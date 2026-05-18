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यमराज को सीधे चुनौती! ‘नवाबों के शहर’ में चलती स्कूटी पर ‘पालथी’ मारकर बैठा शख्स, लोग बोले- ‘इन्हें जेल भेजो’

Activa Stunt Viral Video: इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चलती स्कूटी पर पालथी मारकर आराम से बैठा है. इससे पहले भी एक वायरल वीडियो में एक युवा ने हैलमेट तो पहना था, लेकिन चलती स्कूटी पर पालथी मारकर बैठा था. इस वीडियो पर कुछ लोगों ने मजाकिया कमेंट किए हैं तो कुछ लोगों ने जमकर लताड़ लगाई है-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 18, 2026 4:42:07 PM IST

यमराज को सीधे चुनौती! 'नवाबों के शहर' में चलती स्कूटी पर 'पालथी' मारकर बैठा शख्स, लोग बोले- 'इन्हें जेल भेजो'
यमराज को सीधे चुनौती! 'नवाबों के शहर' में चलती स्कूटी पर 'पालथी' मारकर बैठा शख्स, लोग बोले- 'इन्हें जेल भेजो'


Activa Stunt Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ट्रैफिक नियमों की धड्डियां उड़ाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गोमती नगर इलाके में फन मॉल के सामने से एक व्यक्ति चलती हुई स्कूटी पर पालथी मारकर आराम से बैठा हुआ है. इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले दूसरे लोग व्यक्ति को समझा रहे हैं, लेकिन लापरवाह इंसान पूरे कॉन्फिडेंस और बेफिक्री के साथ स्कूटी का हैंडल छोड़कर हाथ बांध लेता है.

लोगों ने जमकर लगाई लताड़

जैसा कि आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि व्यक्ति स्कूटी की पिछली हिस्से पर हाथ बांधकर बैठा हुआ है और सामने का रास्ता देख रहा है. व्यक्ति बिना हैलमेट लगाए, बिना हैंडल पकड़े चलते वाहन पर बैठा है, जबकि कार सवार लोग व्यक्ति के स्टंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं.

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दुर्घटना में बदल सकता था थ्रिल

इस वीडियो की सबसे पॉजीटिव बात ये है कि चालक अपनी लापरवाही से किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ, वरना उसके साथ दूसरे राहगीरों को भी गंभीर हादसे का शिकार होना पड़ जाता. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिए बता दें कि कुछ दिन पहले लखनऊ से एक ऐसी ही घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें व्यक्ति ने हैलमेट लगाया हुआ था, लेकिन इसी तरह हैंडल छोड़कर हाथ बांधे हुए थे.

यूजर्स का फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया पर लखनऊ के ये दोनों वीडियो ही खूब वायरल हो रहे है, जिसमें कंड़ीशन एक दम सेम है. अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि लोग ऐसे स्टंट लोग सिर्फ वायरल होने के लिए करते हैं या ये उनके शौक और मौज-मस्ती से जुडा है. खैर, इस वीडियो पर लोगों ने दोनों ही लोगों को जमकर लताड़ लगाई है. कुछ लोग इन्हें मजाक में ‘हैवी ड्राइवर’ बोल रहे हैं तो कुछ यूजर्स ने ‘ट्रैफिक पुलिस से शिकायत, सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी चालान’ की है.

ये भी पढ़ें:- प्लेटफॉर्म पर मच गई चीख-पुकार, पटरी पर कूदे पड़े लोग… 5 जिंदगियां और ऊपर से गुजरती मौत, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Bike Stunt VideoSocial Media Viral Newsstunt videoviral video
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