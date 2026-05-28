'मेरे देश से दफा हो जाओ...' अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!

भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को सोशल मीडिया पर अतिथि देवो भव: की तारीफ करते हुए देखा जा सकता है. इंटरनेट पर वायरल वीडियोज में भी विदेशी नागरिक भारत की मेहमान नवाजी के कसीदे पड़ते नजर आते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल्स की दूसरे देशों में क्या स्थिति है, इस बात का अंदाजा आप हाल ही में वायरल वीडियो से लगा सकते हैं, जिसमें एक यूएस नागरिक पार्किंग में खड़े भारतीय एनआरआई से पहले नागरिकता के बारे में पूछता है और तीखे तेवर दिखाकर वापस जाने की चेतावनी देता है. इस वीडियो पर इंडियन नेशनल्स की काफी सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

कहां से शुरु हुआ विवाद?

वायरल वीडियो को खुद ट्रोल करने वाले व्यक्ति ने अपनी कार में से शूट किया है, जिसमें वो पार्किंग में खड़े भारतीय नागरिकों से पूछता है कि क्या आप इंडिया से हैं? जिसके जवाब में कपल कहता है कि हां, हम भारत से हैं. फिर व्यक्ति पूछता है कि क्या तुम्हें अमेरिका पसंद हैं तो दोनों हां कहते हुए सिर हिलाते हैं.

इंडियन कपल्स को दिखाया नीचा

इस वीडियो में यूएस नेशनल पूछता है कि भारत ज्यादा बेहतर है या इंडिया. इस सवाल के जवाब में कपल समझाता है कि दोनों ही देश अपने-अपने स्थान पर काफी बेहतर हैं, लेकिन इंडिया हमारी फैमिल है, इसलिए भारत स्पेशल है. इसके बाद यूएस नेशनल भड़क जाता है और कहता है कि भारत इतना अमेजिंग है तो आप भारत वापस जाकर वहां क्यों नहीं रहते, अमेरिका आने की क्या जरूरत है?

I encountered some incredible H-1B indians, and I had to let them know something! pic.twitter.com/Qi8FyfcjzF — tone (@AyTone4th) May 20, 2026

ऊंची आवाज में लगाई लताड़

इतनी कॉन्वर्सेशन के बाद भी जब इंडियन कपल ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी तो यूएस नेशनल चिल्लाते हुए कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है. तुम्हें अपने घर दाना होगा, मेरे देश से दफा हो जाओ. इस वीडियो के कैप्शन में युवक लिखता है कि आज मेरी मुलाकात कुछ अविश्वसनीय एच-1बी भारतीय वीजा धारकों से हुई, और मुझे उन्हें कुछ बताना ही था!. ये वीडियो X पर पोस्ट की गई थी, लेकिन अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लोग भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जबकि कुछ यूएस सिटीजन इंडियन्स को ट्रोल कर रहे हैं.

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