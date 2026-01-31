Home > अजब गजब न्यूज > 823 साल बाद लौट रहा है ‘चमत्कारी’ महीना? वैज्ञानिकों-गणितज्ञों ने खोली पोल, जानिए सच्चाई

Fact Check February 2026: सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है. जहां कुछ भी वायरल किया जा सकता है. लोग एक दावे से हैरान है कि फरवरी 2026 में कोई आम महीना नही है. बल्कि एक चमत्कारी महीना है जो हर 823 साल में सिर्फ़ एक बार आता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 31, 2026 5:06:20 PM IST

Fact Check February 2026: सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है. जहां कुछ भी वायरल किया जा सकता है. लोग एक दावे से हैरान है कि फरवरी 2026 में कोई आम महीना नही है. बल्कि एक चमत्कारी महीना है जो हर 823 साल में सिर्फ़ एक बार आता है. दावा किया जा रहा है कि इस महीने में चार रविवार, चार सोमवार और हफ़्ते के बाकी सभी दिन चार-चार बार आएंगे. कुछ पोस्ट तो लोगों से इस मैसेज को शेयर करने की अपील भी कर रहे हैं, इसे ‘चमत्कारी महीना’ बताकर अच्छी किस्मत लाने की उम्मीद कर रहे है. इसके अलावा, कुछ दावों में तो यह भी कहा गया है कि फरवरी 2026 में दिन 25 घंटे का होगा. लेकिन क्या यह सच में कोई खगोलीय या गणितीय चमत्कार है? जब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और गणितज्ञ क्या कहते हैं, तो सच्चाई साफ़ हो जाएगी. 

वायरल दावा क्या है और यह कन्फ्यूजन क्यों फैला?

सोशल मीडिया और WhatsApp ग्रुप पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि फरवरी 2026 में हफ़्ते के सभी सात दिन चार-चार बार आएंगे, जो एक दुर्लभ घटना है और कहा जाता है कि यह हर 823 साल में सिर्फ़ एक बार होती है. इसे ‘चमत्कारी महीना’ कहा जा रहा है. कई पोस्ट लोगों को अच्छी किस्मत लाने के लिए इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है. कुछ वर्जन में तो यह भी दावा किया गया है कि फरवरी 2026 में दिन 25 घंटे का होगा. इन दावों ने लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है, और मैसेज बिना वेरिफाई किए बड़े पैमाने पर शेयर किए गए है. हालांकि सच्चाई यह है कि यह दावा अधूरी जानकारी और गलतफहमी पर आधारित है, और इसका विज्ञान या कैलेंडर सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं है.

गणित इतना आसान है कि ‘चमत्कार’ की पोल खुल जाती 

विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी 2026 एक सामान्य महीना है क्योंकि 2026 लीप ईयर नहीं है. एक नॉन-लीप ईयर में फरवरी में 28 दिन होता है. 28 दिन का मतलब है ठीक चार हफ़्ते क्योंकि एक हफ़्ते में सात दिन होता है, इसलिए 28 दिन के महीने में रविवार से शनिवार तक हर दिन ठीक चार बार आएगा. यह नियम हर नॉन-लीप ईयर के फरवरी पर लागू होता है. इसमें न तो कोई दुर्लभ गणितीय संयोग है और न ही कोई खास कैलेंडर अलाइनमेंट शामिल है. यही वजह है कि वैज्ञानिक और गणितज्ञ इसे पूरी तरह से सामान्य मानते है. इस पैटर्न को ‘823 साल में एक बार होने वाली’ घटना कहना पूरी तरह से गलत है.

 ‘मिरेकलइन’ और 25 घंटे के दिन की सच्चाई

कैलेंडर और एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स साफ तौर पर कहते हैं कि ‘मिरेकलइन’ जैसा कोई शब्द या कॉन्सेप्ट साइंस में मौजूद नहीं है. यह सिर्फ़ सोशल मीडिया पर बनाया गया एक आकर्षक शब्द है. 25 घंटे के दिन का दावा भी पूरी तरह से गलत है. हालांकि पृथ्वी के घूमने में बहुत हल्के बदलाव होते हैं, लेकिन इससे अचानक किसी एक दिन में एक घंटा ज़्यादा नहीं जुड़ जाता है. न तो फरवरी 2026 में कोई एक्स्ट्रा घंटा जुड़ेगा, और न ही कोई असाधारण खगोलीय घटना होगी. फैक्ट-चेकिंग एजेंसियों ने पहले ही ऐसे दावों को गलत साबित कर दिया है.

