियाणवी सॉन्ग ‘शीशा’ बजाया जा रहा है, जिस पर एक छोटी बच्ची बेहद खूबसूरती से पंजाबी डांस ‘गिद्धा’ के स्टेप परफॉर्म कर रही है. बच्ची के एक्सप्रेशन एकदम चौंकाने वाले हैं. अपने हर स्टेप के साथ बच्ची अपने एक्सप्रेशन भी बदल रही है, जो बड़े से बड़े प्रोफेशनल डांस परफॉर्मर भी नहीं कर पाते. अपने डांस के साथ बच्ची किसी बॉलीवुड अभिनेत्री की तरह एक्सप्रेशन दे रही है. इस डांस में पीछे बच्ची ने ऑरेंज कलर का ब्यूटीफुल पंजाबी सूट-सलवार पहना है, जबकि डांस ट्रेनर भी इंडियन आउटफिट में बच्ची का सहयोग कर रहा है.

क्यों हो रहा है विवाद?

वायरल वीडियो पर एक तबका बच्ची की एनर्जी और डांस हुनर के कसीदे पढ़ रहा है. लोग कह रहे हैं कि छोटी उम्र में बच्ची कितनी आसानी से अपनी संस्कृति और लोक नृत्य से रूबरू हो चुकी है, जबकि कुछ लोगों को बच्ची के डांस स्टेप्स को थोड़े ज़्यादा मैच्योर या प्रिकॉशियस लगे. बच्ची के डांस वीडियो पर कई यूजर्स ने आपत्तिजनक कमेंट भी किए, जिसके बाद इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी बहस भी छिड़ गई है. ऐसी प्रतिक्रियाओं पर लोगों का गुस्सा जमके फूट रहा है और वो लोगों की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- पेट्रोल के बढ़ते दामों का यही समाधान है… इंडियन बॉइज़ ने रोड पर दौड़ाई ‘डबल डेकर कार’, वीडियो देख हंसी रोक नहीं पाए रहे लोग!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Sheesha Song Viralsocial mediaSocial Media ControversySocial Media Viral NewsViral Punjabi dance
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