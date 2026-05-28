Home > अजब गजब न्यूज > ‘मेरे देश से दफा हो जाओ…’ अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!

‘मेरे देश से दफा हो जाओ…’ अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!

वीडियो यूएस का है जहां पार्किंग में खड़े एक इंडियन कपल पर एक यूएस सिटीजन तीखी पूछताछ करता है. आखिर में यूएस सिटीजन उनसे इंडिया वापस चले जाने को कहता है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

By: Kajal Jain | Published: May 28, 2026 5:50:26 PM IST

'मेरे देश से दफा हो जाओ...' अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!
'मेरे देश से दफा हो जाओ...' अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!


भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को सोशल मीडिया पर अतिथि देवो भव: की तारीफ करते हुए देखा जा सकता है. इंटरनेट पर वायरल वीडियोज में भी विदेशी नागरिक भारत की मेहमान नवाजी के कसीदे पड़ते नजर आते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल्स की दूसरे देशों में क्या स्थिति है, इस बात का अंदाजा आप हाल ही में वायरल वीडियो से लगा सकते हैं, जिसमें एक यूएस नागरिक पार्किंग में खड़े भारतीय एनआरआई से पहले नागरिकता के बारे में पूछता है और तीखे तेवर दिखाकर वापस जाने की चेतावनी देता है. इस वीडियो पर इंडियन नेशनल्स की काफी सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

कहां से शुरु हुआ विवाद?

वायरल वीडियो को खुद ट्रोल करने वाले व्यक्ति ने अपनी कार में से शूट किया है, जिसमें वो पार्किंग में खड़े भारतीय नागरिकों से पूछता है कि क्या आप इंडिया से हैं? जिसके जवाब में कपल कहता है कि हां, हम भारत से हैं. फिर व्यक्ति पूछता है कि क्या तुम्हें अमेरिका पसंद हैं तो दोनों हां कहते हुए सिर हिलाते हैं.

You Might Be Interested In

इंडियन कपल्स को दिखाया नीचा

इस वीडियो में यूएस नेशनल पूछता है कि भारत ज्यादा बेहतर है या इंडिया. इस सवाल के जवाब में कपल समझाता है कि दोनों ही देश अपने-अपने स्थान पर काफी बेहतर हैं, लेकिन इंडिया हमारी फैमिल है, इसलिए भारत स्पेशल है. इसके बाद यूएस नेशनल भड़क जाता है और कहता है कि भारत इतना अमेजिंग है तो आप भारत वापस जाकर वहां क्यों नहीं रहते, अमेरिका आने की क्या जरूरत है?

ऊंची आवाज में लगाई लताड़

इतनी कॉन्वर्सेशन के बाद भी जब इंडियन कपल ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी तो यूएस नेशनल चिल्लाते हुए कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है. तुम्हें अपने घर दाना होगा, मेरे देश से दफा हो जाओ. इस वीडियो के कैप्शन में युवक लिखता है कि आज मेरी मुलाकात कुछ अविश्वसनीय एच-1बी भारतीय वीजा धारकों से हुई, और मुझे उन्हें कुछ बताना ही था!. ये वीडियो X पर पोस्ट की गई थी, लेकिन अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लोग भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जबकि कुछ यूएस सिटीजन इंडियन्स को ट्रोल कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- Viral Video: मम्मी इसकी तो बर्फी बनेगी… पापा लाए थे लड्डू, गर्मी ने बना दिया हलवा; कमेंट पढ़कर रोक नहीं पाएंगे हंसी

Tags: h1b visaIndian CitizenIndian Citizen Safetysocial mediaSocial Media ViralViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खरबूजे के बीज के ये फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान!

May 28, 2026

पूजा में किस रंग का आसन बिछाएं?

May 28, 2026

6 Skin Shots: कांच जैसी चमकेगी त्वचा

May 28, 2026

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से फायदा नहीं, कई बार...

May 28, 2026

मिनटों में गायब हो जाएंगे टॉयलेट सीट के दाग, आजमाएं...

May 27, 2026

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू,...

May 27, 2026
‘मेरे देश से दफा हो जाओ…’ अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मेरे देश से दफा हो जाओ…’ अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!
‘मेरे देश से दफा हो जाओ…’ अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!
‘मेरे देश से दफा हो जाओ…’ अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!
‘मेरे देश से दफा हो जाओ…’ अमेरिका में इंडियन कपल पर भड़का US सिटीजन, बीच पार्किंग में दी भारत वापस जाने की धमकी!