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इतनी कमाई के बाद भी खाली जेब! 1.7 लाख की सैलरी, फिर भी बचते हैं सिर्फ 2520 रुपये,कपल का खर्च देखकर लोग रह गए हैरान

Viral Budget Story: अक्सर माना जाता है कि अगर किसी परिवार की मासिक आय डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे पैसों की कोई खास परेशानी नहीं होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर एक कपल नें अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया है कि महीने की कमाई 1.70 लाख होते हुए भी उनके पास सिर्फ 2520 रुपये ही बचते हैं,

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 9, 2026 6:35:19 PM IST

1.7 लाख की सैलरी, फिर भी बचते हैं सिर्फ 2520 रुपये
1.7 लाख की सैलरी, फिर भी बचते हैं सिर्फ 2520 रुपये


Viral Budget Story: अक्सर माना जाता है कि अगर किसी परिवार की मासिक आय डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे पैसों की कोई खास परेशानी नहीं होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक कहानी ने इस धारणा को झटका दे दिया है.
 
एक शादीशुदा कपल ने Reddit पर अपनी वित्तीय स्थिति साझा करते हुए बताया कि दोनों की कुल मासिक आय 1.70 लाख रुपये है, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास सिर्फ 2520 रुपये ही बचते हैं. यही वजह है कि अब वे भविष्य, बच्चों, घर खरीदने और रिटायरमेंट को लेकर चिंता में हैं.

खर्चों का हिसाब लगाया तो उड़ गए होश

कपल ने बताया कि शादी के दो साल बाद उन्होंने पहली बार अपने पूरे खर्चों का विस्तार से हिसाब लगाया. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा लोन और जरूरी खर्चों में चला जाता है.पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वे लगातार सैलरी से सैलरी तक का जीवन जी रहे हैं और मानसिक रूप से थक चुके हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाए और भविष्य की योजनाओं के लिए पैसे कहां से बचाए जाएं.

सबसे बड़ा बोझ बना पर्सनल लोन

कपल की सबसे बड़ी परेशानी उनका पर्सनल लोन है. हर महीने सिर्फ इसी लोन की ईएमआई 70 हजार रुपये से ज्यादा जा रही है.इसके अलावा बाइक लोन, एजुकेशन लोन और फोन की ईएमआई भी चल रही है. कुल मिलाकर हर महीने करीब 86 हजार रुपये सिर्फ ईएमआई में ही खर्च हो जाते हैं.दिलचस्प बात यह है कि बाद में कपल ने बताया कि यह पर्सनल लोन उनके माता-पिता के पुराने कर्ज को चुकाने के लिए लिया गया था. स्थानीय साहूकारों से लिए गए महंगे कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने लगभग 30 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था.

घर चलाने में भी जा रहे 53 हजार रुपये

ईएमआई के अलावा किराया, सोसायटी चार्ज, बिजली, राशन, मेडिकल खर्च और यात्रा पर हर महीने लगभग 53,500 रुपये खर्च हो जाते हैं.यानी कमाई का बड़ा हिस्सा तो इन जरूरी खर्चों में ही खत्म हो जाता है.इसके बाद कपल ने व्यक्तिगत जरूरतों, घूमने-फिरने, बाहर खाने और परिवार की मदद जैसी चीजों के लिए करीब 28 हजार रुपये का अलग बजट बनाया हुआ है.

आखिर कितना बचता है?

जब 1.70 लाख रुपये की कुल आय में से ईएमआई, घर का खर्च और अन्य खर्च घटाए गए तो अंतिम बचत सिर्फ 2520 रुपये निकली.यही आंकड़ा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए. कई लोगों का कहना था कि इतनी अच्छी आय के बावजूद बचत न होना चिंता की बात है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या सलाह दी?

 
पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय दी.कई यूजर्स का मानना था कि असली समस्या कमाई नहीं बल्कि भारी-भरकम पर्सनल लोन है. लोगों ने सलाह दी कि सबसे पहले पर्सनल लोन खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए.कुछ लोगों ने कहा कि जब तक कर्ज कम नहीं होता, तब तक घूमने-फिरने और अन्य गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करनी चाहिए.

Tags: budgetingMoney ManagementPersonal Financereddit postsalary newsViral News
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