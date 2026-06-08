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6 साल की उम्र में इंडस्ट्री में एंट्री, 17 की एज में बनीं जुड़वा बच्चों की मां, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती

उर्वशी ढोलकिया ने हाल ही में अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि वे 6 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आई थीं और उन्होंने बहुत नाम कमाया. वो 17 साल की उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बनी थीं.

By: Deepika Pandey | Published: June 8, 2026 2:01:20 PM IST

उर्वशी ढोलकिया
उर्वशी ढोलकिया


Urvashi Dholakiya: टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया एक बड़ा नाम हैं. वे अपनी जिंदगी में आज एक बड़े मुकाम है. हाल ही में उन्होंने अपपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में बात की. उन्होंने कम उम्र में शादी और अपने बच्चों के बारे में भी बताया. साथ ही जिंदगी के कई और संघर्ष के बारे में खुलकर बात की. बता दें कि हाल ही में उर्वशी ढोलकिया राजीव खंडेलवाल के शो ‘तुम हो न’ में नजर आई थीं, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए.

17 साल की उम्र में बनी मां

राजीव ने कहा कि उर्वशी ने केवल 6 साल की उम्र में इंडस्ट्री में एंट्री की और बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया. इसके बाद बहुत कम उम्र में शादी कर ली. 19-20 साल में ही आप मां भी बन गई थीं, तो क्या संघर्ष आपने देखे. इस पर उर्वशी ने बताया कि वो 17 साल की उम्र में ही मां बन गई थीं. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी. प्रेग्नेंसी के दौरान पति ने भी उन्हें छोड़ दिया और घरवालों वो घरवालों के साथ भारत आ गईं. 

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बचपन का सपना था एक्टिंग

उर्वशी ने कहा कि जब वे छोटी थीं, तो उस दौरान पुराने कलर टीवी होते हैं. मैं घंटों टीवी और विज्ञापन देखा करते थे. एक दिन मैंने अपने घर में मां से कहा कि मुझे एक दिन टीवी में दिखना है. वहीं से मेरी एक्टिंग के सपने की शुरुआत हुई. उन्होंने कहा कि उन्हें कभी किसी प्रोफेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी. मैं बचपन से ही सिर्फ एक्टिंग करना चाहती थी. उर्वशी ने बताया कि कम उम्र में शादी और बच्चों के साथ ही दूसरी परेशानियों में भी उनके माता-पिता ने उनका साथ दिया. 

कोमोलिका के किरदार से मिली पहचान

उन्होंने बताया कि उन्हें कसौटी जिंदगी की में निभाए किरदार कोमोलिका के लिए आज भी जाना जाता है. बता दें कि उर्वशी के दो जुड़वा बेटे है. एक का नाम सागर ढोलकिया और दूसरे का नाम क्षितिज ढोलकिया है. क्षितिज ढोलकिया एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. वहीं सागर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं.

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