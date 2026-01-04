सब्ज़ी फ़ैक्ट्री की 10 घंटे की शिफ्ट से US कंपनी तक, पुणे के युवक ने 1.5 साल में कैसे बन गया फुल-स्टैक डेवलपर; इंस्पायर कर देगी स्टोरी

Pune Boy Coding Journey: पुणे के एक युवा ने सिर्फ़ 1.5 साल में एक सब्ज़ी फ़ैक्ट्री में काम करने से लेकर अमेरिका की एक कंपनी में फुल-स्टैक डेवलपर बनने तक के अपने शानदार सफ़र को ऑनलाइन शेयर करके हज़ारों लोगों को प्रेरित किया है.

आर्थिक तंगी, फ़ैक्ट्री में 10 घंटे की शिफ्ट

आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा और उन्होंने एक सब्ज़ी प्रोसेसिंग फ़ैक्ट्री में 10 घंटे की शिफ्ट में काम करना शुरू किया, जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला काम था. कोडिंग का कोई पिछला अनुभव न होने के बावजूद, उन्होंने एक दोस्त के सुझाव और एलन मस्क के एक कोट से प्रेरणा लेकर प्रोग्रामिंग सीखने का फ़ैसला किया – “आपको जो कुछ भी सीखने की ज़रूरत है, वह इंटरनेट पर मुफ़्त में उपलब्ध है.”

बिना किसी महंगे कोर्स के हासिल की सफलता

उन्होंने पैसे बचाए, अपने माता-पिता से लैपटॉप खरीदने के लिए मदद ली, और ऑनलाइन रिसोर्स का इस्तेमाल करके HTML, CSS, JavaScript और React पढ़ना शुरू किया. बिना किसी महंगे कोर्स के, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर, प्रोजेक्ट बनाकर और गलतियों से सीखकर सीखा.

From a factory worker to a full-stack developer in 1.5 years of grind. I’m not saying this to flex.

I’m saying this because I didn’t believe it was possible either.

1.5 years ago, I was working in a vegetables factory.

10 hours a day. Packing. Picking. Standing.

Physically… pic.twitter.com/pn30AaJ8LY — Sambhav.apk▲ (@Coding_Sage) January 2, 2026

अमेरिकी कंपनी में मिल गयी बड़ा रोल

बेसिक सीखने और आत्मविश्वास हासिल करने के एक महीने बाद, उन्हें अपनी पहली इंटर्नशिप मिली. अगले कुछ महीनों में, उन्होंने React, बैकएंड डेवलपमेंट और डेटा स्ट्रक्चर में अपना ज्ञान बढ़ाया, जिससे उन्हें भोपाल से काम करने वाली अमेरिका की एक कंपनी में फुल-टाइम फुल-स्टैक रोल मिला.

बीच में आई बड़ी चुनौती

उनके सफ़र में एक और भावनात्मक चुनौती तब आई जब उनके दादाजी को दिल का दौरा पड़ा. ठीक होने के लिए कुछ समय की छुट्टी लेने के बाद, उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की और प्रोजेक्ट्स का एक लगातार सिलसिला बनाया.

पुणे के इस डेवलपर ने अपने सफ़र को “अस्त-व्यस्त, अनिश्चित और असहज” बताया, लेकिन दूसरों को 1-2 साल तक लगातार कोशिश करने की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया.