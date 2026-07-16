गौ सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं, हरियाणा में गौ सेवा की अनूठी मिसाल-जानकर नम हो जाएंगी आंखे

Haryana Incredible News: गौ सेवा की अनोखी दास्तां जिसकी प्रशंसा आने वाले समय तक लोगों की यादों में जीवंत रहेगी.दरअसल, सोनीपत के गांव तिहाड़ खुर्द में माविर ने अपनी गाय नंदिनी की तेरहवीं करवाई.

7 जुलाई को नंदिनी का निधन हो गया था. परिवार ने नंदिनी को केवल एक गाय नहीं बल्कि परिवार के सदस्य और मां का दर्जा दिया. 18 साल तक गाय नंदिनी को पाला. परिवार के सदस्य की तरह नंदिनी की देखभाल की. फिर जब उसकी मौत हुई तो इंसानों की तरह उसे विदाई दी और भोज का आयोजन भी किया. मामला हरियाणा के सोनीपत का है, जहां पर एक शख्स ने अपनी गाय के निधन के बाद उसकी तेहरवीं पर भोज और रस्में करवाईं.

नंदिनी ‘गौ माता’ को सचमुच मां समझा

दरअसल, सोनीपत के गांव तिहाड़ खुर्द में माविर ने अपनी गाय नंदिनी की तेरहवीं करवाई. 7 जुलाई को नंदिनी का निधन हो गया था. परिवार ने नंदिनी को केवल एक गाय नहीं बल्कि परिवार के सदस्य और मां का दर्जा दिया. यही वजह रही कि अंतिम संस्कार से लेकर तेरहवीं तक की सभी रस्में इंसानों की तरह विधि-विधान से संपन्न कराई गईं. तेरहवीं में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और आसपास के 11 गांवों के लोगों के लिए भोज का भी प्रबंध किया गया.

गौ माता का 18 वर्षों तक रहा आशीर्वाद

गांव तिहाड़ खुर्द निवासी मंजीत ने बताया कि गौ माता नंदिनी करीब 18 वर्षों तक उनके परिवार का हिस्सा रही.परिवार के सदस्यों ने उसकी सेवा मां की तरह की और उसके निधन के बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

तेरहवीं के अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, गौभक्त और साधु-संत पहुंचे तथा गौ माता को श्रद्धांजलि अर्पित की. मंजीत ने कहा कि 2008 में यह गाय हमें मिली थी और उस दौरान महज तीन महीने की थी.

नंदिनी को रसगुल्ले बेहद पसंद थे (6 क्विंटल)

मंजीत ने बताया कि नंदिनी को रसगुल्ला बेहद पसंद था. इसी कारण तेरहवीं के भोज में विशेष रूप से रसगुल्ला भी बनाया गया. परिवार के अनुसार नंदिनी की छह पीढ़ियां आज भी उनके पास मौजूद हैं. गौर रहे कि नंदिनी को रस्सगुल्ले काफी पंसद थे, इसलिए मंजित ने करीब छह क्विंटल रसगुल्ले भी 11 गांवों के लोगों को भोज में खिलाए.

मंजीत के भाई मेहरबान ने बताया कि जब नंदिनी की मां दो साल की थी, तो उसकी भी मौत हो गई थी. हमने नंदिनी को अपनी बेटी की तरह इसे पाला. अब काफी दुख हो रहा है और हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा चला गया है. नंदिनी की मां को वह अपने रिश्तेदारों से लेकर आए थे और उस दौरान वह महज 20 साल के थे.

तेरहवीं समारोह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

मंजीत की पत्नी ने बताया कि दो महीने से नंदिनी बीमार थी और इलाज करवा रहे थे और बीमारी की वजह से ही उसकी मौत हो गई. मंजीत की पत्नी कहती हैं कि उनकी 14 साल पहले उनकी शादी हुई थी तो नंदिनी परिवार के पास पहले से ही थी. 1500 से 2000 लोगों को भोज दिया गया.

तेरहवीं समारोह के दौरान हवन यज्ञ,गौ आरती और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इसके बाद 11 गांवों से पहुंचे लोगों के लिए विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने गौ माता नंदिनी को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए परिवार की गौसेवा भावना की सराहना की.